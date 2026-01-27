Edit Profile
    Madhumita Reception Venue: শোভবাজার রাজবাড়িতে মধুমিতার বধূবরণ! চাইলে ভাড়া নিতে পারেন আপনিও, খরচ কেমন?

    Madhumita Reception Venue: কলকাতার হেরিটেজ বা আভিজাত্যের কথা উঠলে শোভাবাজার রাজবাড়ির নাম তালিকার প্রথম দিকেই থাকে। ইদানীং অনেক তারকাই তাঁদের জীবনের বিশেষ দিনের জন্য এই রাজকীয় পরিবেশকে বেছে নিচ্ছেন।

    Published on: Jan 27, 2026 7:00 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    শহর জুড়ে বিয়ের মরসুম! টলিপাড়ার একের পর এক তারকা বিয়ে সারছেন। ২৩শে জানুয়ারি সাত পাক ঘুরেছেন মধুমিতা সরকার। নায়িকার রিসেপশনের আসর বসেছিল কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে। এখন রাজবাড়ি বিয়ের পছন্দের ভেনু। কলকাতার পুরনো আভিজাত্য আর 'বনেদিয়ানা'র স্বাদ পেতে চাইলে শোভাবাজার রাজবাড়ির চেয়ে ভালো বিকল্প খুব কমই আছে। টিনসেল টাউনের অনেক তারকাই এখন ফাইভ স্টার হোটেলের চাকচিক্য ছেড়ে রাজবাড়ির নাটমন্দির বা ঠাকুরদালানকে বিয়ের ভেন্যু হিসেবে বেছে নিচ্ছেন। কিন্তু সাধারণের মনে প্রশ্ন থাকে— এমন এক ঐতিহাসিক স্থানে বিয়ে করার খরচ ঠিক কত? আরও পড়ুন-শ্বশুরবাড়িতে রাজকীয় লুকে মধুমিতা, বউয়ের উপর থেকে চোখ সরছে না দেবমাল্যর

    শোভবাজার রাজবাড়িতে মধুমিতার বধূবরণ! চাইলে ভাড়া নিতে পারেন আপনিও, খরচ কেমন?
    মধুমিতা-দেবমাল্যর রিসেপশনের থিম ছিল কালীপুজো। কালার প্যালেট ছিল লাল-সাদা। বিয়ের পর রিসেপশনেও লাল রঙের সেজেছিলেন ভোলেবাবা পার করেগা নায়িকা। মহাদেবের ত্রিশূল ছিল তাঁর রিসেপশন ভেনুর ডেকোরেশনের হাইলাইট প্রপ। মধুমিতার এই রিসেপশন ভেনুতে বিয়ে বা বৌভাত আয়োজনের খরচ কেমন?

    বুকিংয়ের খরচ (Venue Rental): তথ্য অনুযায়ী, শোভাবাজার রাজবাড়িতে বিয়ের জন্য ভেন্যু ভাড়ার খরচ মরসুম অনুযায়ী কিছুটা কম-বেশি হয়। সাধারণত এক দিনের অনুষ্ঠানের জন্য বুকিং চার্জ ৩৫,০০০ টাকা থেকে ৬০,০০০ টাকার মধ্যে থাকে। তবে রাজকীয় পরিবেশ এবং ঐতিহ্যের নিরিখে এই খরচ অনেক হোটেলের তুলনায় বেশ সাশ্রয়ী। প্রি-ওয়েডিংয়ের ক্ষেত্রে এই খরচ আরও কিছুটা কম হয়।

    সাজসজ্জা (Decoration): রাজবাড়ির নাটমন্দির বা চত্বর সাজানোর জন্য ডেকোরেশনের খরচ আপনার পছন্দের থিমের ওপর নির্ভর করে। এই খরচ কমবেশি ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

    খাবার (Catering): এখানে নিজস্ব কোনো ক্যাটারিং ব্যবস্থা নেই। তবে আপনি আপনার পছন্দমতো কলকাতার সেরা কোনো ক্যাটারারকে দায়িত্ব দিতে পারেন, আপনার স্পেশ্যাল দিনটাকে আরও সুস্বাদু করতে তুলতে। মেনু এবং অতিথি সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে এই খরচ নির্ধারিত হয়।

    মধুমিতা-দেবমাল্যর বৌভাতের ক্যাটারিং ও ডেকোরেশন সামলেছে যে সংস্থা, তাঁদের ইনস্টা পোস্ট অনুযায়ী নন-ভেজ প্লেট শুরু ৬০০ টাকা থেকে, ভেজ প্লেট শুরু হচ্ছে ৪০০ টাকা থেকে। যদিও মধুমিতার রিসেপশনের প্লেটের দাম এর চেয়ে অনেকটাই বেশি ছিল। কারণ মেনুতে ছিল রাজকীয় সব পদ।

    জরুরি কিছু টিপস:

    আগেভাগে বুকিং: রাজবাড়িতে সারা বছরই পর্যটক এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের ভিড় থাকে। বিশেষ করে দুর্গাপূজার সময় এবং বিয়ের মরসুমে এখানে চাহিদা তুঙ্গে থাকে। তাই বিয়ের অন্তত ১ বছর আগে থেকে বুকিং করে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।

    ঐতিহ্যের মর্যাদা: রাজবাড়ির স্থাপত্য ও আভিজাত্য বজায় রেখেই ডেকোরেশন করা উচিত। গোধূলির আলোয় রাজবাড়ির নাটমন্দিরে শাঁখের আওয়াজ আর উলুধ্বনির মধ্যে বিয়ে হওয়া যেন এক রূপকথার মতো অভিজ্ঞতা।

    শহরের কোলাহলের মাঝেই এমন ইতিহাস সাক্ষী রেখে নতুন জীবন শুরু করতে চাইলে শোভাবাজার রাজবাড়ি হতে পারে আপনার স্বপ্নের ঠিকানা।

