    ‘কুসুম’ নায়ক সপ্তর্ষির ব্যক্তিগত ভিডিয়ো ভাইরাল,‘উঠবে যতো উঁচুতে…’, এল পালটা জবাব

    সবটাই প্রযুক্তির কারসাজি, নাকি সত্যিই গোপন ভিডিয়ো ফাঁস হল কুমুস নায়কের? বিতর্কের কেন্দ্র সপ্তর্ষি রায়। 

    Mar 25, 2026, 10:00:26 IST
    By Priyanka Mukherjee
    বর্তমানে এআই প্রযুক্তির কারণে তারকাদের হামেশাই হেনস্থার সম্মুখীন হতে হয় ৷ তেমনই হেনস্থার শিকার কি অভিনেতা সপ্তর্ষি ? নাকি সত্যিই 'কুসুম' খ্যাত অভিনেতার ব্যক্তিগত গোপন মুহূর্ত আচমকাই ছড়িয়ে গেছে নেটপাড়ায়? সম্প্রতি সপ্তর্ষির ভাইরাল ভিডিয়ো নিয়ে সেই আলোচনাই চলছে ৷

    ‘মিঠি ঝোরা’র শৌর্য থেকে ‘কুসুম’-এর আয়ুশ— ছোটপর্দায় তাঁর জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। কিন্তু সেই জনপ্রিয়তার মাঝেই এক তরুণীর আনা ‘আপত্তিকর’ আচরণের অভিযোগে বিদ্ধ অভিনেতা।

    জনৈক এক ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী তরুণী সম্প্রতি সপ্তর্ষির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ এনেছেন। অভিনেতা তাঁকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপত্তিকর অঙ্গভঙ্গি দেখিয়েছেন। চ্যাটের মাধ্যমে তরুণীর কাছ থেকে অশালীন ছবি চেয়ে পাঠিয়েছেন। যদিও সেই স্ক্রিনশটের সত্য়তা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। সেটি আদৌ সত্যি নাকি এআই দিয়ে বানানো তা ঠাওর করা মুশকিল।

    গোটা দিন শ্য়ুটিংয়ের ব্যস্ততা। মধ্য়রাতে ফেসবুকে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করলেন নায়ক। তিনি লেখেন, ‘উঠবে যতো উঁচুতে, লাগবে ততো কাদা, তোমায় শিখিয়ে দেবে কোনটা কালো, কোনটা সাদা।’

    টলিপাড়ায় ফিরল ‘ভাইরাল’ আতঙ্ক:

    সপ্তর্ষির এই ঘটনাটি টলিউডের অন্দরে গত বছরের এক পুরনো ক্ষতকে খুঁচিয়ে দিয়েছে। গত বছর অভিনেতা সাহেব ভট্টাচার্য এবং ঋত্বিক মুখার্জি-র নাম জড়িয়েও ঠিক একই ধরনের আপত্তিকর ভিডিও এবং চ্যাট ভাইরাল হওয়ার খবর সামনে এসেছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার কাঠগড়ায় সপ্তর্ষি।

    নেটিজেনদের একাংশ মনে করছেন, সপ্তর্ষির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা নষ্ট করতে এটি কোনো সুপরিকল্পিত চক্রান্ত বা ফেক প্রোফাইলের কারসাজি হতে পারে। আবার অন্য এক দলের মতে, আগুনের শিখা ছাড়া ধোঁয়া দেখা যায় না। সত্যতা যাচাই না হওয়া পর্যন্ত কাউকেই কাঠগড়ায় তোলা সমীচীন নয়।

    কেরিয়ারে প্রভাবের আশঙ্কা:

    সপ্তর্ষি এখন তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম সেরা সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। ‘কুসুম’ ধারাবাহিকে আয়ুশ চরিত্রটি দর্শকদের ভীষণ কাছের। এই ধরণের বিতর্ক যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, তবে তাঁর ক্লিন ইমেজে বড়সড় ধাক্কা লাগতে পারে। অন্যদিকে, অভিযোগ মিথ্যে হলে সংশ্লিষ্ট তরুণীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিও তুলেছেন অভিনেতার অনুরাগীরা।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    News/Entertainment/'কুসুম' নায়ক সপ্তর্ষির ব্যক্তিগত ভিডিয়ো ভাইরাল,'উঠবে যতো উঁচুতে…', এল পালটা জবাব
