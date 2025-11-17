মফস্বলের আবেগের সঙ্গে শহুরে বাস্তবতার সংঘাত, গন্তব্যের দিকে রওনা লক্ষীকান্তপুর লোকালের
অবশেষে হলে প্রতীক্ষার অবসান। মুক্তি পেল লক্ষীকান্তপুর লোকালের ট্রেলার। গ্রামের তিন মেয়ের আবেগের সঙ্গে কোথাও যেন সংঘাত শহুরে ব্যস্ততম জীবনের চরমতম বাস্তবতার। দুই পৃথিবীর দুই প্রান্তের মানুষের মনের মিল কি হবে কখনও?
অবশেষে হলে প্রতীক্ষার অবসান। মুক্তি পেল লক্ষীকান্তপুর লোকালের ট্রেলার। গ্রামের তিন মেয়ের আবেগের সঙ্গে কোথাও যেন সংঘাত শহুরে ব্যস্ততম জীবনের চরমতম বাস্তবতার। দুই পৃথিবীর দুই প্রান্তের মানুষের মনের মিল কি হবে কখনও?
ট্রেলারের প্রথমেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তিন দম্পতির তিন আলাদা আলাদা জীবন। একদিকে ঋতুপর্ণা এবং কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন যেখানে গোটা সংসার জুড়ে শুধুই এক মধ্যবিত্ত দম্পতির ভালোবাসার কাহিনি। কিন্তু সবকিছু গন্ডগোল হয়ে যায় যখন হঠাৎ কৌশিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাড়িতে ঠাঁই হয়, পাওলি দামের চরিত্রের।
অন্যদিকে চান্দ্রেয়ী এমন একটি পরিবারে আসেন যারা ছোট্ট শিশুর জন্য চাইছেন একজন আয়া। কিন্তু অন্যের সন্তানকে দেখাশোনা করতে করতে কোথাও নিজের মাতৃত্ব জেগে উঠবে বাড়িতে কাজ করতে আসা পরিচারিকার। সে কি অন্যের শিশুকে নিজের করে নেওয়ার ফন্দি আটবে?
তৃতীয় দম্পতি শুধুই একজন গৃহ সহায়িকা চায় যে ভালো, ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারে। সায়নীর চরিত্রটি তাদের বাড়ির পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত। কিন্তু সমস্যা তখনই তৈরি হবে যখন হঠাৎ নিজেদের কাজে সম্পূর্ণ নিয়োজিত হতে পারবে না এই তিন নারী।
ট্রেলার দেখে স্পষ্ট, আবাসনে এমন কিছু ঘটে যাবে যার জন্য পুলিশ ডাকতে বাধ্য হবে দম্পতিরা। কিন্তু কি ঘটেছিল? সবশেষে মদন মিত্রের অসামান্য এন্ট্রি যেন মন কেড়ে নেবে। একজন রাজনৈতিক নেতার চরিত্রে অভিনয় করলেও তিনি যে ভীষণ অমায়িক সেটা তাঁর কয়েক সেকেন্ডের ডায়লগ শুনলেই বোঝা যাবে।
এই মুহূর্তে জোর কদমে ছবির প্রচারের কাজে ব্যস্ত সকলে। যেহেতু এই ছবিতে মদন মিত্রের মধ্যে একজন হেভি ওয়েট নেতা রয়েছেন তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই সর্বত্র কড়া নিরাপত্তায় কাজ চালাচ্ছেন পরিচালক। সব মিলিয়ে চলতি বছর রাম কমল মুখোপাধ্যায়ের তরফ থেকে দর্শকরা আরও একটি মাস্টারপিস পেতে চলেছেন, এমনটাই আশা সকলের।
আগামী ২১ নভেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পাবে রাম কমল মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ছবি ‘লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল’। পূর্বে ৭ তারিখ নির্ধারণ করা হলেও পরে সেটি পাল্টে দেওয়া হয়। এই ছবিতে দেখতে পাওয়া যাবে একগুচ্ছ তারকাকে অভিনয় করতে দেখতে পাওয়া যাবে।
এই সিনেমায় প্রথম দম্পতির ভূমিকা অভিনয় করবেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এবং কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গে থাকবেন পাওলি দাম। দ্বিতীয় দম্পতির ভূমিকায় অভিনয় করবেন সঙ্গীতা সিনহা এবং ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, সঙ্গে চান্দ্রেয়ী ঘোষ। তৃতীয় দম্পতির ভূমিকায় এই প্রথম জুটি বাঁধবেন রাজনন্দিনী এবং জন ভট্টাচার্য। সঙ্গে সায়নী ঘোষ।
News/Entertainment/মফস্বলের আবেগের সঙ্গে শহুরে বাস্তবতার সংঘাত, গন্তব্যের দিকে রওনা লক্ষীকান্তপুর লোকালের