Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘৩ ঘণ্টার আবর্জনা…’! কড়া ভাষায় ধুরন্ধরের নিন্দা করলেন লোকসভার সাংসদ ওয়েইসি

    ধুরন্ধর ২ সর্বত্র প্রশংসিত হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সবাই ছবিটিকে দুর্দান্ত বলে অভিহিত করছেন। এরই মাঝে লোকসভা সাংসদ এবং অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীন-এর সভাপতি আসাদউদ্দিন ওয়েইসি-র মন্তব্য নিয়ে তোলপাড়। 

    Mar 28, 2026, 14:33:57 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    লোকসভা সাংসদ এবং অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীন (All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen-AIMIM)-এর সভাপতি আসাদউদ্দিন ওয়েইসি সম্প্রতি ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ সিনেমার তীব্র সমালোচনা করেছেন। একটি সামিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, তিনি এই ছবির ভক্ত নন এবং ছবিটিকে ‘বকওয়াস’ বা ‘অবান্তর বা আবর্জনা’ বলেছেন।

    ধুরন্ধর ২-এর সমালোচনায় মুখর অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীন-এর সভাপতি আসাদউদ্দিন ওয়েইসি।
    টাইমস নাউ সামিটে ওয়েইসিকে প্রশ্ন করা হয় তিনি ছবিটি দেখেছেন কি না। উত্তরে তিনি বলেন, ‘ওটা কি সিনেমা? তিন ঘণ্টার আবর্জনা। আমার কাছে এত সময় নেই যে, তিন ঘণ্টা বসে ওই সিনেমা দেখব। আমি চাই মানুষ অন্তত এক ঘণ্টা আমার কথা শুনুক। ওই ছবিতে গালিগালাজ ছাড়া আর কী আছে? ওরা হিংসা ছড়াচ্ছে, আর তিন ঘণ্টা পরে আপনি ভাবছেন, মুসলিমদের গালি দেওয়া উচিত কি না—এসব দেখার সময় কার আছে?’

    যখন সঞ্চালক বলেন, সারা বিশ্ব এই সিনেমা দেখছে এবং উপভোগ করছে, তখন ওয়েইসি হালকা মেজাজে জবাব দেন, ‘আমরা হায়দরাবাদে বলি, এই জিনিসটা মনে রেখো না, কবরে নিয়ে যাও, তারপর ছেড়ে দাও।’ তাঁর এই মন্তব্য ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও বিনোদন মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

    উল্লেখ্য, ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ ছবিটি পরিচালনা করেছেন আদিত্য ধর। প্রযোজনায় রয়েছেন জ্যোতি দেশপান্ডে, আদিত্য ধর এবং লোকেশ ধর। ছবির প্রথম অংশ গত ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পায়। বক্স অফিসে এই ছবি ভারতে প্রায় ৮৪০ কোটি এবং বিশ্বব্যাপী ১৩০০ কোটির ব্যবসা করেছে।

    এর সিক্যুয়েল ‘ধুরন্ধর ২’ মুক্তি পায় ১৯ মার্চ এবং ইতিমধ্যেই মাত্র ৯ দিনে ভারতে ৭১৫ কোটি ও বিশ্বজুড়ে ১১২৮ কোটির ব্যবসা করে ফেলেছে। ট্রেড বিশ্লেষকদের মতে, ছবিটি ২০০০ কোটির ক্লাবে পৌঁছতে পারে।

    ‘ধুরন্ধর ২’-এর তারকা তালিকায় রয়েছেন রণবীর সিং, আর মাধবন, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, সারা অর্জুন এবং রাকেশ বেদী। এছাড়াও বিশেষ উপস্থিতিতে দেখা গেছে ইয়ামি গৌতমকে। প্রথম অংশে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ছিলেন অক্ষয় খান্না, তবে সিক্যুয়েলে তাঁকে দেখা যায়নি।

    বক্স অফিসে এই ছবির সঙ্গে টক্কর হয়েছিল উস্তাদ ভগত সিং-এর, যেখানে অভিনয় করেছেন পবন কল্যাণ। তবে এই প্রতিযোগিতায় ‘ধুরন্ধর’ স্পষ্টভাবে এগিয়ে যায়। অন্যদিকে, যশ-এর ছবি ‘টক্সিক’ ১৯ মার্চ মুক্তি পাওয়ার কথা থাকলেও পরে তা পিছিয়ে ৪ জুনে নির্ধারিত করা হয়।

    সব মিলিয়ে, একদিকে যেমন বক্স অফিসে সাফল্যের মুখ দেখছে ‘ধুরন্ধর’, অন্যদিকে আসাদউদ্দিন ওয়েইসি-এর মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কড়া সমালোচনায় ছবিটি নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes