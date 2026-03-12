Kunal-Deepika: ‘মা হওয়াটা তো প্ল্যান করা যায়!’ দীপিকাকে বাঁকা কথা, সোহার বরের উপর চটল সকলে

Kunal-Deepika: ‘মা হওয়াটা তো প্ল্যান করা যায়!’ দীপিকাকে বাঁকা কথা, সোহার বরের উপর চটল সকলে
বলিউডে এখন নতুন চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে দীপিকা পাড়ুকোনের ৮ ঘণ্টা শিফট করার দাবি এবং তার ওপর অভিনেতা কুণাল খেমুর বিতর্কিত মন্তব্য। মা হওয়ার পর কাজে ফেরার ক্ষেত্রে কাজের সময় কমানোর পক্ষপাতী দীপিকা, কিন্তু কুণালের মতে বিষয়টি এতটা সহজ নয়।
মা হওয়ার পর অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন দাবি তুলেছিলেন যে, সেটে অন্তত ৮ ঘণ্টার শিফট নিশ্চিত করা হোক যাতে মায়েরা তাঁদের সন্তানদের সময় দিতে পারেন। এই নিয়ে যখন বিটাউনে জোর চর্চা, ঠিক তখনই কুণাল খেমুর একটি মন্তব্য আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে।
কুণালের দাবি, ‘বেশি টাকা নেবেন আর কম কাজ করবেন— এমনটা হয় না।’ আর এই মন্তব্যের পরই নেটপাড়ায় তাঁকে ‘স্ত্রীবিদ্বেষী’ তকমা দিয়েছেন নেটিজেনরা।
বউ সোহা আলি খানের পডকাস্টে এসে কুণাল বলেন, ‘আপনি যদি ৮ ঘণ্টা বা ২ ঘণ্টা কাজ করতে চান, তবে নিজে প্রযোজক হয়ে নিজের টাকা খাটান। অন্যের টাকায় নিজের শর্ত চাপানো যায় না।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘মাতৃত্ব তো হুট করে আসে না, ৯ মাসের একটা সময় থাকে। সেটা তো প্ল্যান করা যায়। আপনার ব্যক্তিগত পরিকল্পনা যেন কাজের জগতের ওপর প্রভাব না ফেলে।’
ক্ষুব্ধ নেটপাড়া: কুণালের এই ‘প্ল্যানিং’-এর তত্ত্ব শুনেই চটেছেন নেটিজেনরা। রেডিট থেকে টুইটার— সবখানেই কুণালকে তুলোধনা করা হচ্ছে। কেউ লিখেছেন, ‘সন্তান মানুষ করা কি কোনও ‘গ্রুপ প্রজেক্ট’ যে সব আগে থেকে প্ল্যানমাফিক হবে?’ আবার কারও মতে, অক্ষয় কুমার বা অজয় দেবগনের মতো তারকারা যখন নির্দিষ্ট সময় মেনে কাজ করেন তখন প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু দীপিকা বললেই কেন কুণালের মতো অভিনেতারা নীতিবাক্য শোনান?
দীপিকার অনড় অবস্থান: শোনা যাচ্ছে, এই ৮ ঘণ্টা কাজের শিফটের দাবিতে অনড় থাকার কারণে দীপিকা ‘স্পিরিট’ (Spirit) এবং ‘কাল্কি ২’ (Kalki 2)-এর মতো বড় প্রজেক্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। দীপিকার স্পষ্ট কথা, ‘একজন মানুষের শরীর ও মনের জন্য ৮ ঘণ্টা কাজই যথেষ্ট। পুরুষ সুপারস্টাররা বছরের পর বছর এটা করে আসছেন, তখন তো কেউ উচ্চবাচ্য করেন না!’
পাশে আছেন করিনা-অনন্যা: কুণাল খেমু সমালোচনা করলেও তাঁর শ্যালক-পত্নী করিনা কাপুর খান এবং অনন্যা পাণ্ডে কিন্তু দীপিকার পাশেই দাঁড়িয়েছেন। করিনার মতে, ‘মা হওয়ার পর কাজের সময় নিয়ে প্রযোজকের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করাটা একেবারেই সঠিক।’