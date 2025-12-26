Edit Profile
    নায়িকাদের ক্ষেত্রে এ দৃশ্য বিরল! ছবি মুক্তি পেতেই দুধ ঢেলে, মালা পরিয়ে, আরতি করা হল লেডি সুপারস্টার শুভশ্রীর পোস্টারে!

    চলতি বছরের ক্রিসমাসে মুক্তি পেয়েছে 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে…'। সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবিতে নটী বিনোদিনীর ভূমিকায় রয়েছেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। আর ছবি মুক্তির দিন নায়িকার ছবি ও পোস্টার নিয়ে এবার সেই উদযাপনে মেতে উঠতে দেখা গেল অভিনেত্রীর ভক্তদের।

    Published on: Dec 26, 2025 12:19 PM IST
    By Sayani Rana
    বি-টাউনের বহু বড় মাপের তারকা যেমন শাহরুখ খান, সলমন খানের ছবি মুক্তির আগে তা নিয়ে অনুরাগীদের উত্তেজনা যে তুঙ্গে থাকে তা বলাই বাহুল্য। তাই ছবি মুক্তির দিন নানা ভাবে হয় সেলেব্রেশন। কখনও পোস্টারে দুধ ঢেলে অভিষেক করা হয়, আবার কখনও মালা পরিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়তে দেখা যায় ভক্তদের। তবে কেবল বলিউডে সীমাবদ্ধ নেই এই ধারা। টলিপাড়াতেও দেব বা জিতের ছবি মুক্তির সময় এমন দৃশ্য প্রায়শই চোখে পড়ে তবে অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে সব ইন্ড্রাস্ট্রিতেই এই দৃশ্য বিরল। কিন্তু এবার সেখানেই নজির গড়লেন বাংলার লেডি সুপারস্টার শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়।

    দুধ ঢেলে, মালা পরিয়ে, আরতি করা হল লেডি সুপারস্টার শুভশ্রীর পোস্টারে!
    শুভশ্রীর ফ্যান ক্লাবের পক্ষ থেকে এই সব ভিডিয়ো শেয়ার করে নেওয়া হয়। শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ফ্যান ক্লাব হাওড়ার পেজ থেকে শেয়ার করা এই ভিডিয়োগুলিতে দেখা যায় কখন তাঁরা নায়িকার ছবি, নটী বিনোদিনী রূপে চৈতন্যলীলার ছবি নিয়ে বেশ কয়েকটি শ্রীখোল ও খঞ্জনী বাজিয়ে, হাতে নানা রকমের পোস্টার নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে দেখা যায়। আবার কখনও বিনোদিনী স্টুডিয়ো সামনে এক শুভশ্রীর ছবির বড় কাটআউটে দুধ দিয়ে অভিষেক করে মালা পড়িয়ে, মাটির সরায় আগুন জ্বেলে আরতি করা হচ্ছে। এই দৃশ্য বাংলা ছবির কোনও নায়িকার ক্ষেত্রে খুব একটা দেখা যায় না।

    প্রসঙ্গত, বড়দিনেই মুক্তি পেয়েছে 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে…'। এই ছবিতে শুভশ্রী গুঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও রয়েছেন আরাত্রিকা মাইতি, দিব্যজ্যোতি দত্ত, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, ইশা সাহা, সুস্মিতা চট্টপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু।

    গৌরাঙ্গ বা শ্রী চৈতন্য ও নানা সময়ের সমাবর্তন এই ছবির পটভূমি। ছবিতে তিনটি সময়কাল এক সুতোয় বেঁধে তুলে ধরা হবে। সৃজিতের ছবিতে শ্রীচৈতন্যর সময়কাল, নটী বিনোদিনী-গিরিশ ঘোষের সময় কাল এবং বর্তমান সময় এক সুতোয় বাঁধা পড়বে। ছবিতে শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে দিব্যজ্যোতি দত্তকে। অন্যদিকে, অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় এই ছবিতে নটী বনোদিনী। নটী বিনোদিনীর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল 'চৈতন্যলীলা'। সেই সূত্র ধরেই নায়িকা এই ছবির খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অন্যদিকে, ছবির মধ্যেও একটা ছবি হতে দেখা যাবে। সেই ছবির নায়ক ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত। পেশার খাতিরে সেও সাজবে শ্রী চৈতন্য।

