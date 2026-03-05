Edit Profile
    ‘বিস্ফোরণে জানলা-দরজা কাঁপছে, শিশুরা ভয় পাচ্ছে…’! দুবাইয়ে মেয়েকে নিয়ে আটকে লারা

    Middle East Crisis: অভিনেত্রী লারা দত্ত একটি আবেগঘন ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, মেয়ের সঙ্গে দুবাইতে আছেন এবং সেখানে তিনি প্রতিদিন বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান। অভিনেত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারেরও প্রশংসা করেছেন।

    Published on: Mar 05, 2026 12:00 PM IST
    By Tulika Samadder
    অভিনেত্রী লারা দত্ত তাঁর মেয়ে সায়রার সঙ্গে দুবাইতে আটকে আছেন। তিনি প্রকাশ করেছেন যে, তিনি একটি ব্র্যান্ড প্রচারের জন্য দুবাই গিয়েছিলেন এবং এখন তিনি ফিরে আসতে পারছেন না। লারা আরও প্রকাশ করেছেন যে, মার্কিন-ইরান যুদ্ধের হঠাৎ তীব্রতা বৃদ্ধির কারণে তিনি মানসিক চাপ এবং নার্ভাস বোধ করছেন। লারা একটি ভয়াবহ অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নিয়েছেন।

    লারা দত্ত।
    লারা দত্ত।

    ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা একটি ভিডিওতে লারা বলেন, ‘ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধের শুরু থেকেই আমরা দুবাইতে আছি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই, গত তিন বছর ধরে আমার বাড়ি। আমি এখানে অনেক সময় কাটিয়েছি। ২৮ ফেব্রুয়ারি আমি দুবাইয়ের একটি স্টুডিয়োতে শুটিং করছিলাম। আমরা বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছিলাম, তাই আমরা স্টুডিও থেকে দৌড়ে বেরিয়ে দেখি মিসাইলগুলিকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। আমি মিথ্যা বলব না, ভীষণ কঠিন দিন ছিল। আমার মেয়ে আমার সঙ্গে এখানে আছে। আমার স্বামী কাজের জন্য বাইরে ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে, তিনি দুবাইতে ছিলেন না।’

    অভিনেত্রী মাথার উপর দিয়ে যুদ্ধবিমান উড়তে দেখার এবং জোরে বিস্ফোরণের শব্দ শোনার কথাও বলেছেন। তিনি বললেন, ‘আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই যে আমরা নার্ভাস। আমরা ভীত। মাথার উপর অনেক যুদ্ধবিমান উড়ছে। অনেক জোরে বিস্ফোরণ হচ্ছে। আমরা একটি নিরাপদ ভিলায় থাকি। কিন্তু বিস্ফোরণের শব্দে জানালা কাঁপছে, ঘর এবং দরজা কাঁপছে। এটা খুবই ভয়ঙ্কর।’

    এরপর সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে লারা বলেন, ‘আমি শুধু বলতে চাই যে, সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার দুর্দান্ত কাজ করেছে। আমাদের সত্যিই যত্ন নেওয়া হয়েছে। আমরা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছি। আমাদের জাতীয়তা যাই হোক বা আমরা যেখান থেকেই আসি না কেন, আমাদের নিরাপদ রাখা হচ্ছে।’

    লারা আরও বললেন, ‘আমরা গণ্য বোধ করছি, আমরা গুরুত্বপূর্ণ। সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার নিশ্চিত করছে যে তারা আমাদের রক্ষা করার জন্য এবং আমাদের নিরাপদ রাখার জন্য তাদের ক্ষমতায় যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। আমি অবাক। আমার মালি প্রতিদিন আমার লন পরিষ্কার করতে এবং আমার গাছপালায় জল দেওয়ার জন্য আসে।’

    ভিডিয়োর শেষে, লারা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন এবং বলেন, ‘এই দেশ পরিচালনাকারী মানুষদের প্রতি আমার অনেক শ্রদ্ধা আছে। শিশুরা ভয় পাচ্ছে, আমরাও ভয় পাই, কিন্তু আমরা বাচ্চাদের জন্য স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করি। আমরা বিমান খুঁজছি এবং কোনওভাবে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি।’

    লারা গত বছর ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের কথাও বলেছেন। তিনি বলেন, ‘ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যখন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তখন আমি ভারতে ছিলাম। আমরা দেখেছি আমাদের দেশ সেখানে আমাদের কতটা ভালোভাবে রক্ষা করেছে। এখানেও একইরকমভাবে আমাদের যত্ন নেওয়া হচ্ছে।’

    News/Entertainment/‘বিস্ফোরণে জানলা-দরজা কাঁপছে, শিশুরা ভয় পাচ্ছে…’! দুবাইয়ে মেয়েকে নিয়ে আটকে লারা
