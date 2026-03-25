    বিয়ের পরেই শ্লীলতাহানির অভিযোগ মোনালিসার, কার দিকে তুললেন আঙুল?

    ২০২৫ সালে যখন কুম্ভমেলায় যোগ দিয়েছিলেন কোটি কোটি পূর্ণার্থী, ঠিক সেই সময় অসাধারণ সৌন্দর্যের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছিলেন মোনালিসা ভোঁসলে। মোনালিসাকে খুঁজে পেয়েছিলেন পরিচালক সনোজ মিশ্র। সেই সময় জানা গিয়েছিল, বড়পর্দায় খুব শীঘ্রই দেখতে পাওয়া যাবে মোনালিসাকে।

    Mar 25, 2026, 19:52:34 IST
    By Swati Das Banerjee
    বিয়ের পরেই শ্লীলতাহানির অভিযোগ মোনালিসার, কার দিকে তুললেন আঙুল?

    এরপর পরিচালক মোনালিসাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং পড়াশোনা করান। কিন্তু রুপোলি পর্দায় পদার্পণ করার আগেই বিয়ে করে নেন মোনালিসা। অন্য ধর্মে বিয়ে করার সুবাদে মোনালিসার বিয়ে নিয়ে তৈরি হয়েছিল একাধিক সমস্যা।

    কিন্তু বিয়ের পর যখন সুখে সংসার করার কথা মোনালিসার, ঠিক তখনই যৌন হেনস্তার অভিযোগ আনলেন তিনি। কিন্তু কার দিকে এই আঙুল উঠল? সদ্য বিবাহিত মোনালিসা কি নিজের স্বামীর দিকেই আঙুল তুললেন? নাকি নিশানায় রয়েছেন অন্য কেউ?

    মোনালিসা নিশানায় আর কেউ নন, রয়েছেন পরিচালক সনোজ মিশ্র যিনি একসময় মোনালিসাকে বাড়িতে এনে পড়াশোনা করিয়েছেন। সম্প্রতি একটি সাংবাদিক বৈঠকে মোনালিসা বলেন, ‘পরিচালক সনোজ মিশ্র অনুমতি ছাড়াই আমাকে একাধিকবার ছুঁয়েছেন।’

    মোনালিসা আরও জানান, দেরাদুনে শুটিং চলাকালীন পরিচালক নাকি তাঁর সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন। এই কথা তিনি নিজের বাড়ির লোক কেউ জানিয়েছিলেন কিন্তু কেউ কর্ণপাত করেননি। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন হল, এতদিন বাদে হঠাৎ এমন অভিযোগ কেন করলেন তিনি? ঘটনা যখন ঘটেছিল তাহলে কেন আগেই বললেন না মোনালিসা?

    এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, গত ১১ মার্চ তিরুয়ানন্তপুরমে ফরমান নামের এক যুবককে বিয়ে করেন মোনালিসা। বিয়ের পর থেকেই নাকি তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে, এমনটাই জানিয়েছিলেন তিনি। যদিও এরপর তিনি কেরল প্রশাসনের তরফ থেকে পান নিরাপত্তা।

    মোনালিসার এই বিয়ের খবর জানার পর থেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন পরিচালক সনোজ মিশ্র। তিনি গোটা ব্যাপারটিকে লাভ জিহাদ - এর তকমা দেন। পরিচালকের দাবি অনুযায়ী, ওই যুবক নাকি টাকার লোভ দেখিয়ে মোনালিসাকে বিয়ে করেন।

    মোনালিসার বিয়ে নিয়ে পরিচালকের এই আপত্তি জেরেই কি এই যৌন হেনস্তার কথা প্রকাশ্যে আনলেন মোনালিসা? নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনও সত্যি? মোনালিসা যৌন হেনস্তা নিয়ে মুখ খুললেও এই ব্যাপার নিয়ে এখনও কিছু বলেননি পরিচালক।

