মেকআপ রুমে শিশুশিল্পীর 'যৌন হেনস্থা' করেন সায়ক চক্রবর্তী? নাম না করেই বিস্ফোরক পোস্ট লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলের

মেকআপ রুমে শিশুশিল্পীর 'যৌন হেনস্থা' করেন সায়ক চক্রবর্তী? নাম না করেই বিস্ফোরক পোস্ট লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলের
এবার অভিনেতা-ভ্লগার সায়ক চক্রবর্তীর উপর চাপল ‘যৌন হেনস্থা’র অভিযোগ। যদিও কারও নাম করেননি লীনা-পুত্র। তবে দুইয়ে দুইয়ে চার করতে সমস্যা হয়নি নেটপাড়ার।
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সিরিয়ালে ভগবান কৃষ্ণের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সায়ক চক্রবর্তী। একসময় চুটিয়ে কাজ করেছিলেন ছোট পর্দায়। এখন যদিও সেভাবে অভিনয়ে দেখা যায় না তাঁকে। বরং বেশি মন ভ্লগিংয়েই। রোজনামচার পাশাপাশি, বিভিন্ন ব্র্যান্ডিং, এসবই দেখা যায় ভিডিয়োতে। তবে সোশ্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয়তা থেকেই আসে বিতর্কও। সম্প্রতি পার্কস্ট্রিটের এক রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে ঘটে ‘বিতর্কিত’ ঘটনা। আর এরপর শুধু নেটপাড়া নন, সায়কের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তারকারাও। একাধিক মানুষ সায়ক চক্রবর্তীর উপর ‘হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদের’ অভিযোগ তুলেছেন। কেউ কেউ তো বলতে শুরু করেছে ‘বিজেপির দালাল’! আর তারই মাঝে সিরিয়াল নির্মাতা লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে অর্ক গঙ্গোপাধ্যায় করলেন ফেসবুকে এক বিস্ফোরক পোস্ট। যদিও কারও নাম করেননি, তবে তাঁর ইঙ্গিতে স্পষ্ট অভিযোগের তীর সায়কের দিকেই।
কী লেখেন অর্ক গঙ্গোপাধ্যায়?
ফেসবুকে লীনা-পুত্র লিখেছেন, ‘সম্প্রতি আলোচনায় আসা একজন ভাইরাল ব্লগারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে, তিনি কয়েক বছর আগে একটি ছোট শিশুকে যৌন হয়রানি করেছিলেন। জানা গেছে, এই ঘটনাটি একটি সুপরিচিত প্রযোজনা সংস্থা নির্মিত একটি জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালের সেটের মেকআপ রুমে ঘটেছিল। যখন বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে, তখন শিশুটির মা-সহ বেশ কয়েকজন এই সম্পর্কে জানতে পারেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিটি—যিনি তখন একজন অভিনেতা এবং এখন একজন ব্লগার—সবার সামনে ক্ষমা চেয়েছিলেন, যার পরে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হয়। ছোট ছেলেটির চোখের জলও শুকিয়ে গিয়েছিল, কারণ সেও শিখে গিয়েছিল যে এভাবেই বিষয়গুলো স্বাভাবিক করে তোলা হয়।’
এরপর আরও লেখা হয়, ‘দুর্ভাগ্যবশত, একটি সমাজ হিসেবে আমরা যৌন নির্যাতন-সহ বিভিন্ন অসদাচরণ ও হয়রানিকে স্বাভাবিক করে তুলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। চলচ্চিত্রের সেটও এর ব্যতিক্রম নয়। মাঝে মাঝে, একটি সমাজ হিসেবে আমাদেরও অপরাধীদের বারবার অপরাধ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধতা নিতে হবে। অপরাধের প্রকৃতি হয়তো পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু নিষ্ঠুরতার পেছনের মানসিকতা প্রায়শই একই থাকে।’
অর্কর এই পোস্টে কমেন্ট করেন একসময়ে সায়কের প্রিয় বন্ধু থাকা সৌমিতৃষা কুণ্ডু। লেখেন, ‘কী! সত্যি’! যদিও সায়ক-সৌমিতৃষার বন্ধুত্ব ঘুঁচেছে অনেক আগেই। সম্প্রতি পার্ক স্ট্রিট রেস্তোরাঁর এই বিতর্কিত কাণ্ডের পর সৌমিতৃষা লেখেন, ‘‘যখন কনটেন্টের রিচ এবং এনগেজমেন্ট বেড়ে যায়, তখন টাকাও আসে। আগে ওরা আমার মতো বা যাঁদের ভিডিও ভাইরাল হয় তাঁদের ব্যবহার করে অনেক টাকা কামিয়েছে। এখন রিচ পড়ে যাচ্ছে দেখে এইসব করতে শুরু করেছে…’