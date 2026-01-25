Madhumita Sarcar Reception: শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাজকীয় রিসেপশন, লাল শাড়িতে মোহময়ী মধুমিতা! রইল প্রথম ছবি

বারুইপুর রাজবাড়িতে জমকালো বিয়ের পর রবিবার ছিল অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার ও দেবমাল্য চক্রবর্তীর গ্র্যান্ড রিসেপশন। শোভাবাজার রাজবাড়ির ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে নবদম্পতির প্রথম লুক সামনে আসতেই তা ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। প্রথাগত সাজের সাথে আধুনিকতার মিশেলে মধুমিতাকে লাগছিল ঠিক যেন ‘রাজরানি’।
মধুমিতার সাজপোশাক: রিসেপশনের বিশেষ সন্ধ্যার জন্য মধুমিতা বেছে নিয়েছিলেন গাঢ় লাল রঙের একটি ভারী কাজ করা সিল্ক শাড়ি। শাড়ির আঁচল জুড়ে ছিল সূক্ষ্ম গোল্ডেন এমব্রয়ডারি। তবে তাঁর সাজের সবথেকে আকর্ষণীয় অংশ ছিল গয়না। গলায় কুন্দনের ভারী নেকলেস, কানে ঝুমকো। সিঁথি রাঙানো দেবমাল্য়ের নামের সিঁদুরে। হালকা মেকআপে তাঁর রূপ যেন আরও খুলে গিয়েছিল।
বরের লুক: মধুমিতার সাথে সাযুজ্য রেখে বর দেবমাল্য চক্রবর্তী পরেছিলেন ধবধবে সাদা রঙের একটি শেরওয়ানি, যার বর্ডার জুড়ে ছিল সোনালি কারুকাজ। গলায় একটি স্টাইলিশ হার আর হাতে দামি ঘড়ি— আইটি প্রফেশনাল দেবমাল্যকে পাশে নিয়ে মধুমিতার হাসিই বলে দিচ্ছিল তিনি কতটা খুশি।
অনুষ্ঠানের মেজাজ: এদিন রাজবাড়ির প্রাঙ্গণ সাজানো হয়েছিল লাল গোলাপ আর সাদা রজনীগন্ধার ম ম গন্ধে। উপস্থিত ছিলেন টলিপাড়ার একঝাঁক তারকা।
গত কয়েক মাস ধরে মধুমিতা সরকারের বিয়ে নিয়ে নেটপাড়ায় আলোচনার অন্ত ছিল না। দীর্ঘদিনের বন্ধু ও জীবনসঙ্গী দেবমাল্য চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তিনি। বসন্ত পঞ্চমীর রাতে জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছেন ছোটপর্দার পাখি। ছোটবেলার বন্ধু মধুমিতা-দেবমাল্য়, মাঝে বেশ কয়েক বছর যোগাযোগ ছিল না দুজনের। কিন্তু দ্বিতীয়বার কাছাকাছি আসবার পর আর দেরি করেননি। একসঙ্গে বাকি জীবনটা কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন তাঁরা।
মধুমিতার দ্বিতীয়বার সংসার শুরু করার এই সিদ্ধান্তে খুশির হাওয়া তাঁর ভক্তদের মধ্যে। সৌরভ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিচ্ছেদের দীর্ঘ সময় পর মধুমিতা আবার নিজের জীবনে থিতু হলেন। রইল অফুরান শুভেচ্ছা।
