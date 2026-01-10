Edit Profile
    বোনের গায়ে হলুদে ‘ললিপপ লাগেলু’তে উদ্দাম নাচ কৃতির! নায়িকার ভিডিয়ো ভাইরাল স্যোশাল মিডিয়ায়

    কৃতির একটি ভিডিয়ো ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়েছে। এই ভিডিয়োতে, কৃতিকে তাঁর বোন নূপুরের বিয়েতে মনের আনন্দে নাচতে দেখা গিয়েছে। কৃতির সঙ্গে, তাঁর বোন নূপুর এবং ভগ্নিপতি রাজা স্টেবিন বেনকেও ডান্স ফ্লোরে নাচতে দেখা গিয়েছে।

    Published on: Jan 10, 2026 2:30 PM IST
    By Sayani Rana
    বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন বর্তমানে তাঁর বোন নূপুর শ্যাননের বিয়ের জন্য চর্চায় রয়েছেন। এই সময় কৃতির বাড়ির পরিবেশ আনন্দের ভরা। উদয়পুরে কৃতির বোন নূপুরের বিয়ের অনুষ্ঠান ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। নূপুরের গায়ে হলুদ এবং সঙ্গীতের ভিডিয়ো ও ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে। আর তার মধ্যেই কৃতির একটি ভিডিয়ো ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়েছে। এই ভিডিয়োতে, কৃতিকে তাঁর বোন নূপুরের বিয়েতে মনের আনন্দে নাচতে দেখা গিয়েছে। কৃতির সঙ্গে, তাঁর বোন নূপুর এবং ভগ্নিপতি রাজা স্টেবিন বেনকেও ডান্স ফ্লোরে নাচতে দেখা গিয়েছে।

    বোনের গায়ে হলুদে ‘ললিপপ লাগেলু’তে উদ্দাম নাচ কৃতির!
    বোনের গায়ে হলুদে ‘ললিপপ লাগেলু’তে উদ্দাম নাচ কৃতির!

    ভিডিয়োটিতে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বিশেষ মুহূর্তটি সামনে এসেছে, সেখানে কৃতি শ্যানন, নূপুর শ্যানন এবং স্টেবিন বেনকে নাচতে দেখা গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে, তিনজনকেই ঢোলের তালে তালে উৎসাহের সঙ্গে নাচতে দেখা গিয়েছে, উদযাপনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁরা যে দারুণ ভাবে উপভোগ করছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কৃতিকে তাঁর বোনের সঙ্গেও নাচতে দেখা গিয়েছে, অন্যদিকে স্টেবিনকে সমান উৎসাহের সঙ্গে নাচতে দেখা গিয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সকলেই হলুদ রঙের পোশাকে সেজে উঠেছিলেন।

    বর-কনেকে একসঙ্গে একটি রোমান্টিক গানেও নাচ করতে দেখা গিয়েছে। তবে সব থেকে বেশি নজর কেড়েছে কৃতিকে বলিউড থেকে শুরু করে ভোজপুরি গানের নাচ। সব থেকে বেশি তাক লাগিয়ে দিয়েছে ‘ললিপপ লাগেলু’ ভোজপুরি গানের সঙ্গে কৃতির ফাটাফাটি নাচ।

    নূপুর শ্যানন এবং গায়ক স্টেবিন বেনের বিয়ে আগামী ১১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। তবে বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে বেশ কিছু গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে। শুধুমাত্র কয়েকজন বলিউডের কিছু তারকাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে বিয়ের নানা অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুসারে, মুম্বইতে একটি জমকালো প্রীতিভোজেরও পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে প্রীতিভোজের তারিখ এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

