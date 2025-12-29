Edit Profile
    Madhumita-Debmalya Wedding: ২৩শে জানুয়ারি ২য় বিয়ে সারবেন মধুমিতা, ভোলে বাবা নায়িকার হবু বর দেবমাল্য কী করেন?

    Madhumita-Debmalya Wedding: দ্বিতীয়বার গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন মধুমিতা সরকার। অতীতের তিক্ততা ভুলে ফের দাম্পত্য় জীবনের পথে পা বাড়াবেন 'পাখি'। তাঁর হবু বরকে চেনেন?

    Published on: Dec 29, 2025 5:17 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    মাত্র ১৮ বছর বয়সে অভিনেতা সৌরভ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিয়ে সেরেছিলেন মধুমিতা সরকার। কিন্তু ভালোবাসার সেই বিয়ে টেকেনি। তিক্ত দাম্পত্য থেকে বেরিয়ে আসেন নায়িকা। সৌরভকে বিয়েটা অল্প বয়সের ‘ভুল’ ছিল জানিয়েছিলেন অতীতে। একটা সময় প্রেমে আস্থা হারিয়েছিলেন অভিনেত্রী। 'পুরুষকে আমি ঘেন্না করি' এমন কথাও বলতে শোনা গিয়েছিল তাঁকে। তবে ২০২৪ সালটা মধুমিতার জীবনকে পুরোদস্তুর বদলে দিয়েছে।

    ২৩শে জানুয়ারি ২য় বিয়ে সারবেন মধুমিতা, ভোলে বাবা নায়িকার হবু বর দেবমাল্য কী করেন?
    পুরোনো চাল যেমন ভাতে বাড়ে, তেমনই পুরোনো বন্ধুত্ব হাতছানি দেয় নতুন ভালোবাসার। দ্বিতীয়বার ভেবেচিন্তে মনের মানুষ বেছেছেন মধুমিতা। ছেলেবেলার বন্ধু দেবমাল্য চক্রবর্তীর গলায় মালা দিতে চলেছেন অভিনেত্রী। ২০২৪-এর দুর্গাপুজোয় সম্পর্কে সিলমোহর দিয়েছিলেন, আর এবার সাত পাক ঘোরবার পালা।

    জানা গিয়েছে নতুন বছরের গোড়াতেই গাঁটছড়া বাঁধবেন দুজনে। ২৩শে জানুয়ারি সেই কাঙ্খিত দিন। তার আগে প্রি-ওয়েডিং ফটোশ্যুটে রোম্য়ান্সে মাখামাখি দুজনে। রবিবার মধুমিতাকে বাহুডোরে আগলে একটি রোম্যান্টিক ছবি দেন দেবমাল্য। ক্যাপশনে লেখেন, ‘কাউন্ডডাউন’। বিয়ের দিনগোনা শুরু করে দিয়েছেন যুগল তা স্পষ্ট।

    ছবিতে অল ব্ল্য়াকলুকে দেখা গিয়েছে দুজনকে। কালো শীত পোশাকে পরস্পরকে জাপটে রয়েছেন তাঁরা। চোখে চোখ, মধুমিতার কোমরে হাত হবু বরের।

    দেবমাল্য পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, আইটি সেক্টরে চাকরি করেন। মধুমিতার মতো তিনিও ঘুরতে বেজায় ভালোবাসেন। এখন আর ঘুরতে গেলে গাইডকে ছবি তোলার জন্য রিকুয়েস্ট করতে হয় না। দেবমাল্যই মধুমিতার ছবি তুলে দেন। ২৩শে জানুয়ারি বিয়ের আসর বসবে বারুইপুর রাজবাড়িতে। তারপর ২৫ জানুয়ারি হবে রিসেপশন। শোভাবাজার রাজবাড়িতে বসবে প্রীতিভোজের আসর। বিয়ের দিন সাবেকি সাজে পাওয়া যাবে বর-কনেকে।

    ছোট পর্দার হাত ধরেই প্রথম বিনোদন জগতে পা রেখেছিলেন মধুমিতা। ২০১১ সালে মহুয়া বাংলা নামে একটি চ্যানেলে 'সবিনয় নিবেদন' ধারাবাহিকের মাধ্যমে তিনি প্রথম টলিপাড়ায় আত্মপ্রকাশ করেন। তবে নায়িকাকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয় স্টার জলসার ব্লকবাস্টার মেগা ‘বোঝে না সে বোঝে না’। ২০১৮ সালে, 'কুসুমদোলা' ধারাবাহিকের পরে দীর্ঘদিন বাংলা টেলিভিশন থেকে বিরতি নিয়েছিলেন। তারপর ছবি এবং ওটিটি প্ল্য়াটফর্মে কাজ করেছেন চুটিয়ে। ভোলে বাবা পার করেগা-র হাত ধরে ফিরেছেন ছোটপর্দায়। আপতত বিয়ের প্রস্তুতি আর শ্য়ুটিং দুটোই সমানতালে সামলাচ্ছেন নায়িকা।

