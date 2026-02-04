Edit Profile
    Guess Who: বেলুন হাতে এই খুদে জি বাংলার ধুরন্ধর খলনায়িকা! প্রেমিক জলসার নায়ক, চিনলেন?

    বোনের জন্মদিন। বাড়ির বড়োদের পাশে একরত্তি যে নিজের মতো করেই খুশি, তা তাঁর চোখের চাউনিতেই স্পষ্ট। ছোটবেলার সেই সারল্য আজও তাঁর হাসিতে বর্তমান, যদিও পর্দায় খলনায়িকার চরিত্রে তিনি এখন যথেষ্ট দাপুটে।

    Published on: Feb 04, 2026 3:42 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ছোটবেলার অ্যালবামে লুকিয়ে থাকা এই শান্ত মেয়েটিই যে বড় হয়ে পর্দার নায়িকাদের রাতের ঘুম কেড়ে নেবেন, তা কে জানত! সমাজমাধ্যমে ইদানীং একটি পুরনো ছবি ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, একরাশ আত্মীয়স্বজনের মাঝে হালকা গোলাপি রঙের ফ্রক পরে, হাতে বেলুন নিয়ে খুব মন দিয়ে কিছু একটা দেখছে একরত্তি এক খুদে। চিবুক আর দু’চোখের চাউনিতে এখনও মিশে সেই একরাশ সারল্য। চিনতে পারছেন ইনি কে?

    বেলুন হাতে এই খুদে জি বাংলার ধুরন্ধর খলনায়িকা! প্রেমিক জলসার নায়ক, চিনলেন?
    বেলুন হাতে এই খুদে জি বাংলার ধুরন্ধর খলনায়িকা! প্রেমিক জলসার নায়ক, চিনলেন?

    যাঁরা মেগা সিরিয়ালের পোকা, তাঁদের কাছে এই মুখটি এখন অতি পরিচিত। ইনি আর কেউ নন, জনপ্রিয় অভিনেত্রী আয়েন্দ্রী রায়। বর্তমানে জি বাংলার হিট মেগা ‘কুসুম’-এ খলনায়িকার চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা কুড়াচ্ছেন তিনি। পর্দায় তাঁর চালচালন আর কুটিল চক্রান্ত দেখে দর্শকরা রে রে করে উঠলেও, বাস্তবে কিন্তু এই আয়েন্দ্রী একদম অন্যরকম। এই ছবি শেয়ার করে আয়েন্দ্রী লিখেছেন, ‘বেলুনের প্রতি ভালোবাসাটা বেশ গভীর, ছোটবেলা….’।

    আয়েন্দ্রীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনুরাগীদের কৌতূহলের শেষ নেই। তাঁর মনের মানুষটিও কিন্তু টেলি-দুনিয়ারই বাসিন্দা। স্টার জলসার অন্যতম জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘রাঙামতি তীরন্দাজ’-এর হ্যান্ডসাম নায়ক নীলাঙ্কুর মুখোপাধ্যায়-এর সঙ্গেই চুটিয়ে প্রেম করছেন আয়েন্দ্রী। অফ-স্ক্রিনে এই জুটির রসায়ন ভক্তদের বেশ প্রিয়। মাঝেমধ্যেই নীলাঙ্কুরের সঙ্গে রোম্যান্টিক ছবি পোস্ট করে সোশ্যাল মিডিয়ায় উষ্ণতা বাড়ান তিনি।

    খলনায়িকা বনাম খুদে রূপ: আয়েন্দ্রীর শেয়ার করা এই ছোটবেলার ছবিতে তাঁকে যতটাই শান্ত আর মিষ্টি দেখাচ্ছে, বর্তমানে পর্দার চরিত্রে তিনি ততটাই তীক্ষ্ণ। খলচরিত্রে তাঁর দাপুটে অভিনয় বুঝিয়ে দেয় যে ছোটবেলার সেই শান্ত মেয়েটি অভিনয়ের দুনিয়ায় নিজেকে কতটা পরিণত করেছেন।

    ছোটবেলার সেই বেলুন হাতে খুদে আজ টলিপাড়ার অন্যতম ‘পাওয়ারফুল’ অভিনেত্রী। আপনি কি প্রথম দেখায় চিনতে পেরেছিলেন আয়েন্দ্রীকে?

