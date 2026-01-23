'কালা চশমা' সঙ্গে ফুলের টানা নথ, দ্বিতীয় বিয়ের গায়ে হলুদে চুটিয়ে নাচলেন মধুমিতা!

আজ অর্থাৎ ২৩ জানুয়ারি দ্বিতীয়বার নিজের জীবনকে নতুনভাবে সাজাতে চলেছেন অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের পরিণতি হতে চলেছে আজ। বিয়ের মন্ডপে সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন মধুমিতা এবং দেবমাল্য। আইবুড়ো ভাতের ছবির পর এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল মধুমিতার গায়ে হলুদের ছবি।
গায়ে হলুদের দিন মধুমিতাকে একেবারে সাদামাটা লুকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। হলুদ শাড়ি এবং গোলাপি রঙের ব্লাউজে সেজেছিলেন অভিনেত্রী। সঙ্গে ছিল গোলাপি রঙের ফুলের গয়না। ন্যূনতম মেকআপে অভিনেত্রীকে যারা দেখতে লাগছিল ভীষণ সাদামাটা।
তবে সাজ যতই সিম্পল হোক না কেন, আনন্দ বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি তাতে। গায়ে হলুদ সম্পন্ন হতেই চোখে চশমা পরে ‘কালা চশমা’-র গানের তালে তালে তাল মেলালেন মধুমিতা। বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে মন খুলে আনন্দ করলেন অভিনেত্রী। মধুমিতার ফ্যান ক্লাবের পেজ থেকে শেয়ার করা ভিডিয়োয় ধরা পরে সবটাই।
তবে গায়ে হলুদের ছবি ছাড়াও প্রকাশ্যে এসেছে অভিনেত্রীর সকলের বৃদ্ধির লুক। সকালে একটি সাদা শাড়িতে সেজেছিলেন মধুমিতা, অপূর্ব দেখতে লাগছিল তাঁকে। হবু স্ত্রীর সঙ্গে রঙে রঙ মিলিয়ে সেজেছিলেন দেবমাল্য।
এছাড়াও দেবমাল্য এবং মধুমিতার আইবুড়ো ভাতের ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে, যা ইতিমধ্যেই ভাইরাল। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই ধুমধাম করে প্রেমিকের সঙ্গে বাগদান সেরেছিলেন অভিনেত্রী। আংটি বদলের সেই মুহূর্তের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন মধুমিতা নিজেই।
উল্লেখ্য, মাত্র ১৮ বছর বয়সে সৌরভ চক্রবর্তীকে বিয়ে করেছিলেন মধুমিতা কিন্তু বিয়ের পরেই দুজনের পথ আলাদা হয়ে যায়। এই মুহূর্তে ভোলে বাবা পার কারেগা ধারাবাহিক অভিনয় করছেন মধুমিতা, এছাড়াও তিনি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এবং বড় পর্দার সুপরিচিত মুখ।