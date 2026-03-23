    Deepika-Ranveer: ‘দীপিকা ভাগ্যবতী,রণবীরের পাশে ঘুমায়!’ ইউটিউবারের কথায় কী জবাব ধুরন্ধর পরিচালক আদিত্যর?

    বক্স অফিসে ‘ধুরন্ধর ২’-এর অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটছেই, আর সেই সাফল্যের ঢেউ আছড়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতেও। রণবীর সিং-এর তুখোড় পারফরম্যান্স আর আদিত্য ধরের নিখুঁত পরিচালনা নিয়ে যখন চর্চা তুঙ্গে, তখনই এক ইউটিউবারের মজাদার পোস্ট এবং তাতে খোদ পরিচালকের পাল্টা জবাবে সরগরম নেটপাড়া।

    Mar 23, 2026, 19:16:52 IST
    By Priyanka Mukherjee
    রণবীর সিং এবং আদিত্য ধর জুটির ‘ধুরন্ধর ২’ এখন বক্স অফিসের সব রেকর্ড তছনছ করে দিচ্ছে। ছবিতে জাসকিরাত সিং রঙ্গীর চরিত্রে রণবীরের ‘লার্জার দ্যান লাইফ’ অবতার দেখে মুগ্ধ সাধারণ দর্শক থেকে সমালোচকরা। ঠিক এই আবহেই এক জনপ্রিয় ইউটিউবারের রসিকতা এবং তাতে খোদ পরিচালকের সপ্রতিভ মন্তব্য নেটদুনিয়ায় হাসির রোল তুলেছে।

    'দীপিকা ভাগ্যবতী,রণবীরের পাশে ঘুমায়!' ইউটিউবারের কথায় কী জবাব পরিচালক আদিত্যর?

    ইউটিউবারের সেই ভাইরাল পোস্ট:

    সম্প্রতি এক ইউটিউবার ‘ধুরন্ধর ২’ দেখে রণবীর সিং-এর অভিনয় এবং স্ক্রিন প্রেজেন্স-এ এতটাই মুগ্ধ হন যে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন—'ভাগ্যবতী দীপিকা পাড়ুকোন! তিনি প্রতিদিন রাতে এমন একজন মানুষের (রণবীর সিং) সাে কথা বলার সুযোগ পান, পাশে ঘুমানোর সুযোগ পান। এক কথায় এই মানুষটা যে হেঁটেচলে বেড়ানো অভিনয়ের মাস্টার ক্লাস, তার সঙ্গে থাকেন। এই মানুষটাকে জাদুঘরে রাখা উচিত'। মূলত রণবীরের এনার্জি এবং ব্যক্তিত্বের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করতেই এই মজার মন্তব্যটি করেছিলেন হর্ষ বেনিওয়াল নামের ওই ইউটিউবার।

    আদিত্য ধরের ধামাকেদার রিপ্লাই:

    সাধারণত পরিচালকরা এই ধরনের ব্যক্তিগত রসিকতা এড়িয়ে চলেন, কিন্তু ‘ধুরন্ধর ২’-এর পরিচালক আদিত্য ধর মোটেও তেমনটা করলেন না। তিনি ইউটিউবারের সেই পোস্টে রি-টুইট করে রসিকতার সুরেই লেখেন—

    ‘ভাই, দীপিকা ভাগ্যবান কি না জানি না, কিন্তু আমরা (পরিচালকরা) খুব ভাগ্যবান যে এমন একজন অভিনেতাকে পেয়েছি যে সেটে ঘুমানোর বদলে শুধু পারফর্ম করে যায়!’

    পরিচালকের এই বুদ্ধিদীপ্ত এবং মজার উত্তর মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। নেটিজেনরা বলছেন, আদিত্য ধর কেবল ভালো ছবিই বানান না, তাঁর সেন্স অফ হিউমারও চমৎকার।

    রণবীরকে নিয়ে হর্ষ বেনিওয়ালের পোস্ট

    বক্স অফিসে ‘ধুরন্ধর ২’ ঝোড়ো ইনিংস:

    উল্লেখ্য, রণবীর সিং-এর এই ছবি ইতিমধ্যেই ভারতের বাজারে ৪৫৪ কোটি টাকার গণ্ডি পার করে ফেলেছে। আমির খানের ‘দঙ্গল’ এবং ‘বাহুবলী ২’-এর রেকর্ড ভাঙার পর এখন জাসকিরাত সিং রঙ্গীর লক্ষ্য ১০০০ কোটির মাইলফলক ছোঁয়া। এই ছবি বিশ্বব্যাপী 750 কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। ছবিটি প্রথম অংশের চেয়ে ভাল পারফর্ম করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা বক্স অফিসে বিশ্বব্যাপী ১৩০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে।

