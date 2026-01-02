Lagnajita Husband: ‘ঝাপসা নয়…’! বরের সঙ্গে থাকেন না এক ছাদের তলায়, সাত্যকির সঙ্গে ছবি দিয়ে কী লিখলেন লগ্নজিতা

Lagnajita Husband: ‘ঝাপসা নয়…’! বরের সঙ্গে থাকেন না এক ছাদের তলায়, সাত্যকির সঙ্গে ছবি দিয়ে কী লিখলেন লগ্নজিতা
ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে বরের সঙ্গে ছবি শেয়ার করলেন লগ্নজিতা। ১০ বছরের পুরনো ছবি পোস্ট করে কী লিখলেন ফেসবুকে?
চতুষ্কোণ সিনেমার বসন্ত এসে গেছে গান গেয়ে খ্য়াতির আলোয় পৌঁছন লগ্নজিতা চক্রবর্তী। এছাড়াও তাঁর হিট গানের তালিকায় রয়েছে ‘এভাবেই গল্প হোক’ বা ‘প্রজাপতি বিস্কুট’-এর টাইটেল ট্র্যাক। এছাড়াও হামেশাই সোশ্যাল মিডয়া পোস্ট দিয়ে চর্চায় উঠে আসেন লগ্নজিতা। ‘বিতর্কিত সত্যি’ বলতেও পিছ পা হন না। অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত জীবনও বারংবার উঠে এসেছে চর্চায়। বিশেষ করে স্বামী সাত্যকি সাহার সঙ্গে তাঁর লং ডিসটেন্স বৈবাহিক সম্পর্ক।
ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে বরের সঙ্গে ছবি শেয়ার করলেন লগ্নজিতা। যদিও তা বিয়ের আগের। বছর দশেক আগেকার একি ছবি শেয়ার করে লগ্নজিতা লিখলেন, ‘২০১০-এ তোলা আমাদের এই ছবিটার মতো ঝাপসা নয়, আপনাদের ২০২৬ হোক ঝকঝকে এবং পরিষ্কার। নতুন বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ❤️❤️। - সাত্যকি ও লগ্নজিতা।’
আরও পড়ুন: ফুরফুরে ‘প্রজাপতি ২’! ২০২৬ সালের প্রথম দিনে ২য় স্থানে কে রইল, মিতিন মাসি না লহ গৌরঙ্গ?
২০১৬ সালের ২১ জানুয়ারি সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন লগ্নজিতা। অর্থাৎ দেখতে দেখতে তাঁদের বিয়ের বয়স ১০ বছর। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় সাত্যকি সাহার প্রেমে পড়েছিলেন লগ্নজিতা। প্রায় বছর আট প্রেম করার পর, যান ছাদনাতলায়।
আরও পড়ুন: শাহরুখ খানকেও নাকানি-চোবানি খাওয়াল রণবীর সিং! জাওয়ানকে টপকে কত আয় হল ধুরন্ধরের?
পেশাগত কারণে লং ডিসটেন্সেই রয়েছেন লগ্নজিতা আর সাত্যকি। সাত্য়কি কর্মসূত্রে এখন তামিলনাড়ুতে থাকেন। সেখানে এক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে তিনি কর্মরত। আর কাজের সূত্রে কলকাতাতেই থাকতে হয় লগ্নজিতাকে বেশিরভাগ সময়। সঙ্গে কনসার্টের জন্য বিশ্বের নানা প্রান্তে ছুটে বেড়ানো তো আছেই। এর আগে স্ট্রেট আপ উইথ শ্রী পডকাস্টে এসে সাত্যকির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে লগ্নজিতাকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘সম্পর্ক যদি খুব ওয়াটার টাইট রাখি, তাহলে সেটা আর থাকবে না কারণ তোমরা দুটো আলাদা শহরে রয়েছ।’
আরও পড়ুন: টিআরপি টপার বিদ্যা ব্যানার্জি! পরশুরাম তাহলে কত নম্বরে, পেরে উঠছে না তারে ধরি ধরি, চিরদিনই কি থাকল সেরা দশে?
কদিন আগে এক কনসার্টে গিয়ে মারাত্মক হেনস্থার শিকার হন লগ্নজিতা। ভগবানপুরের সাউথ পয়েন্ট পাবলিক স্কুলে গান গাইতে গিয়েছিলেন। গায়িকার অভিযোগ, ‘দেবী চৌধুরাণী’ ছবির ‘জাগো মা’ গানটি গেয়েছিলেন তিনি। তার কিছু ক্ষণ পরেই দর্শকাসন থেকে এক ব্যক্তি উঠে আসেন মঞ্চে। মেহবুব মল্লিক নামের ওই ব্যক্তি তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় কটূক্তি করতে থাকেন। চিৎকার করে ওঠেন, ‘অনেক জাগো মা হয়েছে, এ বার একটু সেকুলার গা।’ তবে এতেও বিচলিত হননি লগ্নজিতা। স্পষ্ট জানিয়েছেন, পরবর্তীতেও তিনি ‘জাগো মা’ গাইবেন।