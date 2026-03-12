Edit Profile
    মাসির ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছিল পরিবার, জানালেন কুম্ভের ভাইরাল গার্ল মোনালিসা

    কুম্ভের ভাইরাল গার্ল মোনালিসা এখন মিডিয়ার সামনে এসে তাঁর ও ফরমানের বিয়ে নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি জানান, মায়ের বোনের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছিল পরিবারের সদস্যরা। মোনালিসা আরও বলেছে যে, তিনিই ফরমানকে বিয়ে করার জন্য জোর করেছিলেন।

    Mar 12, 2026, 19:09:14 IST
    By Tulika Samadder
    মহাকুম্ভের ভাইরাল গার্ল মোনালিসা এক মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করে খবরে। এবার একটি সাংবাদিক সম্মেলনে মোনালিসা এবং তার স্বামী ফরমান খান মিডিয়ার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। মোনালিসা জানিয়েছেন যে, ফরমান তাঁকে বিয়ে করতে চাননি, কিন্তু তিনি তাঁকে জোর করেছিলেন। ফরমান আরও বলেছেন যে এটি লাভ জিহাদ নয়; তারা হিন্দু রীতিনীতি অনুসারে মন্দিরে বিয়ে করেছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে তাদের কেউই তাদের ধর্ম পরিবর্তন করেননি।

    কুম্ভের ভাইরাল গার্ল মোনালিসা।
    সংবাদমাধ্যমের সাথে আলাপচারিতায় মোনালিসা বলেন, ‘আমাদের বিয়ে হিন্দু রীতিনীতি অনুসারে সম্পন্ন হয়েছিল। সে আমাকে বিয়ে করতে চায়নি, কিন্তু আমি তাঁকে জোর করে বিয়ে করেছি। আমার বাবা-মা আমাকে অন্য কাউকে বিয়ে করতে বাধ্য করতে চেয়েছিলেন। আমি সেই ছেলেটিকে পছন্দ করিনি। সে আমার কাকার ছেলে ছিল। আমি যদি আমার কাকার ছেলেকে বিয়ে করি, তাহলে সে আমার ভাইয়ের মতো মনে হবে। আমি ভেবেছিলাম আমি তাঁকে বিয়ে করব। আমার বাবা আমার সঙ্গে এসেছিলেন। আমার বাবা এখনও এখানে আছেন, কিন্তু তিনি বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি বিয়ের কথা জানেন। তিনি আমার সাথে এসেছিলেন কিন্তু এখনও রেগে আছেন। আমরা গতকাল দেখা করেছি।’

    ‘সবাই লাভ জিহাদ বলছে, কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম নয়। আমরা শিল্পী; আমাদের কাছে সব ধর্মই একই।’, বলেন ফরমান। মোনালিসা বলল, ‘আমি বিশ্বাস করি সব ধর্মই একই।’ এর উত্তরে ফরমান বলল, ‘মোনালিসা একজন হিন্দু, এবং আমি এখনও একজন মুসলিম। আমাদের কেউই ধর্ম পরিবর্তন করিনি, কেউ ধর্মান্তরিত হয়নি। আমিও একজন অভিনেতা।’

    ফারমান ব্যাখ্যা করেন, ‘আমি বর্তমানে মালায়ালাম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি, এবং আমি হিন্দি ও তামিল ভাষাও একটু একটু করি। একটি নতুন মালায়ালাম ছবি মুক্তি পেতে চলেছে। স্যার, এটা এমন নয়। আমি হিন্দু রীতিনীতি অনুসারে বিয়ে করেছি। আমি মোনালিসাকে ভালোবাসি এবং তার সুখ চাই, তাই আমি তাঁকে সেই অনুযায়ী বিয়ে করেছি। প্রেমের জন্য আমাকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে হবে না বা মোনালিসাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে না।’

    ফারমান মোনালিসার আধার কার্ডও দেখিয়ে বলেন যে, তিনি একজন প্রাপ্তবয়স্ক। তিনি আরও বলেন যে সরকার এবং পুলিশ তাঁদের অনেক সাহায্য করেছে। তাঁর নাম এখনও নথিতে মোনালিসাই রয়েছে। ফরমান ব্যাখ্যা করেন যে, মোনালিসার জন্ম শংসাপত্র অনুসারে, তার জন্ম ২০০৮ সালে।

