‘স্পটে ছিলাম না, আমি দায়িত্ব নিতে পারছি না’, ড্রোন শট দাবি করে ‘পারফেকশানিস্ট’ রাহুল, দাবি প্রযোজক লীনার

‘স্পটে ছিলাম না, আমি দায়িত্ব নিতে পারছি না’, ড্রোন শট দাবি করে ‘পারফেকশানিস্ট’ রাহুল, দাবি প্রযোজক লীনার
সত্যি কি কিছু ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে? রাহুলের মৃত্যু ঘিরে একাধিক প্রশ্ন। পরস্পর বিরোধী বয়ান ইউনিটের। চব্বিশ ঘণ্টার ব্যাবধানে চিত্রনাট্যকার-প্রযোজক লীনার দাবি, রাহুল নিজেই ড্রোন শট দাবি করেন প্যাক আপের পর।
রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্য়ু নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন। রবিবার সন্ধ্যে থেকে অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলছিল না। ভোলে বাবা পার করেগা শ্যুটিং ইউনিটের সদস্য়দের পরস্পর বিরোধী বয়ান তৈরি করেছিল ধোঁয়াশা। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট তাঁদের বয়ানকে কার্যত মিথ্যায় পর্যবসিত করেছে।
রাহুল নাকি পাঁচ মিনিট জলে ছিলেন বলে দাবি ইউনিটের সদস্য়দের। অথচ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে, জল ঢুকে অভিনেতার ফুটফুস দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। তাতে যে পরিমাণ নোনা জল ও বালি ছিল, তাতে কমপক্ষে এক ঘণ্টা জলের তলায় ছিলেন রাহুল। কোন সত্যি গোপনের চেষ্টা করছে শ্যুটিং ইউনিট? কাঠগড়ায় তোলা হয় প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টসকে।
রবিতে লীনা গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, গভীর জলে শ্যুট ছিল না। সোমবার সকাল থেকে ফোনে অধরা ছিলেন চিত্রনাট্যকার। গভীর রাতে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুললেন। ততক্ষণে পঞ্চভূতে লীন হয়ে গিয়েছেন রাহুল। আম অর্পিতাকে মুঠোফোনে লীনা জানান, তিনি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। তিনি স্পটে ছিলেন না। যেটুকু তিনি শুনেছেন, সেটাই জানাবেন। তিনি দায়িত্ব নিতে পারছেন না, বাকিরা কে কী বলছেন। কারণ তিনি নিজে রবিবার স্পটে ছিলেন না।
লীনার কথায়, ‘সবাই চলে গিয়েছিল। প্রোডাকশন ম্যানেজার আর্টিস্টদের ছাড়তে গিয়েছিল। ভাস্কর ব্যানার্জি, অম্বরীশ, রাজন্যা… তাদের থেকে জানতে পারবে। রাহুল খুব পারফেকশানিস্ট। ওহ খুব মন দিয়ে কাজ করত। ওর মনে হয়েছিল একটা ড্রোন শট নেব। সব হয়ে যাওয়ার পর ওহ ডিরেক্টরকে রিকুয়েস্ট করে। আমি যা শুনেছি তাই বলছি। প্রথমে আমি শুনেছি ওদের প্যাকআপ হয়ে গিয়েছিল। ওই রিকুয়েস্ট করে। ডিরেক্টর বলে, এটা নেই স্ক্রিপ্টে। তুমি এটা কেন করতে যাচ্ছো? ওই বলে নে না, নে না। একটা ড্রোন শট দেব’।
লীনা অনড় হাঁটু জলেই শ্যুট চলছিল। তবে তাঁর শোনায় অসঙ্গতি থাকতে পারবে। তিনি বলেন, ‘হাঁটু জলেই ওরা শ্যুট করছিল। এরপর ও শ্বেতাকেও নিয়ে যায়। এটা ওড়িশার পুলিশও বলেছে। এই শোনাতে অসঙ্গতি থাকতে পারে। প্রথমে শ্বেতা জলে পড়ে যায়। ওহ বলে আমি আর করব না, শ্বেতাকে ইউনিটের ছেলেমেয়েরা ওকে পৌঁছে দেয়। তারপর একটা ঢেউ আসে, সেই ঢেউতে রাহুলের পা স্লিপ করে যায় আমি শুনেছি। একবার পা স্লিপ করলে যা হয়, মাটি না পেলে যেটা হয় সেটা হয়েছে। আমাদের নৌকা ছিল সেখান থেকে লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে রেসকিউ করে। এটা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হয়েছে। পাড়ে ওঠবার পর ওর কিন্তু সেন্স ছিল। সেটা আমাকে শ্বেতা বলেছে। ওরাই তো ছিল। বাকি আরও যারা ছিল পরিচালক, প্রোডাকশন ম্যানেজার তারাও বলেছে। জল ঢুকে গিয়েছিল (রাহুলের শরীরে), জল বার করেছে। এরপর গাড়িতে তুলে দীঘা হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছিল। এরপর ওহ দু-বার রেসপন্ড করেছে। কথা বলতে পারেনি, কিন্তু ওহ তাকায়, রেসপন্ড করেছে। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক বলে ওহ আর নেই’।
আউটডোর শ্যুটিংয়ে পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না, উঠছে অভিযোগ। লীনা বলেন, ‘কোনও শ্যুটিংয়ে কোনওদিন অ্যাম্বুলেন্স থাকে? ধারাবাহিক শ্যুটিংয়ে আমি কোনওদিন দেখেনি, আমার ২০ বছর হয়ে গেছে। মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়। আমি আগেরদিন গিয়েছিলাম ওদের সাথে দেখা করতে ওই বোটে করেই। বোট ছিল। বোটের মাঝির সাক্ষাৎকারও সবাাই দেখেছে। ওড়িশার পুলিশকে ইনফর্ম করা হয়েছে, যেখানে শ্যুটিং করা হয়, একজন লোকাল কো-অর্ডিনেটার থাকে। সৌরভ ছেলেটার নাম, ওকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ওহ আমাদের জানিয়েছে থানার পারমিশন আছে। সেটা প্রোডকাশন ম্যানেজারের দায়িত্ব খতিয়ে দেখে নেওয়া। আমার কাছে তো এখন কাগজ নেই। এলেই আমি দিয়ে দিতে পারব’।
রাহুলের শেষযাত্রায় কেন দেখা গেল ভোলে বাবা ইউনিটের সদস্যদের? লীনা বলেন, ‘পুলিশ ইনভেসটিগেশনের জন্য ওদের তো থাকতে হয়েছে। সবাই তো ফেরেনি।…. যারা ছিল, তারাঁ গিয়েছিল। শৈবালদা নিজে গিয়ে দেখা করে এসেছেন কাল। আজ সকালে গেছেন।’
রাহুলের মৃত্যুতে কি কিছু ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে, বিরক্তির সুরে লীনার জবাবে, ‘কেন? রাহুলের সঙ্গে কি আমার শক্রুতা ছিল? ধামা চাপা দেব কেন? দুটো এলাকার পুলিশ তদন্ত করছে। ওহ আমার অত্য়ন্ত পছন্দের আর্টিস্ট, ওহ আমাদের শ্রদ্ধা করত। আমাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য মুখিয়ে থাকত। তদন্ত রিপোর্টটা আসুক না।’
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।