ছোটপর্দায় অভিনয় করতে করতে ফের সিনেমায় মধুমিতা, সঙ্গী হবেন কারা?

ছোটপর্দায় অভিনয় করতে করতে ফের সিনেমায় মধুমিতা, সঙ্গী হবেন কারা?
রোমান্টিক গল্পের থেকেও এখন দর্শকরা বেশি পছন্দ করছেন গা ছমছমে ভূতের গল্প অথবা থ্রিলার গল্পকে। রহস্যময় ছবি দেখতে ভীষণ পছন্দ করছেন একটি বিরাট বড় অংশের দর্শকরা আর তাই দর্শকদের এই চাহিদার কথা মাথায় রেখেই পরিচালক সৌমাভ বন্দ্যোপাধ্যায় আনতে চলেছেন একটি নতুন ছবি অটোবি।
ডিকে ভারতী এবং সিদ্ধি বিনায়ক ক্রিয়েশন প্রযোজিত এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করবেন মধুমিতা সরকার। ছোট পর্দায় অভিনয় করার পাশাপাশি আবার ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে তাঁকে। মধুমিতা সরকার ছাড়া এই সিনেমায় অভিনয় করবেন ইনায়া চৌধুরী, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরিয়ান ভৌমিক।
দুই বোনের গল্প নিয়ে তৈরি হওয়া এই সিনেমায় মধুমিতার চরিত্রের নাম ডিম্পল এবং ইনায়ার চরিত্রের নাম তানিয়া। মধুমিতার স্বামীর নাম সঞ্জীব, যে চরিত্রে অভিনয় করবেন আরিয়ান। অন্যদিকে জঙ্গলের গাইডের চরিত্রে রাহুল এবং একজন সাংবাদিকের চরিত্রে অভিনয় করবেন রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়।
ছবির গল্প প্রসঙ্গে
এই সিনেমার গল্প দুই বোনকে নিয়ে তৈরি করা হয়েছে যারা নিজের বাবা মায়ের মৃত্যু দেখবে নিজের চোখে। একটা অদ্ভুত মানসিক আঘাত তৈরি হয় দুই বোনের মনে, যার ফলে ডিম্পল তানিয়ার প্রতি অতিরিক্ত রক্ষণশীল হয়ে ওঠে একটা সময়।
এইভাবেই কেটে যায় বহু বছর তারপর হঠাৎ একদিন ডিম্পল ঝারগ্রাম পুলিশ স্টেশন থেকে একটি ফোন পায় যারা জানান তানিয়া বেশ কিছুদিন ধরে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। তানিয়াকে নাকি শেষবার দেখা গিয়েছে চামসুট্টি জঙ্গলের সামনে, যে জায়গাটি আত্মহত্যার জায়গা নামে পরিচিত স্থানীয়দের কাছে।
খুব স্বাভাবিকভাবেই বোনকে খুঁজতে সেই জঙ্গলে দৌড়ে যায় ডিম্পল, যেখানে শাকিব নামের এক বাংলাদেশের সাংবাদিকের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। শাকিবকে সঙ্গে নিয়ে বোনকে খুঁজতে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে ডিম্পল, তারপর থেকেই হঠাৎ করে সেই সকলকে সন্দেহ করতে শুরু করে।
একটা সময় নিজের ছোটবেলার ভয়ংকর স্মৃতির মুখোমুখি হতে হয় তাকে। বোনকে খুঁজতে গিয়ে কোন সমস্যায় পড়তে হবে দিদিকে? অতীতের কোন ভয়ানক স্মৃতি তাড়া করে বেড়াবে তাকে? সবটাই জানা যাবে এই সিনেমাটি মুক্তি পেলে।