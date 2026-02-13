Ranajoy Ex Girlfriend: রাত পোহালে শ্যামৌপ্তিকে বিয়ে! প্রেম ও বিচ্ছেদের সিলসিলা বেশ লম্বা, রণজয়ের প্রেমিকা ছিলেন কারা?

Ranajoy Ex Girlfriend: রাত পোহালে শ্যামৌপ্তিকে বিয়ে! প্রেম ও বিচ্ছেদের সিলসিলা বেশ লম্বা, রণজয়ের প্রেমিকা ছিলেন কারা?
লম্বা সময় সহবাস সম্পর্কে ছিলেন সোহিনী ও রণজয়। তা ভেঙে যাওয়ার পরেই, রণজয়ের জীবনে প্রবেশ শ্যামৌপ্তির। আর সেই সম্পর্কই এবার পরিণতি পেতে চলেছে। রাত পোহালেই দুজনে বসবেন বিয়ের পিঁড়িতে। ‘ইন্ডাস্ট্রির রোমিও’ হিসেবে পরিচিত রণজয়, কতজনের সঙ্গে ছিল প্রেম?
রাত পোহালেই শ্যামৌপ্তি মুদলির সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন রণজয় বিষ্ণু। গুড্ডি ধারাবাহিকে কাজ করার সময় আলাপ, তারপর প্রেম। যদি গুড্ডি-র শুরুর দিকে রণজয় আর সোহিনীর মধ্যে সম্পর্ক ছিল। কোনো এক অজানা কারণে দুজনে আলাদা হন। এরপর অবশ্য সোহিনী নতুন জীবন শুরু করেছেন। সংসার পেতেছেন শোভন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আর রণজয়ের জীবনে প্রবেশ করেন শ্যামৌপ্তি।
তবে সোহিনী-শোভেনর বিয়ের পরপরই হঠাৎ করে লাইমলাইটে চলে আসে রণজয়ের ব্যক্তিগত জীবন। যেন অভিযোগের ঝুলি ওঠে রণজয়ের বিরুদ্ধে। প্রেমিকাদের পয়সায় ‘ফূর্তি’ করা থেকে শুরু করে নানা কিছু। আর শুধু সোহিনী নন, মুখ খোলেন একাধিক। আসলে রণজয়ের জীবনে ‘প্রাক্তনে’র তালিকাটা যে বেশ দীর্ঘ! কার কার সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন নায়ক?
অস্মিতা মুখোপাধ্যায়:
শোনা যায় রণজয়ের জীবনের প্রথম প্রেম ছিলেন অস্মিতা মুখোপাধ্যায়। ২০০৯-১০১০ সাল পর্যন্ত একসঙ্গে ছিলেন অস্মিতা আর রণজয়।