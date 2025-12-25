Dev-Mithun-Kunal: ‘দেব হচ্ছে মালি, মিঠুনদা প্রজাপতি হতে পারেননি, এখনো শুয়োঁপোকা…’, কটাক্ষ কুণাল ঘোষের

Dev-Mithun-Kunal: ‘দেব হচ্ছে মালি, মিঠুনদা প্রজাপতি হতে পারেননি, এখনো শুয়োঁপোকা…’, কটাক্ষ কুণাল ঘোষের
দেব আর মিঠুনের যুগলবন্দি আরও একবার বড় পর্দায়। বড়দিনে এল প্রজাপতি ২। তবে তাঁর আগেই কথার তীরে বিদ্ধ করলেন তৃণমূলের কুণাল ঘোষ। দলের ছেলে, ঘাসফুল দলের এমপি-কে বললেন ‘মালি’, আর বিজেপি করা মিঠুন চক্রবর্তীকে ‘শুয়োঁপোকা’।
এর আগেও দেব-মিঠুনের জুটি ঝড় তুলেছিল বক্স অফিসে। সুপার ডুপার হিট ছিল প্রজাপতি। ২০২৫-এর বড়দিনে আবার ফিরেছে সেই জুটি। আর মিঠুন-দেবের জুটি ফিরবে, কুণাল ঘোষ তাতে টিপ্পনী কাটবেন না, তা কী হয়! এবার তিনি মিঠুনকে বললেন ‘শুয়োঁপোকা’, আর দেবকে ‘মালি’! তাঁর দাবি দেবই নাকি বাঁচিয়ে রেখেছেন মিঠুনের অভিনয় কেরিয়ার।
সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা একটি ভিডিয়োয় কুণাল ঘোষকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘অভিনেতা হিসেবে মিঠুন চক্রবর্তী নিশ্চিতভাবে শ্রদ্ধেয়, এবং তাঁর অভিনয় নিয়ে কোনো প্রশ্ন করার ধৃষ্টতা আমার বা আমাদের নেই। প্রশ্নটা হচ্ছে রাজনীতি নিয়ে। তাঁর এই দলবদলুপনা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। উনি আসছেন একটা কাজে, আর এখানে এসে কুৎসা করছেন। আজকেও তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করেছেন। সেগুলোর উত্তর তো অন্যদের দেওয়ার কথা, যারা তাঁর সঙ্গে বেশি মেলামেশা করেন।’
কুণাল নিজের কথায় আরও যোগ করেন, ‘আমি একটা কথা বলি ওই যে প্রজাপতি ২ বলে একটা সিনেমা আসছে না, ওখানে প্রজাপতি হচ্ছে ওই যে মিষ্টি বাচ্চা মেয়েটা। মিঠুনদা এখনও শুয়োঁপোকা হয়ে আছে, ওঁর এখনো প্রজাপতিতে উত্তরণ ঘটেনি। মালি হিসেবে দেব গাছপালায় জলটল দিয়ে, কীটনাশক দিয়ে নানা কাজকর্ম করছে, মিঠুনটা কিন্তু এখনও রাজনৈতির শুয়োঁপোকা হিসেবেই রয়েছেন। একের পর এক দল ঘুরেছেন, কিছু অভিযোগ আসার পর, কিছু কারণে বিজেপিতে গিয়ে শেল্টার নিয়েছে। আর সিনেমা করতে এখানে আসে।’
এবার যদিও সরাসরি দেবের বিপক্ষে গেলেন না তিনি। তবে দলের ছেলের পক্ষ নিয়ে, তাঁর হালকা প্রশংসা করেই বললেন, ‘দেব তৃণমূলের এমপি, নরম মনের ছেলে, দেবকে ধরে মিঠুনদা নিজের কেরিয়ার বাঁচিয়ে রেখেছে।’
প্রসঙ্গত, বড়দিন উপলক্ষে বক্স অফিসে তিনটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। দেব-মিঠুনের প্রজাপতি ২, সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের লহ গৌরাঙ্গের নাম রে, যেখানে বিনোদিনী রূপে দেবেরই প্রাক্তন প্রেমিকা শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, আর দেবের একসময়ের হিট জুটি কোয়েল মল্লিকের একটি খুনীর সন্ধানে মিতিন। এখন দেখার, লড়াইয়ে কে কাকে টক্কর দিয়ে যায়।
প্রসঙ্গত, প্রজাপতি ২-তে সিঙ্গেল ফাদার হিসেবে দেখা যাবে দেবকে। দেবের বাবার চরিত্রে মিঠুন। সম্পূর্ণ পারিবারিক একটি গল্প নিয়ে হাজির হয়েছেন টলিউড সুপারস্টার। ছবিতে আরও রয়েছেন ইধিকা পাল, জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু, মিঠুন চক্রবর্তী, অনুমেঘা কাহালি, খরাজ মুখোপাধ্যায়, অপরাজিতা আঢ্য।
