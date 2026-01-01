Edit Profile
    Virat-Anushka: ‘আমার জীবনের….’, আদুরে বউকে আগলে নতুন বছরে পা বিরাটের, অনুষ্কাকে কী বলে ডাকলেন?

    ২০২৬-কে স্বাগত জানালেন বিরাট-অনুষ্কা। বউয়ের কাঁধে হাত দিয়ে অনুষ্কাকে কী নামে ডাকলে বিরাট?

    Published on: Jan 01, 2026 8:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বিরাট কোহলির কেরিয়ারের অন্য়তম চর্চিত বছর ২০২৫। ১০ হাজার রানের মাইলফলক ছোঁয়ার আগেই টেস্ট ক্রিকেটকে অলবিদা জানান বিরাট। যদিও তাঁর সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কম কাটাছেঁড়া হয়নি। বছর শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন কোহলি। দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি এখনও ফুরিয়ে যাননি। ইতিবাচক নোটে ২০২৫- কে বিদায় জানালেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক।

    ৩১-শে ডিসেম্বর, বিরাট তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার সাথে একটি আদুরে ছবি শেয়ার করেছেন। বিরুষ্কা জুটি বরাবরই নেটিজেনদের চোখ টানে। বিয়ের পর নিজের কেরিয়ারে কার্যত ইতি টেনেছেন অনুষ্কা। এখন তিনি ব্যস্ত ভামিকা এবং আকাইয়ের মায়ের দায়িত্ব পালনে। সুযোগ পেলে বরের সঙ্গে রোম্যান্সের সুযোগ হাতছাড়া করেন না। বছরের শেষ দিন তারকা দম্পতির মিষ্টি ছবিতে মন হারাল নেটপাড়া।

    বিরাটের হৃদয়গ্রাহী পোস্টে ক্রিকেট তারকাকে ধূসর রঙের টি-শার্ট এবং ক্রিম রঙের ট্রাউজারে পাওয়া গেল, নায়িকার পরনে একটি সাদা টপ এবং ডেনিম। দুজনের মুখে মাস্ক। বউয়ের কাঁধে হাত বিরাটের। স্নিগ্ধ লেকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দুজনে। ছবির ক্য়াপশনে বউয়ের জন্য ছিল ‘বিরাট ভালোবাসা’। কোহলি লেখেন, ‘আমার জীবনের আলোর হাত ধরে ২০২৬-এ পা দিচ্ছি’।

    প্রকাশ্য়ে বউয়ের প্রশংসা করতে ছাড়েন না বিরাট। এদিনও নির্দ্বিধায় অনুষ্কাকে নিজের জীবনের আলো-বলে উল্লেখ করলেন তিনি। বিয়ের পর বিরাট বদলে গিয়েছেন। এখন তিনি দায়িত্বশীল বাবা, আদর্শ স্বামী। অনুষ্কার দেখানো পথে হেঁটেই নিজেকে বদলেছেন বিরাট কোহলি। অনুষ্কা প্রতি মুহূর্তে বিরাটকে অনুপ্রাণিত করেন। বিরাট অতীতে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘যখন তোমার অনুপ্রেরণার দরকার পড়ে, তুমি বাড়িতেই প্রথম সেটার খোঁজ কর। আর আমার জন্য অনুষ্কা বিশাল বড় অনুপ্রেরণা। জীবন সম্পর্কে আমার দৃষ্টিকোণ একদম আলাদা ছিল। তবে তুমি যখন সেই মানুষটার প্রেমে পড়, তোমার নিজের মধ্যেও বদল আসতে থাকে। জীবন সম্পর্কে ওর ধারণা একদম অন্যরকম, আর ও আমার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এনেছে তা আমাকে আরও ভালো মানুষ হিসাবে গড়ে তুলেছে, আমি সহজকেই এখন সব জিনিস গ্রহণ করতে পারি’।

    বিরাট কোহলির জন্য ২০২৫ অবিস্মরণীয় বছর। তিনি এই বছরের শুরুতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) এর হয়ে কেরিয়ারের প্রথম আইপিএল শিরোপা জেতেন। তাঁর কেরিয়ারের ১৮ বছরের লম্বা অপেক্ষা শেষ হয় এই জয়ের সাথে। এরপর সকলকে অবাক করে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেন। ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে টানা দুটো সেঞ্চুরি হাঁকান বিরাট।

    দীর্ঘদিন রুপোলি পর্দা থেকে দূরে রয়েছেন অনুষ্কা। ২০১৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল নায়িকার শেষ ছবি ‘জিরো’। মা হওয়ার পর ‘চাকদা এক্সপ্রেস’-এর সঙ্গে কামব্যাক করার কথা ছিল অভিনেত্রীর। এই ছবিতে বাংলার গর্ব ঝুলন গোস্বামীর চরিত্রে অভিনয় করছেন অনুষ্কা। তবে এখনও মুক্তির আলো দেখেনি এই ছবি। ছেলে-মেয়েকে নিয়ে লন্ডনেই বেশি সময় কাটে তাঁর। শোনা যায়, পাকাপাকিভাবে রানির দেশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দুজনে।

