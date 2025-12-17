সফর শেষে ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিয়ো পোস্ট মেসির, স্থান পেলেন একমাত্র এই নায়িকা

Edit Profile
    সফর শেষে ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিয়ো পোস্ট মেসির, স্থান পেলেন একমাত্র এই নায়িকা

    শেষ হল মেসির ভারত সফর। কলকাতা, হায়দরাবাদ, মুম্বই এবং দিল্লি হয়ে তিনি আবার ফিরে গিয়েছেন দেশে। কলকাতা বাদে আর অন্য কোনও জায়গায় কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি ফুটবল তারকাকে।

    Published on: Dec 17, 2025 8:32 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    শেষ হল মেসির ভারত সফর। কলকাতা, হায়দরাবাদ, মুম্বই এবং দিল্লি হয়ে তিনি আবার ফিরে গিয়েছেন দেশে। কলকাতা বাদে আর অন্য কোনও জায়গায় কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি ফুটবল তারকাকে। যদিও কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যা ঘটে গিয়েছে তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেন নি মেসি, বরং দেশে ফিরে গিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় করেছেন একটি ভিডিও পোস্ট যেখানে স্থান পেয়েছে কলকাতাও।

    মেসি ভিডিয়োয় রাখলেন একমাত্র এই নায়িকাকে
    তবে কলকাতা স্থান পেলে কলকাতার আর কোনও ব্যক্তিত্ব স্থান পায়নি মেসির সেই ভিডিয়োয়। স্থান পাননি শাহরুখ খান অথবা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। দেখা যায়নি শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়কেও। তবে মেসির এই ভিডিও দেখতে পাওয়া গিয়েছে, ক্রিকেট জগতের ঈশ্বর শচীন তেন্ডুলকারকে।

    বলিউডের একাধিক তারকা মেসির সঙ্গে দেখা করলেও মেসি সকলের মাঝে বেছে নিয়েছেন শুধুমাত্র একজন তারকাকেই। মেসির ভিডিও স্থান পেয়েছেন যে বলিউড তারকা, সৌভাগ্যবতী হলেন বেবো অর্থাৎ করিনা কাপুর খান। চারটি শহরের ছোট ছোট বিশেষ মুহূর্ত মেসি তুলে ধরেছেন তাঁর ভিডিওর মাধ্যমে, যেখানে করিনা কাপুর খানকে দুই সন্তানের সঙ্গে মেসির পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে দেখা যায়।

    ভারতকে ধন্যবাদ জানিয়ে যে পোস্ট করেছেন মেসি সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘নমস্কার ভারত। দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা এবং হায়দরাবাদে এসে ভীষণ ভালো অভিজ্ঞতা হল। এত ভালো আয়োজনের জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ফুটবলের ভবিষ্যৎ এই দেশে আরও উজ্জ্বলতা এটাই কামনা করি।’

    তবে কলকাতার কেউ স্থান না পেলেও বর্তমানে কলকাতায় অবস্থিত মেসির বিশাল বড় স্ট্যাচু কিন্তু স্থান পেয়েছে ফুটবল তারকার ভিডিওর মধ্যে। এছাড়াও বিভিন্ন শহরের ফুটবল প্রেমিকদের সঙ্গে কাটিয়ে যাওয়া তাঁর মুহূর্ত তিনি রেখেছেন নিজের ভিডিওর মধ্যে যা হয়তো কয়েক বছর পরেও তিনি ঘুরে ঘুরে দেখবেন।

    প্রসঙ্গত, কলকাতা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসিকে না দেখতে পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ভক্তরা। চলতে থাকে ভাংচুর। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়া থেকে শুরু করে ক্রীড়া মন্ত্রীর পদত্যাগ, শতদ্রু দত্তর পুলিশি হেফাজত থেকে শুরু করে শুভশ্রীর জন্য রাজের পুলিশের দ্বারস্থ হওয়া এই অনেক কিছুই ঘটে গেছে মেসির কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার পর। আগামী দিনে এমন বড় ব্যক্তিত্বকে আনতে হলে যে আরও একবার ভাবতে হবে কলকাতাতে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

