Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বনির আগে একটি সম্পর্কে ছিলেন কৌশানি! কীভাবে ভেঙে ছিল তা? 'ইন্ডাস্ট্রির চাকচিক্য…', মুখ খুললেন নায়িকা

    টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনয় কৌশানি মুখোপাধ্যায়। তাঁর ও বনি সেনগুপ্ত জুটি টলিপাড়ার অন্যতম চর্চিত জুটি। কিন্তু সঙ্গে প্রেমের পড়ার আগেও একটি সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন কৌশানি। তবে ইন্ড্রাস্ট্রিতে আসার পর সেই সম্পর্কে ভাঙন ধরে। এবার সেই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন নায়িকা।

    Published on: Feb 18, 2026 10:23 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী কৌশানি মুখোপাধ্যায়। তাঁর ও বনি সেনগুপ্ত জুটি টলিপাড়ার অন্যতম চর্চিত জুটি। কিন্তু বনির সঙ্গে প্রেমের পড়ার আগেও একটি সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন কৌশানি। তবে ইন্ড্রাস্ট্রিতে আসার পর সেই সম্পর্কে ভাঙন ধরে। এবার সেই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন নায়িকা।

    বনির আগে একটি সম্পর্কে ছিলেন কৌশানি! কীভাবে ভেঙে ছিল তা? 'ইন্ডাস্ট্রির চাকচিক্য…', মুখ খুললেন নায়িকা
    বনির আগে একটি সম্পর্কে ছিলেন কৌশানি! কীভাবে ভেঙে ছিল তা? 'ইন্ডাস্ট্রির চাকচিক্য…', মুখ খুললেন নায়িকা

    আরও পড়ুন: করিশ্মার সঙ্গে গোবিন্দার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুললেন নায়কের ভাগ্নে বিনয়!

    তিনি অন্য সময় প্রাইম দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘খুব একটা কঠিন হয়নি বিষয়টা আমার কাছে। বনির আগে আমার একটা সম্পর্ক ছিল এবং খুব সিরিয়াস রিলেশনশিপেই ছিলাম আমরা। সেই সময়ে আমার কেরিয়ারের শুরু। ইন্ডাস্ট্রির চাকচিক্য, কাজ, প্রতিষ্ঠা, সঙ্গে ইমম্যাচুরিটি সবটা মিলিয়েই ওই সম্পর্কটা সাসটেন করেনি। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছি বলতে পারেন।’

    তিনি আরও বলেন, ‘কাজটা কাজের জায়গায়, আর সম্পর্কটা সম্পর্কের মতো। তবে হ্যাঁ মাঝে–মাঝে আমি বনিকে বলতাম ‘তুমি এত ভালো ভালো কাজ করছ, আমাকে কেন কোথাও রেকমেন্ড করো না?’ সত্যি কথা বলতে কাজ চাইতে আমার কখনও কোনও সমস্যা হয়নি। আমি যত বড় অভিনেত্রী হয়ে যাই না কেন, কাজ চাইতে আমার কোনও লজ্জা নেই। কারণ, আমি কাউকে কাজের জন্যই প্রস্তাব দিচ্ছি, অন্য কোনও কিছুর জন্য নয়।’

    আরও পড়ুন: ‘টক্সিক' নিয়ে বিতর্কের মাঝেই ফাঁস ছবির গল্প? যশের চরিত্র কেমন হবে?

    প্রসঙ্গত, টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় জুটি বনি-কৌশানি। কেবল পর্দায় নয় বাস্তবেও তাঁরা বহু বছর ধরে যে সম্পর্কে রয়েছেন তা কারুর অজানা নয়। দু'জনে মিলে শুরু করেছেন একটি প্রযোজনা সংস্থাও। পাশাপাশি অভিনয়ও চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

    'পারব না আমি ছাড়তে তোকে' ছবির হাত ধরেই প্রথমবারের জন্য বিনোদন দুনিয়ায় পা রেখেছিলেন কৌশানি মুখোপাধ্যায়। এই ছবিতে কৌশানির বিপরীতে নজর কেড়েছিলেন বনি। সেই সময় তাঁদের এই জুটি বেশ মন জয় করে নিয়েছিল দর্শকদের। আর তারপর সেই পর্দার প্রেম গড়িয়েছিল বাস্তবে। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলাকে বনি সেনগুপ্ত তাঁদের প্রেম প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘রাজদার অফিসে ওর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা, ওয়ার্কশপ করার সময়। প্রেম, ধীরে ধীরে শ্যুটিং করতে করতে শুরু হয়েছিল। যখন বুঝলাম যে ওকে আমি মিস করছি। বুঝতে পারি এটা ফ্রেন্ডশিপের থেকে বেশি কিছু।'

    এরপর আর বেশি ভাবেননি বনি। রায়চকে শ্যুটিং করতে গিয়ে কৌশানিকে প্রেম নিবেদন করে বসেন নায়ক। আর তাঁর থেকে প্রেমের এই প্রস্তাব পেয়ে আর না বলতে পারেননি কৌশানি। সম্পর্ক নিয়ে কখনও রাখঢাক করেনি তাঁরা। বরং অকপটে সকলের সামনে ধরা দিয়েছেন নানা মুহূর্তে। পাশাপাশি তাঁদের এই জুটি বড় পর্দায়ও দর্শকদের একাধিক প্রেমের ছবি উপহার দিয়েছে।

    News/Entertainment/বনির আগে একটি সম্পর্কে ছিলেন কৌশানি! কীভাবে ভেঙে ছিল তা? 'ইন্ডাস্ট্রির চাকচিক্য…', মুখ খুললেন নায়িকা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes