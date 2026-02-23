Kriti Sanon's BF: ৮ বছরের ছোট কবীরের হাতে হাত! লন্ডনের রাস্তায় প্রেমে মশগুল কৃতি,প্রেমিক কত হাজার কোটির মালিক?

Kriti Sanon's BF: ৮ বছরের ছোট কবীরের হাতে হাত! লন্ডনের রাস্তায় প্রেমে মশগুল কৃতি,প্রেমিক কত হাজার কোটির মালিক?
বলিউড সুন্দরী কৃতি শ্যানন এবং তাঁর চর্চিত প্রেমিক কবীর বাহিয়ার সম্পর্ক নিয়ে গত কয়েক মাস ধরেই গুঞ্জন তুঙ্গে। এবার সেই গুঞ্জনের আগুনে ঘি ঢালল লন্ডনের রাস্তায় তাঁদের হাতে হাত ধরে ঘুরে বেড়ানোর একটি ভাইরাল ভিডিও।
বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন আর সিঙ্গল নন! মন দেওয়া-নেওয়ার পর্ব সেরে ফেলেছেন নায়িকা। এখন তো লুকোচুরি ভুলে খুল্লমখুল্লা প্রেমে মশগুল কৃতি। লন্ডনের কনকনে ঠান্ডায় কৃতি এবং ব্রিটেনের ব্যবসায়ী কবীর বাহিয়াকে একে অপরের হাত ধরে হাঁটতে দেখা গেছে। আর এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই নেটপাড়ায় তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।
ভাইরাল ভিডিওর খুঁটিনাটি:
ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, কৃতি এবং কবীর দুজনেই স্টাইলিশ উইন্টার পোশাকে সজ্জিত। একে অপরের সঙ্গে খোশমেজাজে গল্প করতে করতে তাঁরা লন্ডনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। মাঝেমধ্যেই তাঁদের একে অপরের হাত ধরে হাঁটছেন। ঠাণ্ডায় প্রেম জমে ক্ষীর।
কবীর বাহিয়া কে?
কবীর বাহিয়া লন্ডনের এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান। ভারতীয় ক্রিকেট মহলের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। বিশেষ করে মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং হার্দিক পাণ্ডিয়ার পরিবারের সঙ্গে কবীরকে প্রায়ই দেখা যায়। এর আগে কৃতির জন্মদিনে গ্রিসের ভ্যাকেশনেও কবীরকে দেখা গিয়েছিল। সেই থেকেই তাঁদের সম্পর্কের গুঞ্জন জোরালো হয়। কবীর বাহিয়ার পরিবার লন্ডনের অন্যতম ধনী এশিয়ান পরিবার। ২০২১ সালের 'সানডে টাইমস রিচ লিস্ট' অনুযায়ী, বাহিয়া পরিবারের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল প্রায় ৪২৭ মিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪,৫০০ কোটি টাকারও বেশি)।
বয়সে কৃতির চেয়ে আট বছরের ছোট। কবীর বাহিয়া কেবল একজন ব্যবসায়ী নন, তিনি ব্রিটেনের একজন মাল্টি-মিলিয়নেয়ার উত্তরাধিকারী।
লুকোচুরি কি শেষ?
কৃতি শ্যানন বরাবরই তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুব একটা মুখ খোলেন না। তবে লন্ডনের রাস্তায় এইভাবে জনসমক্ষে হাতে হাত ধরে ঘুরে বেড়ানোকে ভক্তরা এক প্রকার ‘রিলেশনশিপ কনফার্মেশন’ হিসেবেই দেখছেন। নেটিজেনদের মতে, দুজনেই এখন একে অপরের সঙ্গ বেশ উপভোগ করছেন এবং সম্পর্কটি লুকিয়ে রাখার আর প্রয়োজন বোধ করছেন না।
পেশাদার জীবন:
বর্তমানে কৃতি তাঁর প্রযোজনা সংস্থা ‘ব্লু বাটারফ্লাই ফিল্মস’-এর কাজ এবং নিজের স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ড নিয়ে বেশ ব্যস্ত। পাশাপাশি একাধিক বড় বাজেটের সিনেমাও তাঁর হাতে রয়েছে। তবে কাজের ফাঁকে এই ‘কোয়ালিটি টাইম’ কাটানো বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি এখন বেশ সুখী।
কৃতিকে শেষবার দেখেছিল আনন্দ এল রাই পরিচালিত 'তেরে ইশক মে' ছবিতে, সেখানে তাঁর সঙ্গী ধনুশ। বক্স অফিসে দাগ কাটেনি এই ছবি। হোমি আদাজানিয়ার পরিচালনায় 'ককটেল'-এর সিক্যুয়ালেও দেখা যাবে তাকে। ছবিতে কৃতির পাশাপাশি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন শাহিদ কাপুর ও রশ্মিকা মন্দানা।