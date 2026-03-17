    লাভ অ্যান্ড ওয়ার নিয়ে তথ্য ফাঁসে জরিমানা, চুক্তি করানো হল আলিয়া-ভিকি-রণবীরদের

    সঞ্জয় লীলা বনশালির 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ছবির জন্য রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট এবং ভিকি কৌশল একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। এখন পর্যন্ত ৫০০ জনকে চুক্তিচে স্বাক্ষর করানো হয়েছে। এছাড়া সবচেয়ে ব্যয়বহুল হিন্দি ছবি হতে পারে এটি।

    Mar 17, 2026, 11:49:30 IST
    By Tulika Samadder
    বলিউডের বড় বাজেটের ছবিগুলোর মধ্যে এখন সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছে পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনশালি–র লাভ অ্যান্ড ওয়ার। এই ড্রিম প্রজেক্টে একসঙ্গে দেখা যাবে রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট এবং ভিকি কৌশলকে। ছবির বেশিরভাগ শুটিং শেষ হয়ে গিয়েছে এবং শীঘ্রই মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হতে পারে বলে ইন্ডাস্ট্রি সূত্রে খবর।

    বনশালির সঙ্গে লাভ অ্য়ান্ড ওয়ার-এর কাস্ট রণবীর, আলিয়া ও ভিকি কৌশল (instagram)

    ফাঁস ঠেকাতে কড়া পদক্ষেপ

    সম্প্রতি জানা গিয়েছে, ছবির গল্প, দৃশ্য বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যাতে আগেই বাইরে না চলে যায়, সেই কারণেই নির্মাতারা কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবির সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৫০০ জনের কাছ থেকে নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট (NDA) সই করানো হয়েছে। শুধু প্রধান অভিনেতারাই নন, ইউনিটের বড় অংশের ক্রু সদস্যদেরও এই চুক্তিতে সই করতে হয়েছে। এর ফলে শুটিংয়ের দৃশ্য, সেটের ছবি বা ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমানো যাবে বলে মনে করছেন নির্মাতারা।

    আগেও ফাঁস হয়েছিল শুটিংয়ের ভিডিয়ো

    গত বছর এই ছবির শুটিং সেট থেকে আলিয়া ভাটের লুক ও একটি অ্যাকশন দৃশ্যের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে পড়েছিল। সেই ঘটনার পর থেকেই বনশালি ছবির নিরাপত্তা নিয়ে আরও সতর্ক হয়ে ওঠেন।

    লাভ অ্যান্ড ওয়ারের সেটে আলিয়া।

    বনশালির কেরিয়ারের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ছবি ‘লাভ অ্য়ান্ড ওয়ার’?

    প্রায় দেড় বছর ধরে চলছে ছবির কাজ। মাঝখানে খবর আসে, কিছু দৃশ্য নিয়ে সন্তুষ্ট না হওয়ায় পরিচালক নতুন করে শুটিং করেছেন। বড় বড় দৃশ্য পুনরায় ধারণ করায় ছবির বাজেটও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছে।

    ইন্ডাস্ট্রি মতে, এটি বনশালির কেরিয়ারের অন্যতম ব্যয়বহুল সিনেমা হতে পারে। ছবিতে বড় মাপের এয়ারিয়াল অ্যাকশন সিকোয়েন্সও রাখা হয়েছে, যা বাজেট বাড়ার আরেকটি বড় কারণ।

    কবে মুক্তি পাবে?

    প্রথমে শোনা গিয়েছিল, ছবিটি আগস্টের দিকে মুক্তি পেতে পারে। তবে সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, রণবীর কাপুরের আসন্ন ছবি রামায়ণা মুক্তির পরই ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ প্রেক্ষাগৃহে আসতে পারে।

    শোনা যাচ্ছে, ছবির গল্পে থাকবে এক জটিল প্রেমের ত্রিকোণ, যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং সঙ্গে হাই ভোল্টেজ ড্রামা। অনেকেই বলছেন, গল্পের অনুপ্রেরণা নাকি আংশিকভাবে এসেছে রাজ কাপুরের ক্লাসিক ছবি সঙ্গম থেকে। এখন শুধু অপেক্ষা—কবে বড় পর্দায় দেখা যাবে বনশালির এই বহু প্রতীক্ষিত সিনেমা।

