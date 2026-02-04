Aishwarya Sharma: ‘বোন থাকলে ওর বিয়ে….’, বিয়ে সারলেন ঐন্দ্রিলার দিদি! ঐশ্বর্যর পাশে হাসিমুখে সব্যসাচী

Aishwarya Sharma: ‘বোন থাকলে ওর বিয়ে….’, বিয়ে সারলেন ঐন্দ্রিলার দিদি! ঐশ্বর্যর পাশে হাসিমুখে সব্যসাচী
প্রয়াত অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা শর্মার পরিবারে অবশেষে খুশির হাওয়া। মঙ্গলবার আইনি বিয়ে ও আংটিবদল সারলেন ঐন্দ্রিলার দিদি ঐশ্বর্যা শর্মা। পেশায় চিকিৎসক ঐশ্বর্যার জীবনের এই বিশেষ দিনে সবচেয়ে বড় চমক ছিল অভিনেতা সব্যসাচী চৌধুরীর উপস্থিতি।
৩ ফেব্রুয়ারি দিনটি শর্মা পরিবারের জন্য ছিল অত্যন্ত আবেগের। ঐন্দ্রিলার অকাল প্রয়াণের পর এই প্রথম বাড়ির বড় মেয়ে ঐশ্বর্যার হাত ধরে আনন্দের ছোঁয়া লাগল শর্মা পরিবারে। তবে এই আনন্দের মাঝেও প্রতিটি মুহূর্তে অনুভূত হলো ঐন্দ্রিলার অনুপস্থিতি। বোন নেই ঠিকই, কিন্তু তাঁর হাসিমুখের ছবির সামনেই আইনি বিয়ে ও আংটিবদল সারলেন পেশায় চিকিৎসক ঐশ্বর্যা শর্মা।
চারিদিকে ঐন্দ্রিলার হাসিমুখের ছবি সাজানো। অনেক ঝড়-ঝাপটা সামলে অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে ঐশ্বর্য। এই অনুষ্ঠানের সবথেকে বড় চমক ছিল সব্যসাচী চৌধুরীর উপস্থিতি। ঐন্দ্রিলার চলে যাওয়ার পর সব্যসাচী নিজেকে অনেকটা গুটিয়ে নিয়েছিলেন। তবে ঐন্দ্রিলার দিদি ঐশ্বর্যার বিয়েতে তিনি হাজির হলেন সেই পুরনো মেজাজে। পরনে সাদা শার্ট আর ডেনিম, একেবারে সাদামাটা লুকে সব্যসাচীকে দেখে শর্মা পরিবারের আত্মীয়রা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। বাড়ির ছেলের মতোই এদিন শর্মা পরিবারের পাশে তিনি। ঐন্দ্রিলার পোষ্য বোজো-তোজো এদিন ঝাঁপিয়ে পড়ে সব্যসাচীকে দেখে। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও সব্যসাচী যে আজও এই পরিবারের ‘ঘরের ছেলে’, তা আবারও প্রমাণিত হলো।
সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ ঐশ্বর্য। জানালেন, ‘বোন থাকলে বোনের বিয়েটাই আগে হত, সব্য়সাচীর সাথে। আর ও থাকলে আমাকে কিছু ভাবতেই হত না। অনেক প্ল্য়ানিং ছিল ওর বিয়েতে। আজ সেগুলো মনে পড়েছে।’
ঐশ্বর্যর পাত্র কে? ঐশ্বর্যার স্বামী দিব্যজিৎ দত্ত-ও পেশায় একজন চিকিৎসক। দীর্ঘদিনের জানাশোনা থাকলেও একটি ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটের মাধ্যমেই তাঁদের বিয়ের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। ঐশ্বর্য বর্তমানে ইএনটি (ENT) নিয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করছেন। একই পেশার জীবনসঙ্গী পেয়ে খুশি ঐশ্বর্য ও তাঁর পরিবার।
এদিন দুধে আলতা রঙা শাড়িতে দেখা মিলল ঐশ্বর্যর। মেরুন রঙা পাঞ্জাবি আর ঘিয়ে জহর কোটে মানানসই দিব্যজিৎ। বেগুনি সিল্ক শাড়িতে ঝলমল করছেন ঐন্দ্রিলার মা, শিখা শর্মা। আংটি বদলের পাশাপাশি আইনি বিয়ে সারলেন দুজনে। সামাজিকভাবে বিয়ের এখন দেরি আছে।
মেয়ের বিয়ের দিন আবেগ ধরে রাখতে পারেননি ঐন্দ্রিলার মা শিখা শর্মা। তিনি বলেন, ‘ঐন্দ্রিলা থাকলে আজ সবথেকে বেশি আনন্দ করত। আমি জানি ও আমাদের চারপাশেই আছে। সব্যসাচী এসেছে দেখে খুব ভালো লাগছে, ও তো আমাদের পরিবারেরই অংশ।’
ঐশ্বর্যার বিয়ের ছবি সমাজমাধ্যমে আসতেই শুভেচ্ছার ঢল নেমেছে। ঐন্দ্রিলার ভক্তরা যেমন দিদির নতুন জীবনের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন, তেমনই সব্যসাচীর উপস্থিতিকে ‘বন্ধুত্বের ও ভালোবাসার জয়’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। কঠিন সময় পেরিয়ে শর্মা পরিবারের এই হাসিমুখ দেখে খুশি টলিপাড়াও।