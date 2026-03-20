Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    দর্শকের জন্য খারাপ খবর! চিরসখার এই মুখ্য অভিনেত্রী আপাতত বিদায় নিল সিরিয়াল থেকে

    লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনী-র কারণে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ জনপ্রিয় চিরসখা। তবে দর্শকদের জন্য রয়েছে একটা খারাপ খবর। ধারাবাহিকের এক মুখ্য অভিনেত্রী আপাতত বিদায় নিচ্ছেন ধারাবাহিক থেকে।

    Mar 20, 2026, 18:59:54 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    যতটা হাইপ নিয়ে স্টার জলসায় ‘চিরসখা’ শুরু হয়েছিল, বর্তমানে তা অনেকখানিই তলানিতে। তবে সিরিয়ালের টিআরপি সেভাবে না এলেও, লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনী-র কারণে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ জনপ্রিয়তা পায় ‘চিরসখা’। মাঝে মাঝেই গল্প নিয়ে হয় ট্রোল! তবে এবার চিরসখা-র দর্শকদের জন্য় রয়েছে একটা খবর। ধারাবাহিকের এক মুখ্য অভিনেতা আপাতত বিদায় নিচ্ছেন ধারাবাহিক থেকে।

    চিরসখা থেকে কে নিল সাময়িক বিদায়?
    চিরসখা থেকে কে নিল সাময়িক বিদায়?

    কে তিনি? অভিনেত্রী লাভলি মৈত্রকে দেখা যাবে না চিরসখা-তে। কারণ? ভোটের কাজ। রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশের আগে তাঁকে মূলত অভিনেত্রী হিসাবেই চিনতেন দর্শক। ভালো নাম অরুন্ধতী মৈত্র। বিধায়ক হওয়ার আগে থেকেই বিভিন্ন সময়ে তৃণমূলের নানাবিধ কর্মসূচিতেও দেখা যেত তাঁকে। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্নামঞ্চে প্রথম দেখা গিয়েছিল লাভলিকে। ২০২৬ সালেও তৃণমূলের টিকিটে বিধানসভা ভোটে লড়ছেন।

    সোনারপুর দক্ষিণ থেকে বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট পেয়েছেন লাভলি মৈত্র। আর আপাতত ভোটের কাজ থাকায়, চিরসখায় দেখা যাবে না লাভলিকে বেশ লম্বা সময়। ধারাবাহিকে মিতিল চরিত্রে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। লাভলি জানান, ‘নির্বাচনের সময় সিরিয়ালে কাজ করা সম্ভব নয়। চিরসখা-র কাজ তাই বন্ধ রাখতেই হবে। যেহেতু অভিনয় আর রাজনীতি, দুটোই আমার ভালোবাসার জায়গা, তাই অন্য সময় দুটোর মধ্যে তাও ভারসা রেখে চলার চেষ্টা করি। তবে এখন পুরোপুরি নির্বাচন সংক্রান্ত কাজই করব।’

    খড়দহের মেয়ে লাভলি মৈত্র। তাঁর বাবার নাম শ্যামল মৈত্র। তিনি ২০২০ সালে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাশ করেন। লাভলির অভিনয় যাত্রা শুরু হয় ২০০৯ সাল থেকে। কলকাতার ব্লুজ প্রযোজিত ‘ষোলো আনা’ ধারাবাহিকে অভিনয় করেন। এই সিরিয়ালটি ২০১৩ সালে শেষ হয়। এরপর তিনি ‘জল নুপূর’ ধারাবাহিকে শঙ্খমালা চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পান। এই চরিত্রটি দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং তাঁকে আলাদা পরিচিতি এনে দেয়। পরবর্তীতে তিনি মোহর ধারাবাহিকেও নজর কাড়েন। এছাড়া গুড্ডি সিরিয়ালেও তাঁকে দেখা যায়।

    ২০২১ সালে নির্বাচনী হলফনামায় লাভলি নিজের সম্পত্তির হিসেব দিয়ে জানিয়েছিলেন, ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে তাঁর উপার্জন ছিল ২ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৮৩ টাকা। পরের আর্থিক বছরে এই অঙ্ক ছিল ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮৮০ টাকা। তাঁর স্বামী পুলিশ অফিসার সৌম্য রায়ের ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে উপার্জন দেখানো হয়েছে ১০ লক্ষ ২৯ হাজার ৩১৫ টাকা। তার আগের বছরে তাঁর উপার্জন ছিল ১১ লক্ষ ২০ হাজার ৯৭৬ টাকা। লাভলি এবং তাঁর স্বামী দু’জনের হাতে সেইসময় নগদ ২০ হাজার করে টাকা আছে বলে তাঁরা জানিয়েছিলেন।

    স্টেট ব্যাঙ্কের একটি শাখায় লাভলির নামে সেইসময় গচ্ছিত ছিল ৯ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। একই ব্যাঙ্কের অন্য শাখায় তাঁর স্বামীর নামে ছিল ১৩ লক্ষ টাকা। মিউচুয়াল ফান্ডে তিনি বিনিয়োগ করেছিলেন ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। নিজের ৪ লাখ টাকার শোভ্রলে গাড়ির কথাও উল্লেখও করেছিলেন। জানিয়েছিলেন যে, তাঁর নিজের ৭৫০ গ্রাম সোনার গয়না আছে। অন্যদিকে, স্বামী সৌম্যর কাছে আছে ৪০০ গ্রাম সোনার গয়না।

    News/Entertainment/দর্শকের জন্য খারাপ খবর! চিরসখার এই মুখ্য অভিনেত্রী আপাতত বিদায় নিল সিরিয়াল থেকে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes