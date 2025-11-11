Edit Profile
    'যদি খারাপ লাগে আমি ক্ষমা…', তবে কি জাভেদের সঙ্গে বিবাদ মেটালেন লাকি?

    একটি মন্তব্যকে ঘিরে সমস্যা তৈরি হয় প্রখ্যাত গীতিকার জাভেদ আখতার ও লাকি আলির মধ্যে। বাকবিতণ্ডায় লাকি আলি এমন কিছু মন্তব্য করেন যা জাভেদ আখতারের মান ক্ষুন্ন হয়। এতদিন এই বিষয় নিয়ে কোন কথা না বললেও অবশেষে জাভেদ আখতারের থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলেন লাকি আলি।

    Published on: Nov 11, 2025 1:44 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    একটি মন্তব্যকে ঘিরে সমস্যা তৈরি হয় প্রখ্যাত গীতিকার জাভেদ আখতার ও লাকি আলির মধ্যে। বাকবিতণ্ডায় লাকি আলি এমন কিছু মন্তব্য করেন যা জাভেদ আখতারের মান ক্ষুন্ন হয়। এতদিন এই বিষয় নিয়ে কোন কথা না বললেও অবশেষে জাভেদ আখতারের থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলেন লাকি আলি।

    জাভেদের সঙ্গে বিবাদ মেটালেন লাকি?
    জাভেদের সঙ্গে বিবাদ মেটালেন লাকি?

    সম্প্রতি লাকি আলি নবভারত টাইমসের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেন, ‘আমি যদি কোনও অভদ্র ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমি অনুতপ্ত। সুযোগ পেলে অবশ্যই আমি ক্ষমা চেয়ে নেব। কিন্তু আমি কোনও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করিনি। যদিও এটাও স্বীকার করছি যে আমার কথা বলার ধরন ভদ্র ছিল না।’

    লাকি আলি আরও বলেন, ‘কোনও মানুষ নিখুঁত নয়। আমিও ভুল করেছি। মাঝে মাঝে চিন্তা না করেই প্রতিক্রিয়া করে ফেলি। কিন্তু কোনও বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে এটা করা আমার উচিত হয়নি। আমি ক্ষমাপ্রার্থী। তবে যখন কেউ বারবার আপনার সম্প্রদায় বা ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলে, বিশেষ করে যখন তিনি একজন এত বড় দায়িত্ববান এবং বড় মানুষ তখন খারাপ লাগে। যদিও সেই অনুপাতে আমি কিছুই বলিনি তবুও খারাপ লাগলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।’

    বিতর্ক প্রসঙ্গে

    জাভেদ আখতার একটি পোষ্টে লিখেছিলেন, ‘মুসলিমদের মতো হয়ো না। সমস্ত হিন্দুদের বলছি, মুসলিমদের তোমাদের মত করে তোলো কিন্তু মুসলিমদের মতো হয়ো না।’ জাভেদের এই কথার প্রসঙ্গে লাকি আলি লেখেন, ‘দয়া করে জাভেদ আখতারের মত হয়ো না। এই কথা প্রসঙ্গেই শুরু হয়ে যায় বিতর্ক।’

    লাকি আলি লিখেছিলেন, ‘দয়া করে জাভেদ আখতারের মতো কুৎসিত হতে যেও না। পরে যখন এই মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয় তখন লাকি আলি বলেন, আমি কুৎসিত বলতে অহংকার বলতে চেয়েছিলাম তবে আমার বোঝা উচিত ছিল দানবেরও অনুভূতি থাকে, আমি যদি কারও দানবত্বে আঘাত করে থাকি তাহলে আমি ক্ষমা চাইছি।’

    লাকি আলির এই মন্তব্যের পর ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া সাক্ষাৎকার জাভেদ বলেন, ‘লাকি আলির মতামতকে অবশ্যই এক চিমটি লবণ নিয়ে নিতে হবে। আমার এটা মেনে নেওয়া উচিত। যদিও আমি এর সাথে একমত নই। তবে আমি জেনে খুশি হলাম যে ওর একটা মতামত রয়েছে, এটা সত্যিই অসাধারণ।’

