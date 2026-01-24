Madhumita-Debmalya Wedding: দেবমাল্য়র নামের সিঁদুরে সীমান্তিনী মধুমিতা, দ্বিতীয় বিয়ে সারলেন নায়িকা, রইল ছবি

গত কয়েক মাস ধরে মধুমিতা সরকারের বিয়ে নিয়ে নেটপাড়ায় আলোচনার অন্ত ছিল না। পূর্ব নির্ধারিত দিনেই দীর্ঘদিনের বন্ধু ও জীবনসঙ্গী দেবমাল্য চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তিনি। বসন্ত পঞ্চমীর রাতে জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করবেন ছোটপর্দার পাখি।
লাল বেনারসি আর সাবেকি সাজ: বিয়ের মণ্ডপে মধুমিতা ধরা দিলেন সাবেকি বাঙালি সাজে। পরনে টকটকে লাল বেনারসি, কপালে নিখুঁত চন্দনের কলকা এবং সোনার গয়নায় তাঁকে দেখাচ্ছিল অপূর্ব। অন্যদিকে, ধুতি-পাঞ্জাবিতে বর বেশে দেবমাল্যকেও বেশ মানিয়েছিল। এদিন বিয়ে বাড়িতে সংবাদমাধ্য়মের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না, তবে কনের আবদার দেবমাল্য় না তাঁকে না দেখা পর্যন্ত ছবি যেন সোশ্য়াল মিডিয়ায় না যায়।
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন এবং টলিপাড়ার অল্প কয়েকজন বন্ধুর উপস্থিতিতেই এই বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। দেবমাল্যের সঙ্গে মধুমিতার রসায়ন যে বেশ গভীর, তা তাঁদের ঘনিষ্ঠ মহলের কাছে আগে থেকেই পরিচিত ছিল। সমস্ত নিয়ম মেনে, অগ্নিসাক্ষী করে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমেই বিয়ে সারলেন এই তারকা দম্পতি। এদিন পায়ে হেঁটে মণ্ডপে পৌঁছান মধুমিতা। তাঁর উপর থেকে চোখ সরানো ছিল দায়! মালাবদল, সিঁদুরদান, সাতপাক- সাবেকি বিয়ের সব রীতিনীতি মেনেই চারহাত এক হয়েছে দুজনের। ছোটবেলার বন্ধু মধুমিতা-দেবমাল্য়, মাঝে বেশ কয়েক বছর যোগাযোগ ছিল না দুজনের। কিন্তু দ্বিতীয়বার কাছাকাছি আসবার পর আর দেরি করেননি। একসঙ্গে বাকি জীবনটা কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন তাঁরা।
মধুমিতার দ্বিতীয়বার সংসার শুরু করার এই সিদ্ধান্তে খুশির হাওয়া তাঁর ভক্তদের মধ্যে। সৌরভ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিচ্ছেদের দীর্ঘ সময় পর মধুমিতা আবার নিজের জীবনে থিতু হতে চলায় তাঁকে সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন সহকর্মীরা। নেটিজেনরা বলছেন, ‘নতুন ইনিংস খুব ভালো কাটুক।’
