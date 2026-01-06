দেবলীনাকে বিদায় করে শান্তি নেই! কুসুমের জীবনে ঝড় তুলতে এন্ট্রি হল নতুন চরিত্রের

দেবলীনাকে বিদায় করে শান্তি নেই! কুসুমের জীবনে ঝড় তুলতে এন্ট্রি হল নতুন চরিত্রের
একজন সাধারণ মেয়ের গল্প নিয়ে তৈরি হওয়ার ধারাবাহিক কুসুমের গল্প যেন প্রতিদিন নতুন নতুন চমক নিয়ে আসছে। কিছুদিন আগেই দেবলীনার কর্মকাণ্ড সকলের সামনে ফাঁস করে দিয়ে দর্শকদের নজর কেড়েছিল কুসুম। কুসুমের বুদ্ধিমত্তার জোরে গাঙ্গুলি পরিবারে এসেছিল খুশির হাওয়া।
কিন্তু দেবলীনা তো এত সহজে হেরে যাওয়ার মানুষ নয়। ঈশানের অন্য কারও সাথে বিয়ে হয়ে গেলেও কুসুমের জীবন ছারখার করতে দেবলীনা জেলে বসেই ফাঁদতে থাকে নতুন প্ল্যান। এর মধ্যেই কুসুমের জীবনে আগমন হয় এক নতুন ব্যক্তির।
কুসুম ধারাবাহিকের নতুন প্রমোতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, গাঙ্গুলী পরিবারের এন্ট্রি হচ্ছে এক নতুন মেয়ের। ইন্দ্রানীকে নিজের আইডল ভাবে সে। নিজের হাতে ছবি এঁকে কুসুমের দেবীমাকে উপহার দেয়, যা কুসুমের একটি ভুলে নষ্ট হয়ে যায়।
কুসুমের দোষে বহুমূল্যবান সেই উপহারটি নষ্ট হয়ে গেলেও অন্যদের মতো কুসুমের ওপর রাগারাগি করে না সে বরং কুসুমকে ভালোবেসে কাছে টেনে নেয়। এই অনাহুত প্রতিদিন নাম মেঘা। মেঘার ব্যবহার সকলের পাশাপাশি ইন্দ্রানীকে ভীষণ মুগ্ধ করে।
মেঘাকে দেখেই ইন্দ্রানী তাকে বড় বউয়ের আসনে বসিয়ে দেয়। ইন্দ্রানীর মুখে, ‘এই মেয়েকে আমাদের আয়ুষ্মানের পাশে খুব ভালো মানাবে’ কথাটা শুনেই মন খারাপ হয়ে যায় কুসুমের। কুসুম তো আয়ুষ্মানকে নিজের স্বামী বলে মানে, তাহলে কি সেই স্বপ্ন ভেঙে যাবে তার?
এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, মেঘার চরিত্রে অভিনয় করবেন আয়েন্দ্রী লাভনিয়া রায়। তিনি ছোটপর্দার সুপরিচিত মুখ। এর আগে ফুলকি, মিঠাই, মিঠিঝোরা সহ বহু সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন তিনি।
কুসুমের স্বপ্ন ভাঙবে তার থেকেও বড় কথা মেঘার আসল পরিচয় যখন উন্মোচিত হবে। এই মেঘা হল দেবলীনার দিদি। বোনের বদলা নিতে এবার ইন্দ্রাণীর পরিবারে অতিথি হয়ে এলো মেঘা। মেঘার পরিচয় কি ইন্দ্রানী জানে? মেঘা কি সত্যি কুসুমের ক্ষতি করবে? সত্যি কি আয়ুষ্মানের সঙ্গে মেঘার বিয়ে হবে? এইসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে ধারাবাহিকের আগামী পর্বগুলিতে।
