Krushal Ahuja: অদ্রিজা অতীত! মুম্বইয়ে ‘স্পেশ্যাল মানুষ’-এর খোঁজ, কার সঙ্গে প্রেম করছেন ক্রুশল?

টলিউডের গণ্ডি পেরিয়ে এখন আরব সাগর পারে ঘাঁটি গেড়েছেন ক্রুশল আহুজা। একটা সময় অদ্রিজা রায়ের সঙ্গে ক্রুশলের প্রেমের চর্চা ছিল তুঙ্গে। সেই প্রেম টেকেনি। তা প্রায় বছর তিন আগের কথা। এরপর গঙ্গা দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। ফের ক্রুশলের ব্যক্তিগত জীবন চর্চায়।
স্টার প্লাসের ধারাবাহিক 'ঝনক'-এ অনিরুদ্ধে নাকি প্রেম করছেন সহ-অভিনেত্রী হিবা নবাবের (ঝানক) সঙ্গে, এমনটাই রটনা। হিবার জন্মদিনে ক্রুশের পোস্ট দেখে চোখ ছানাবড়া অনেকের। দর্শকদের পছন্দের অনস্ক্রিন জুটি ঝনক-অনিরুদ্ধ। তবে দিন কয়েক আগে ক্রুশাল হিবাকে আনফলো করলে শুরু হয় চর্চা। তবে ভুল বোঝাবুঝি ঘুচে ফের কাছাকাছি দুজনে।
ক্রুশল হিবা নবাবের কেক কাটার একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। এই ভিডিওর সঙ্গে নায়ক লেখেন, 'হ্যাপি বার্থডে টু পাওয়ারহাউজ অফ ট্যালেন্ট অ্যান্ড ট্রুলি স্পেশাল!
ভক্তরা প্রায়শই হিবা এবং ক্রুশলের প্রেম নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তবে সেই প্রেমের গুঞ্জন অস্বীকার করে হিবাকে আনফলো করেছিলেন ক্রুশল। তিনি বলেছিলেন যে রিল লাইফ কেমিস্ট্রি সর্বদা বাস্তব জীবনের সমীকরণ দেখায় না। নায়ক, নায়িকাকে আনফলো করার পর ভক্তরা মনে করেছিলেন দুজনের বুঝি ব্রেকআপ হয়ে গেছে।
তবে হিবা বা ক্রুশল কেউই একে অপরের সাথে ডেট করার বিষয়টি নিশ্চিত করেননি। লিপের আগে ঝনক ধারাবাহিকের অংশ ছিলেন হিবা ও ক্রুশল। দুজনেই টিভির সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং আলোচিত দম্পতি ছিলেন। বর্তমানে কালারস টিভির 'বিন্দি' শোতে প্রধান চরিত্রে দেখা যাচ্ছে ক্রুশলাকে।
বাংলা সিরিয়াল কী করে তোকে বলব-র সঙ্গে অভিনয় জগতে সাড়া ফেলেন ক্রুশ। জি বাংলার এই সিরিয়ালে স্বস্তিকা দত্তর সঙ্গে তাঁর জুটি ছিল বাম্পার হিট। দুজনের অফস্ক্রিন রসায়ন নিয়েও কমচর্চা হয়নি। সহ-অভিনেত্রীদের সঙ্গে ক্রুশেলর নাম জড়ানোর ঘটনা নতুন নয়। হিবা-ক্রুশলের প্রেমের গুঞ্জন আদপে সত্যি কিনা, সেটাই এখন দেখার।