    রাহুলের মৃত্যুর পর ফের শুরু লীনার চিরসখার শ্যুটিং, প্রয়াত নায়ক, ভোলে বাবা কি বন্ধ হবে?

    অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক প্রয়াণের ধাক্কা সামলে মুভিটোন স্টুডিয়োতে ফের শুরু লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রযোজনা সংস্থার অপর মেগা চিরসখার শ্যুটিং। ভোলে বাবা পার করেগার ভবিষ্যত কী?

    Apr 3, 2026, 12:55:50 IST
    By Priyanka Mukherjee
    শোকের আবহ কাটেনি, তবুও ‘শো মাস্ট গো অন’। অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুর পর থেকে দরজা ছিল বন্ধ চিরসখার শ্যুটিং ফ্লোরেরও। বৃহস্পতিবার থেকে সেই স্তব্ধতা কাটিয়ে ফের শুরু হল লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ও শৈবাল বন্দ্য়োপাধ্য়ায়ের প্রযোজনা সংস্থার চিরসখা ধারাবাহিকের কাজ। ঠিক তার পাশের ফ্লোরে রাহুলের হাসি-ঠাট্টায় মুখর থাকত স্টুডিয়ো, সেখানে এখন শুধুই শূন্যতা। এদিনও আলো জ্বলেনি ভোলে বাবা পার করেগার সেটে।

    রাহুলের মৃত্যুর পর শুরু লীনার চিরসখার শ্যুটিং,ভোলে বাবা পার করেগার পথও থামছে না?
    রাহুলের মৃত্যুর পর শুরু লীনার চিরসখার শ্যুটিং,ভোলে বাবা পার করেগার পথও থামছে না?

    ‘চিরসখা’র শুটিং শুরু:

    রাহুলের মৃত্যুর খবরে রবিবার বিকেল থেকেই থমকে গিয়েছিল সবকিছু। বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা লীনা-শৈবালের প্রোডাকশন হাউসের ‘চিরসখা’ ধারাবাহিকের শুটিং ফের শুরু হয়েছে। এই ধারাবাহিকের অভিনেত্রী শিঞ্জিনী চক্রবর্তী (বর্ষা) জানিয়েছেন, বুধবার থেকে তিনি নিজেও সেটে ফিরেছেন। তবে সিনিয়র অভিনেতাকে হারানোর যন্ত্রণা প্রতি মুহূর্তেই তাঁদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

    অনিশ্চয়তায় ‘ভোলেবাবা পার করেগা’:

    যে ধারাবাহিকের মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছিলেন রাহুল, সেই ‘ভোলেবাবা পার করেগা’-র ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি। ধারাবাহিকের অন্যতম অভিনেত্রী রেশমি সেন জানিয়েছেন, শুটিং শুরুর বিষয়ে এখনও তাঁর সঙ্গে প্রোডাকশন হাউসের পক্ষ থেকে কোনো যোগাযোগ করা হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরও এক অভিনেত্রীও জানিয়েছেন একই কথা। রাহুলের অকাল প্রয়াণে গল্পের গতিপথ কোন দিকে মোড় নেবে, নাকি ধারাবাহিকটি চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে— তা নিয়ে এখন বিস্তর জল্পনা চলছে।

    শোকাতুর টলিপাড়া:

    একই স্টুডিয়োর পাশাপাশি দুটি ফ্লোরে একটিতে ‘চিরসখা’ এবং অন্যটিতে ‘ভোলেবাবা...’-র শুটিং চলত। অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং কলাকুশলীদের মধ্যে এক নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল। ফলে রাহুলের অনুপস্থিতিতে পাশের ফ্লোরটি খাঁ খাঁ করতে দেখে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন অনেকেই। যদিও ছোট পর্দার ‘ব্যাঙ্কিং’ বা এপিসোড তৈরির চাপের কথা মাথায় রেখে কাজ শুরু করতে হয়েছে, কিন্তু প্রিয় ‘রাহুলদা’-র স্মৃতি ফ্লোরের আনাচে-কানাচে আজও অমলিন।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

