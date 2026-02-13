Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ranajoy Ex Girlfriend: রাত পোহালে শ্যামৌপ্তিকে বিয়ে! প্রেম ও বিচ্ছেদের সিলসিলা বেশ লম্বা, রণজয়ের প্রেমিকা ছিলেন কারা?

    লম্বা সময় সহবাস সম্পর্কে ছিলেন সোহিনী ও রণজয়। তা ভেঙে যাওয়ার পরেই, রণজয়ের জীবনে প্রবেশ শ্যামৌপ্তির। আর সেই সম্পর্কই এবার পরিণতি পেতে চলেছে। রাত পোহালেই দুজনে বসবেন বিয়ের পিঁড়িতে। ‘ইন্ডাস্ট্রির রোমিও’ হিসেবে পরিচিত রণজয়, কতজনের সঙ্গে ছিল প্রেম?

    Published on: Feb 13, 2026 3:56 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    রাত পোহালেই শ্যামৌপ্তি মুদলির সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন রণজয় বিষ্ণু। গুড্ডি ধারাবাহিকে কাজ করার সময় আলাপ, তারপর প্রেম। যদি গুড্ডি-র শুরুর দিকে রণজয় আর সোহিনীর মধ্যে সম্পর্ক ছিল। কোনো এক অজানা কারণে দুজনে আলাদা হন। এরপর অবশ্য সোহিনী নতুন জীবন শুরু করেছেন। সংসার পেতেছেন শোভন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আর রণজয়ের জীবনে প্রবেশ করেন শ্যামৌপ্তি।

    রণজয়ের প্রাক্তনের তালিকায় নাম ছিল কাদের?
    রণজয়ের প্রাক্তনের তালিকায় নাম ছিল কাদের?

    তবে সোহিনী-শোভেনর বিয়ের পরপরই হঠাৎ করে লাইমলাইটে চলে আসে রণজয়ের ব্যক্তিগত জীবন। যেন অভিযোগের ঝুলি ওঠে রণজয়ের বিরুদ্ধে। প্রেমিকাদের পয়সায় ‘ফূর্তি’ করা থেকে শুরু করে নানা কিছু। আর শুধু সোহিনী নন, মুখ খোলেন একাধিক। আসলে রণজয়ের জীবনে ‘প্রাক্তনে’র তালিকাটা যে বেশ দীর্ঘ! কার কার সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন নায়ক?

    অস্মিতা মুখোপাধ্যায়:

    শোনা যায় রণজয়ের জীবনের প্রথম প্রেম ছিলেন অস্মিতা মুখোপাধ্যায়। ২০০৯-১০১০ সাল পর্যন্ত একসঙ্গে ছিলেন অস্মিতা আর রণজয়।

    আরও পড়ুন: কিছুতেই ঝুঁটি বাঁধতে দিচ্ছে না কৃষভি, গলদঘর্ম হাল শ্রীময়ীর! মেয়েকে কোন নায়িকার সঙ্গে তুলনা কাঞ্চনের

    প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল:

    ২০১৫ সাল নাগাদ ফের নতুন করে প্রেম আসে রণজয়ের জীবনে। আর এবার তা হল প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল। এবারও প্রায় চার বছর চলে এই সম্পর্ক। তবে তা ভেঙে যায় ২০১৮ সাল নাগাদ। এবারও প্রেম ভাঙার কারণ ছিল অজানা।

    সায়ন্তনী গুহঠাকুরতা:

    আর সায়ন্তনীর সঙ্গে রণজয়ের সম্পর্ক ছিল প্রায় ৩ বছরের। এই সম্পর্ক চলেছিল ২০১০ সাল থেকে ২০১৩ অবধি।

    শিবাঙ্গী শর্মা:

    ২০১৩ সাল নাগাদ, অর্থাৎ সায়ন্তনীর সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার বছরই রণজয়ের নাম জড়ায় শিবাঙ্গী শর্মা নামক এক তরুণীর সঙ্গে। তবে প্রেমের মেয়াদ ১ বছরও ছিল না।

    আরও পড়ুন: জানেন কি, শাহরুখের ছোট ছেলে আব্রাম খান নিশ্চিত ছিল যে, অমিতাভ বচ্চনই তার ঠাকুরদা! পিছনে আছে বড় কারণও

    অন্তরা চৌধুরী:

    এখানেই শেষ হয় না রণজয়ের প্রেমের কাহিনি। ২০১৯ সাল নাগাদ রণজয়ের জীবনে আসে মডেল অন্তরা চৌধুরী। এটিও খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

    সোহিনী সেনগুপ্ত:

    ওয়েব সিরিজ ‘জাজমেন্ট ডে’-এর শুটিং করতে করতে ভালোবাসা হয় সোহিনী আর রণজয়ের। ২০১৯ সাল থেকে সম্পর্ক চলে ২০২২ অবধি। সেই সময় লিভ ইনেও ছিলেন দুজনে। হ্যাপি গো লাকি কাপল হিসেবে ছিলেন পরিচিত সকলের কাছে।

    News/Entertainment/Ranajoy Ex Girlfriend: রাত পোহালে শ্যামৌপ্তিকে বিয়ে! প্রেম ও বিচ্ছেদের সিলসিলা বেশ লম্বা, রণজয়ের প্রেমিকা ছিলেন কারা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes