    ভোলাভালা কুসুমের এ কেমন রূপ! ‘মণিকা ও মাই ডার্লিং’ গানে নেচে মঞ্চ মাতাল জি বাংলার নায়িকা তনিষ্কা

    ভোলাভালা গ্রামের মেয়ে হিসেবেই এতদিন দর্শক দেখে এসেছে তনিষ্কাকে। সেই মেয়েই লাল শর্ট টপ আর ট্রাউজারে কোমর দোলালেন জম্পেশ।

    Published on: Dec 23, 2025 6:30 PM IST
    By Tulika Samadder
    সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো খুব ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যেখানে দেখা যাচ্ছে ‘মণিকা ও মাই ডার্লিং’ গানে মঞ্চ মাতাচ্ছেন তনিষ্কা তিওয়ারি। নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছেন? জি বাংলার কুসুম ধারাবাহিকের নায়িকা তিনি। ভোলাভালা গ্রামের মেয়ে হিসেবেই এতদিন দর্শক দেখে এসেছে তনিষ্কাকে। সেই মেয়েই লাল শর্ট টপ আর ট্রাউজারে কোমর দোলালেন জম্পেশ।

    এ কী নাচ 'কুসুম' নায়িকা তনিষ্কা তিওয়ারির।
    শীত আসলেই তারকাদের ‘মাচা’র অনুষ্ঠান থাকে। কখনও ‘ভাঙা গলায়’ দিতিপ্রিয়া-কৌশানিদের ‘বেসুরো গান’, তো কখনো আবার এরকমই নাচ, তারকাদের ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়ে যায় ট্রোল। এবারেও তাই হল। তনিষ্কার এই ভিডিয়োটি শেয়ার করে নেন প্রীতম জানা নামের এক ব্যক্তি। ভিডিয়োর উপরে লেখা ‘বাজকুল মিলন মেলা, বাংলার কুসুম সিরিয়াল খ্যাত কুসুম’।

    এই ভিডিয়োর কমেন্টে একজন লিখলেন, ‘এটা কি নাচ রে ভাই’! আরেকটি কমেন্টে লেখা হয়, ‘জঘন্য’। দেখুন সেই ভিডিয়ো-

    টিআরপি তালিকায় বেশ ভালো ফল করছে জি বাংলার ধারাবাহিক ‘কুসুম’। এমনকী টিআরপিতেও বেশ ভালো ফল করছে এই মেগা। সদ্য অভিনয়ে পা রেখেছেন তনিষ্কা, আর এর মধ্যেই মন জয় করে নিয়েছেন দর্শকদের। তবে শুধু শ্যুটিং নয়, তনিষ্কা পড়াশোনাও চালিয়ে যাচ্ছেন সমানতালে।

    ক্লাস টেনের স্টুডেন্ট তনিষ্কা, চলতি বছরেই বোর্ডের পরীক্ষা। দিনে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা কেটে যায় কাজে। আদিত্য একাডেমি-র ছাত্রী। তাই শ্যুটিংয়ের যতই চাপ থাকুক না কেন, লেখাপড়ায় ফাঁকি দেন না একদম।

    এক সাক্ষাৎকারে তনিষ্কা জানিয়েছিলেন, সকালে ঘুম থেকে উঠেই বসে পড়েন বই নিয়ে। সেটেও সঙ্গে থাকে বই। শ্যুটের ফাঁকে সময় পেলেই বই খুলে বসে যান। ছোট পর্দার কুসুম আরও জানান যে, ক্লাস টেনের পরীক্ষা দেওয়ার পর ‘হিউম্যানিটিজ’ নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর। ফিল্ম স্টাডিজ নিয়ে উচ্চশিক্ষা করবেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর নায়িকা হওয়ার শখ। তাই লেখাপড়া আর শ্যুটিং দুটোই চালিয়ে যাচ্ছেন সমানতালে।

