বামেদের সহয়তায় হিন্দু মন্দিরে মুসলিম ছেলে বিয়ে করল কুম্ভের ভাইরাল গার্ল মোনালিসা

বামেদের সহয়তায় হিন্দু মন্দিরে মুসলিম ছেলে বিয়ে করল কুম্ভের ভাইরাল গার্ল মোনালিসা
গত বছর কুম্ভ থেকে ভাইরাল হওয়া মোনালিসা বুধবার ১১ মার্চ তাঁর মুসলিম প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে করেছেন। তাঁদের বিয়ের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। একইসঙ্গে কেউ কেউ তাঁর সমালোচনাও করছেন।
২০২৫ সালের প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভমেলার ভাইরাল হয়েছিলেন মোনালিসা। এতদিন পর সেই মেয়ে ফের খবরে। তিরুবনন্তপুরমে তাঁর সলিম প্রেমিক ফরমান খানকে কোর্ট ম্যারেজ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে মোনালিসা ফরমানকে বিয়ে করেছেন। ফরমান ও মোনালিসার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে।
ফরমান খানের সঙ্গে মোনালিসার কোর্ট ম্যারেজ
মোনালিসার দুটি ভিডিয়ো ভাইরাল হচ্ছে। একটি ভিডিয়োতে, মোনালিসা তাঁর স্বামী ফরমানকে নিয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে আছেন। দম্পতিকে বিয়ের সার্টিফিকেট হাতে দেখা যাচ্ছে। ভিডিয়োতে, মোনালিসাকে লাল শাড়ি পরে দেখা যাচ্ছে। তাঁর স্বামী ফরমানকে সাদা শার্ট এবং সাদা ধুতি পরা দেখা যাচ্ছে। ভাইরাল হওয়া কোর্ট ম্যারেজ ভিডিয়োতে, মোনালিসার কপালে সিঁদুরও দেখা যাচ্ছে।
মোনালিসা মুসলিম স্বামীর সঙ্গে মন্দিরে যান
আরেকটি ভিডিয়োতে, মোনালিসাকে তাঁর স্বামীর সঙ্গে একটি মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে দেখা যাচ্ছে। রিপোর্ট অনুসারে, মোনালিসা আদালতে বিয়ে করার পাশাপাশি, হিন্দু রীতি অনুসারে মন্দিরেও বিয়ে করেছেন।
কেরালায় তাঁর বিবাহ সম্পর্কে মোনালিসা বলেন, ‘কেরালা এমন একটি রাজ্য যেখানে ধর্ম এবং বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সমর্থন করা হয়। এখানে যে কেউ তাঁদের পছন্দের বিয়ে করতে পারে এবং সুখী জীবনযাপন করতে পারে। এজন্যই আমরা এখানে এসেছি।’
পিটিআই অনুসারে, নৈনার মন্দিরে এই বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে কেরালার সাধারণ শিক্ষামন্ত্রী ভি. শিবানকুট্টি, ক্ষমতাসীন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক এম.ভি. গোবিন্দন, রাজ্যসভার সাংসদ এ.এ. রহিম এবং অন্যান্য বিশিষ্ট দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
ভাইরাল ভিডিয়োটি দেখার পর সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা কী বলেছেন?
এই ভিডিয়োগুলি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘দারুণ! বাস্তবের কেরালা ফাইলস’! আরেকজন লেখেন, ‘এভাবেই ধর্মীয় ভেদাভেদ সরিয়ে ভালোবাসার জয় হোক’। মোনালিসা ও তাঁর মুসলিং বরকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছে নেটপাড়া।
দিকে, মন্দিরের ভিডিয়োতে একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘সবাই মনে করে সে তাঁর প্রেমিককে ধর্মান্তর করেছে, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে আপনি দেখতে পাবেন যে ঠিক বিপরীত ঘটছে।’ একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘আমি গর্বিত যে, সে তাঁর প্রেমিককে ধর্মান্তর করেছে। আমি এতেই খুশি।’ অন্য একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘তাকে খুশি থাকতে দিন। সে কাকে বিয়ে করবে তা তার পছন্দ।’
মোনালিসা পুলিশ সুরক্ষা চেয়েছিলেন
সংবাদ সংস্থা পিটিআই অনুসারে, মোনালিসা বুধবার ১১ মার্চ তাঁর প্রেমিককে নিয়ে তিরুবনন্তপুরমের থাম্পানুর থানায় পৌঁছেছেন। তিনি তাঁর ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে থাকার এবং তাঁকে বিয়ে করার জন্য সুরক্ষা চেয়েছিলেন। মোনালিসার অভিযোগ, তাঁর বাবা তাকে জোর করে তার নিজের শহরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।
উত্তর প্রদেশের একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর যখন প্রয়াগরাজের কুম্ভমেলায় মোনালিসার রুদ্রাক্ষের মালা বিক্রির একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন, তখন সে ভাইরাল হয়ে ওঠে। তার সুন্দর চোখ এবং মনোমুগ্ধকর হাসি দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়।