পাচারকারীদের ফাঁদে চূর্ণী, বন্ধুকে বাঁচাতে কী করবে ঝাঁপি?

এই মুহূর্তে ‘লক্ষ্মী ঝাঁপি’ ধারাবাহিকের গল্প যেদিকে এগোচ্ছে, তাদের মোটামুটি টান টান উত্তেজনা ধরে রাখতে পেরেছেন পরিচালক। ধারাবাহিকের পর্দায় দীপ এবং ঝাঁপির কেমিস্ট্রি ইতিমধ্যেই সকলের নজর কেড়েছে, তার মধ্যেই ধারাবাহিকে এল বিশাল বড় চমক।
ধারাবাহিকের নতুন প্রোমোয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, চূর্ণী অর্থাৎ ঝাঁপির বন্ধু তাকে লুকিয়ে ফোন করছে। বন্ধুর কাছ থেকে ঝাঁপি জানতে পেরেছে, তার বন্ধুকে ষড়যন্ত্র করে খারাপ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই তার ওপর বেশ অত্যাচার করা হচ্ছে। ফোনের হুমকি দিয়ে তাকে পাচার করে দেওয়ার চেষ্টাও করা হচ্ছে।
এই কথা শুনে খুব স্বাভাবিকভাবেই চিন্তিত হয়ে পড়ে ঝাঁপি। ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে পাওয়া যায় চূর্ণীর বর্তমান লোকেশন। এরপর ঝাঁপি ঠিক করে যে সে তার বন্ধুকে বাঁচাতে যাবে। এই সময় দীপ বলে সেও ঝাঁপির সঙ্গে যাবে। ঝাঁপি রাজি হয়ে যায়।
ঝাঁপি বাড়ি থেকে বের হলেই ইঙ্কা খবর দিয়ে দেয় চক্রান্তকারীদের। এদিকে দীপ এবং ঝাঁপি দুজনেই ছদ্মবেশে পৌঁছে যায় চক্রান্তকারীদের আস্তানায়। কিন্তু এদিকে আগে থেকেই সমস্ত খবর থাকে চক্রান্তকারীদের কাছে, স্বাভাবিকভাবেই তাই চূর্ণীকে উদ্ধার করা যে এতটা সহজ হবে না সেটা বলাই বাহুল্য।
স্বাস্থ্যকেন্দ্রের লোক সেজে গেলেও তাদের কি চিনে যাবে দুষ্কৃতীরা? যদি চিনে যায় তাহলে চূর্ণীকে তো দূরের কথা, তারা নিজেদের কীভাবে বাঁচাবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।
প্রসঙ্গত, ‘লক্ষ্মী ঝাঁপি’ ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায় এবং সৌরভ চক্রবর্তী। স্টার জলসায় প্রত্যেকদিন ছটায় এই ধারাবাহিকটি সম্প্রচারিত হয়। তবে এই বিশেষ পর্ব দেখানো হবে আগামী ৩০ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত।