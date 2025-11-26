Edit Profile
    Kuncikaa-Kumar Sanu: বিবাহিত শানুর সঙ্গে প্রেম, লাইমলাইট কাড়তে বিগ বসে অতীত সম্পর্ক নিয়ে কাটাছেঁড়া কুনিকার?

    জুটেছিল ঘরভাঙানি তকমা। বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে লিভ ইনে ছিলেন কুনিকা। তার জন্য় কোনও অনুশোচনা নেই অভিনেত্রীর।

    Published on: Nov 26, 2025 11:35 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বিগ বস ১৯-এর সফর শেষ হয়েছে কুনিকা সদানন্দের। গায়ক কুমার শানুর সাথে তাঁর অতীত সম্পর্কের বলে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছেন কুনিকা। বিবাহিত শানুর সঙ্গে লিভ ইনে ছিলেন অভিনেত্রী, সেই নিয়ে তার কোনও আফসোস নেই। ঘরের বাইরে এসেও জোর গলায় বললেন সে কথা।

    বিবাহিত শানুর সঙ্গে প্রেম, বিগ বসে কেন অতীত সম্পর্ক নিয়ে কাটাছেঁড়া কুনিকার?
    এক সাক্ষাৎকারে কুনিকা বলেন, ‘নীলম, গৌরব বা ফারহানার সঙ্গে কথা বলার সময় আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলেছিলাম। ধারণাটি ছিল অন্যান্য প্রতিযোগীদের সীমানা সম্পর্কে শেখানো, অত্যধিক প্রত্যাশা করা বা লোকদের সন্তুষ্ট করা নয়। এটি ইচ্ছাকৃত কিছু ছিল না; আমার এজেন্ডা ছিল না কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা। আমার সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সম্পর্কের সময় তাঁরা তাঁদের জায়গায় ঠিক ছিল। আমি মানসিকভাবে এমন একটি পরিস্থিতিতে ছিলাম যেখানে আমি যা অনুভব করেছি তাতে আমি সঠিক ছিলাম’।

    জুমের সাথে কথোপকথনে, অভিনেতা কুমার শানুর সাথে সম্পর্কের দিকে ফিরে তাকান কুনিকা। তিনি স্বীকার করেছেন যে এটি নিয়ে তার কোনও অনুশোচনা নেই। তিনি বলেন, ‘কুমার শানুজি এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে আমার খুব খারাপ লাগে। কারণ এখন আমার সঙ্গে যদি তাঁরা থাকত, বুঝত আমি বিকশিত হয়েছি অনেক। আমি আমার জীবনের মধ্য দিয়ে নেভিগেট করছিলাম, শৈশবের সমস্যা, ব্যক্তিগত ট্রমা, একটি ভাঙা বিবাহ এবং তারপরে মুম্বাই চলে আসবার পরে লড়াই করা, সবকিছু। এই সমস্ত অশান্তি আমার ভিতরে ছিল, এবং সেই অবস্থায়, আমার সম্পর্কগুলি অবশ্যই তাদের জন্যও চ্যালেঞ্জিং ছিল... আমি আমার জীবনে কোনও কিছুর জন্য আফসোস করি না। কিছুই নয়’।

    বেটা, গুমরাহ এবং খিলাড়ির মতো চলচ্চিত্রে তাঁর ভূমিকার জন্য সর্বাধিক পরিচিত কুনিকা, সম্প্রতি স্বীকার করেছেন কুমার শানুর বিবাহিত থাকাকালীন তিনি গায়কের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন। সিদ্ধার্থ কান্নানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কুনিকা জানান, কুমার শানুর সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয় এক বন্ধুর বাড়িতে, যেখানে তিনি একটি রেকর্ডিং সেশনে এসেছিলেন। অভিনেত্রী প্রকাশ করেছিলেন যে তারা ছয় বছর ধরে সম্পর্কে ছিলেন তবে কুমার শানু তাঁর পরিবার এবং সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধার জন্য সম্পর্ককে গোপন রেখেছিলেন। কুনিকা আরও দাবি করেছেন যে কুমার শানুর স্ত্রী রীতা ভট্টাচার্য অবশেষে এই সম্পর্কের কথা জানতে পেরেছিলেন এবং হকি স্টিক দিয়ে তাঁর গাড়ি ভেঙে দিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

    বিগ বস ১৯-এ, কুনিকা তানিয়া মিত্তল এবং নীলম গিরির সাথে কথোপকথনে কুমার শানুর সাথে তাঁর গোপন সম্পর্কের কথা বলেছিলেন অভিনেত্রী। বাড়ির ভিতরে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি ২৭ বছর ধরে আমার গোপন সম্পর্ক লুকিয়ে রেখেছি, কখনও এটি সম্পর্কে মন্তব্য করিনি। আমি এখন এ বিষয়ে কথা বলেছি এবং আমি খুব হালকাবোধ করছি। তিনি একজন বিবাহিত পুরুষ ছিলেন, তার স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন এবং আমরা একটি লিভ-ইন রিলেশনশিপে ছিলাম। আমি তখন বিবাহিত ছিলাম না, আমরা সেখানে থাকতাম, কিন্তু তখন অন্য একটি মেয়ের সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিল…’।

    কুমার শানু ১৯৮০ সালে তার প্রথম স্ত্রী রীতা ভট্টাচার্যকে বিয়ে করেছিলেন এবং চোদ্দ বছর পর ১৯৯৪ সালে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল। প্রাক্তন দম্পতির তিনটি সন্তান রয়েছে: জিকো, জস্সি এবং জান কুমার শানু। ২০০১ সালে, কুমার শানু শালোনি ভট্টাচার্যকে বিয়ে করেছিলেন, তাঁদের দুটি সন্তান রয়েছে, শ্যানন কে এবং আনাবেল কুমার শানু।

