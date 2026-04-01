রাহুলের মৃত্যুর পরেই বড় সিদ্ধান্ত লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের, ছাড়ছেন মহিলা কমিশনের সভাপতি পদ
গত ২৯ মার্চ তালসারিতে ভোলেবাবা পার কারেগা ধারাবাহিকের শুটিং চলাকালীন মর্মান্তিক মৃত্যু হয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এসবের মধ্যেই এবার বড় সিদ্ধান্ত নিলেন চিত্রনাট্যকার লীনা গঙ্গোপাধ্যায়।
গত ২৯ মার্চ তালসারিতে ‘ভোলেবাবা পার কারেগা’ ধারাবাহিকের শুটিং চলাকালীন মর্মান্তিক মৃত্যু হয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেই সংশ্লিষ্ট প্রযোজনা সংস্থা অর্থাৎ ম্যাজিক মোমেন্ট মোশন পিকচার্সের দিকে আঙুল তোলা হয়।
টলি ইন্ডাস্ট্রির প্রত্যেকে প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে সরব হন। অল ইন্ডিয়া সিনেমা ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের দাবি জানানো হয় এবং ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়। এসবের মধ্যেই এবার বড় সিদ্ধান্ত নিলেন চিত্রনাট্যকার লীনা গঙ্গোপাধ্যায়।
বুধবার দুপুরবেলাই জানা গিয়েছিল, ম্যাজিক মোমেন্ট মোশন পিকচার্স-এর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে চলেছেন প্রিয়াঙ্কা সরকার। ওই প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার করতে চলেছেন প্রিয়াঙ্কা, এমনটাই জানা গিয়েছিল।
এসবের মধ্যেই এবার জানা গেল, রাজ্যের মহিলা কমিশনের সভাপতি পদ ছাড়ছেন লীনা। লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান পরিচালক তথা লেখিকার সহকর্মী শৈবাল।
প্রসঙ্গত, রাহুলের মৃত্যুর পর থেকে ইউনিটের সদস্যদের পরস্পর বিরোধী বয়ান একটি বিশাল বড় ধোঁয়াশা তৈরি করেছিল। রাহুলের মৃত্যুর পরে লীনা গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, গভীর জলে কোনও শ্যুট ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, তিনি স্পটে ছিলেন না এবং সেখানে কী ঘটেছে তিনি জানেন না।
আম অর্পিতাকে মুঠোফোনের লীনা জানিয়েছিলেন, রাহুলের মনে হয়েছিল একটা ড্রোন শট নেওয়া উচিত। পরিচালককে নাকি অনুরোধ করেছিলেন রাহুল। কিন্তু যেহেতু তিনি স্পটে ছিলেন না তাই তিনি যা বলছেন সেটা সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের কথা শুনেই বলছেন।
শ্যুটিং স্পটে সুরক্ষার অভিযোগ নিয়ে লীনা জানিয়েছিলেন, অ্যাম্বুলেন্স না থাকলেও ঘটনাস্থলে বোটের ব্যবস্থা ছিল। তবে পুলিশের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর কিছু তিনি বলতে রাজি হন না।
এদিকে লীনা গঙ্গোপাধ্যায় যাই বলুন না কেন, এই গোটা ঘটনার জন্য প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টসের গাফিলতিকেই দায়ী করা হয়। এই সবকিছুর মধ্যে এবার লীনা গঙ্গোপাধ্যায় মহিলা কমিশনের সভাপতি পদ ছেড়ে দেওয়ার মতো একটা বড় সিদ্ধান্ত নিলেন।