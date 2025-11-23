Edit Profile
    Chandan-Mamata: 'বামপন্থী' চন্দন সেন ১ লাখ টাকা পুরস্কার নিলেন মমতার থেকে, সেই টাকা কী করলেন? জানলে শ্রদ্ধা বেড়ে যাবে!

    Chandan-Mamata: মমতা সরকারের থেকে প্রাপ্ত সাম্মানিকের ২৫ হাজার আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদমঞ্চে দান করলেন চন্দন সেন! বাকিটাও দিলেন ৩টে পৃথক এনজিওকে।

    Published on: Nov 23, 2025 4:20 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    মমতা-বিরোধী অবস্থানের জন্য চর্চায় থাকেন চন্দন সেন। খোলাখুলি মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করতে পিছপা হননি এই বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী অভিনেতা। এর জন্য অনেক যন্ত্রণাও সইতে হয়েছে। নাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে সরকারি হল না পাওয়ার অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু এইসবের বাইরে গিয়ে দু-দিন আগে ধরা পড়েছে অন্য ছবি।

    'বামপন্থী' চন্দন সেন ১ লাখ টাকা পুরস্কার নিলেন মমতার থেকে, সেই টাকা কী করলেন? জানলে শ্রদ্ধা বেড়ে যাবে!
    'বামপন্থী' চন্দন সেন ১ লাখ টাকা পুরস্কার নিলেন মমতার থেকে, সেই টাকা কী করলেন? জানলে শ্রদ্ধা বেড়ে যাবে!

    ধন্যধান্য অডিটোরিয়ামে মমতা-ভক্ত অভিনেতাদের ভিড়ে দেখা মিলেছে চন্দন সেনের। মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে টেলি সম্মান পুরস্কার পেয়েছেন। সেরা শ্বশুর হিসাবে দিরি হাত থেকে অ্যাওয়ার্ড-সহ পেয়েছেন এক লক্ষ টাকার সাম্মানিক। সেই নিয়ে হইচই। অনেকেই ‘চটিচাটা’ বলে তাঁকে বিঁধতে ছাড়েননি। কিন্তু মানিকবাবু সেই অর্থ দিয়ে কী করেছেন তা জানলে চমকে যাবেন! অভিনেতার প্রতি আপনার শ্রদ্ধা বেড়ে যাবে কয়েকগুণ।

    শনিবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় সবটা খোলসা করেন অভিনেতা তথা বামপন্থী নেতা দেবদূত ঘোষ। চন্দন সেন বরাবরই প্রচারবিমুখ। তাই নিজে যেচে কিছুই জানাননি তিনি। দেননি সাফাই। দেবদূত ফেসবুকে জনৈক বিপুল ভট্টাচার্যের লেখা ভাগ করে নেন।

    জানান, চন্দনের মতো অবিশ্বাস্য শক্তিশালী অভিনেতার এর চেয়েও বেশি স্বীকৃতি প্রাপ্য বলে আমি মনে করি, কিন্তু সেটা তো নিজেদের লোকের মত কথা শোনালো। যেটা সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্যে এই পোস্ট দেওয়া তা হলো আজ সন্ধের একটি ফোনালাপ। ফোনটা আমিই করেছিলাম। একটু কৌতুক করেই জানতে চাইলাম , এক লক্ষ টাকা যে পুরস্কার পেলে করবে কী ? যারা জানেন তাঁরা বুঝবেন এই কথাটা বলার মধ্যে একটা কৌতূহলও ছিল। এর আগেরবার সরকার ওকে যে পুরস্কার দিয়েছিলো সেটার পুরো অর্থ ও চা বাগানের শ্রমিকদের হাতে তুলে দেয়। কাল থেকেই ভাবছিলাম এবার কী করবে। তাই শুরুতেই ওই প্রশ্ন।

    সোজা জবাব না দিয়ে শুধু বললো হোয়াটস্যাপ দেখ। বলে ফোন ছেড়ে দিলো। পর মুহূর্তেই পৌঁছলো চারটে ছবি। প্রত্যেকটিতে ২৫ হাজার টাকা করে দিয়ে দিয়েছে অনলাইনে। প্রথম তিনটের নাম দিলাম না , কারো সুনজরে পড়ে গেলে মুশকিল আছে। প্রথমটি একটি ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের জন্যে এনজিও , দ্বিতীয়টি একটি সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধক পরিষেবা দেওয়া প্রতিষ্ঠান। তৃতীয়টি একটি সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠান। আর চতুর্থটি অভয়া মঞ্চ। সাধে বলি না , আমাদের কমরেড আমাদের গর্ব। অভিনন্দন কমরেড চন্দন সেন।'

    হ্যাঁ, আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদমঞ্চে সরকারি সাম্মানিক অকুতোভয় হয়ে দান করেছেন চন্দন সেন। অভিনেতা নিজে ক্যানসার আক্রান্ত। চিকিৎসা চলছে, দরকার পড়ে বিপুল অর্থের। তাঁর নাট্যদল ‘অশোকনগর নাট্য আনন’-এরও অর্থের প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও এক লক্ষ টাকা দান করে দিলেন অভিনেতা। কারণ হিসাবে অভিনেতা জানিয়েছেন, সরকারি সম্মাননার অর্থ জনগণের। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই এই সিদ্ধান্ত।

    News/Entertainment/Chandan-Mamata: 'বামপন্থী' চন্দন সেন ১ লাখ টাকা পুরস্কার নিলেন মমতার থেকে, সেই টাকা কী করলেন? জানলে শ্রদ্ধা বেড়ে যাবে!
