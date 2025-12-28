মুখোপাধ্যায় পদবী বদলে ডিসুজা হয়ে যেতে চান কৌশানি? ‘খুবই উৎসাহিত…’, যা বললেন নায়িকা

মুখোপাধ্যায় পদবী বদলে ডিসুজা হয়ে যেতে চান কৌশানি? ‘খুবই উৎসাহিত…’, যা বললেন নায়িকা
টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায়। সিনে দুনিয়ায় এখন তিনি রীতিমতো রাজ করছেন। কিন্তু জানলে অবাক হবেন তিনি নিজের পদবী মুখোপাধ্যায় থেকে বদলে ডিসুজা হয়ে যেতে চান! ব্যাপারটা কী?
আসলে নায়িকা পুরোটা মজা করেই বলেছেন। কারণ অভিনেত্রী তাঁর বাড়িতে ক্রিসমাস পার্টির আয়োজন করেছিলেন। সেখানেই নায়িকাকে বলতে শোনা যায় তিনি কৌশানি ডিসুজা হয়ে যাবে। কারণ ক্রিসমাস তাঁর অন্যতম পছন্দের উৎসব। এই মরশুমে তিনি দু'হাতে আনন্দ মেখে নেন।
এই প্রসঙ্গে নায়িকা টলিউড অনলাইনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন 'আমি আসলে ক্রিসমাস নিয়ে খুবই উৎসাহিত থাকি। আজ আমি আমার সব বন্ধুদের জন্য ক্রিসমাস পার্টির আয়োজন করেছি। এটাই প্রথম বছর আমি ক্রিসমাস পার্টির আয়োজন করেছি। আমি এরপর হয়তো আমার নাম বদলে কৌশানি ডিসুজা বা ওই ধরনের কিছু করে ফেলব। আমি ক্রিসমাস ট্রি সাজাতে ভালোবাসি। আমি আসলে এই উৎসবের পুরো নির্যাসটা শুষে নিতে চাই।'
একটা সময় মাস মুভিতে নজরকাড়লেও রাজ চক্রবর্তীর পরিচালনায় ‘আবার প্রলয়’ তাঁর কেরিয়ারকে নতুন মোড় দেয়। নিজেকে ভেঙে গড়ে একেবারে নতুন অবতারে হাজির হন নায়িকা। তাঁর অধ্যাবসায়, পরিশ্রম, নিষ্ঠা তাঁকে সমস্ত রকম দর্শকদের কাছে আরও বেশি করে গ্রহণ যোগ্য করে তোলে। তারপর নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'বহুরূপী' ছবিতে সমস্ত ছক ভেঙে ফের নিজেকে দারুণ ভাবে প্রমাণ করেন নায়িকা। তারপর সৃজিতের 'কিলবিল সোসাইটি', উইন্ডোজের 'রক্তবীজ ২'-সহ একের পর এক ভিন্ন ধারার ছবিতে কৌশানি নিজেকে যে ভাবে মেলে ধরেন তাতে, এখন তিনি মানেই নতুন কিছু, তিনি মানেই এক্সপেরিমেন্ট।