Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'তোমাকে চুরি করার…', বিয়ের একমাস পূর্ণ হতেই বরের সঙ্গে আদুরে ছবি দিয়ে লিখলেন মধুমিতা

    জানুয়ারির ৩ তারিখে প্রেমিক দেবমাল্য চক্রবর্তীর সঙ্গে মধুমিতা সরকার সাত পাকে ঘুরেছেন। বিয়ের পর দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে একমাস। বিয়ের একমাস পূর্তিতে বরের সঙ্গে মিষ্টি ছবি শেয়ার করে আদুরে বার্তা দিলেন মধুমিতা।

    Published on: Feb 24, 2026 2:38 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জানুয়ারির ৩ তারিখে প্রেমিক দেবমাল্য চক্রবর্তীর সঙ্গে মধুমিতা সরকার সাত পাকে ঘুরেছেন। বিয়ের পর দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে একমাস। বিয়ের একমাস পূর্তিতে বরের সঙ্গে মিষ্টি ছবি শেয়ার করে আদুরে বার্তা দিলেন মধুমিতা।

    'তোমাকে চুরি করার…', বিয়ের একমাস পূর্ণ হতেই বরের সঙ্গে আদুরে ছবি দিয়ে লিখলেন মধুমিতা
    'তোমাকে চুরি করার…', বিয়ের একমাস পূর্ণ হতেই বরের সঙ্গে আদুরে ছবি দিয়ে লিখলেন মধুমিতা

    আরও পড়ুন: ‘টিকিট দেবে…’, জন্মদিনে মমতার পাঠানো চিঠি প্রকাশ্যে আনতেই অপরাজিতাকে কটাক্ষ নেটিজেনদের

    মঙ্গলবার নায়িকা তাঁর বিয়ের একটি ছবি শেয়ার করে নেন। সেখানে তিনি বিয়ের দিনের ছবি ভাগ করে নেন। সেই সাজেই দেখা মেলে নায়িকার। তাঁর পরনে ছিল লাল টুকটুকে বেনারসী, হাতে আলতা, গা ভর্তি সোনার গয়না, মাথায় ভেল ও শোলার মুকুটে দেখা মেলে নায়িকার। অন্যদিকে দেবমাল্যর পরনে ছিল পাঞ্জাবি। ছবিতে মধুমিতার গালে চুমু খেতে দেখা যায় দেবমাল্যকে। ছবিটি শেয়ার করে নায়িকা ক্যাপশনে লেখেন, ‘তোমার ঘর, তোমার পোশাক এবং তোমাকে চুরি করার এক মাস! শুভ এক মাস!’ নায়িকার এই পোস্টের কমেন্ট সেকশনে দেবমাল্য লেখেন, ‘তোমার বদলে আমাদের আর তুমির বদলে তোমার মানসিক শান্তি বলো।'

    কাজের সূত্রে, মধুমিতাকে স্টার জলসার জনপ্রিয় মেগা 'ভোলে বাবা পার করেগা'তে দেখা যাচ্ছিল। এই মেগায় তাঁর বিপরীতে নায়ক হিসেবে দেখা মিলেছিল নীল ভট্টাচার্য। এই মেগার হাত ধরেই বহু বছর পর তিনি ছোট পর্দায় ফিরেছিলেন। তবে এবার এই ধারাবাহিকে মুখ বদল হয়েছে। শ্বেতা মিশ্র, রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সিদ্ধার্থ সেনকে বর্তমানে এই ধারাবাহিকে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে।

    আরও পড়ুন: গানের পাশাপাশি এবার ইমন নৃত্যশিল্পীও! শিবপ্রসাদের কোন ছবিতে গায়িকার এই অবতার দেখা যাবে?

    প্রসঙ্গত, ২৩ জানুয়ারি বারুইপুর রাজবাড়িতে বিয়ে সারেন তাঁরা। তারপর ২৫ জানুয়ারি হয় রিসেপশন। শোভাবাজার রাজবাড়িতে বসে প্রীতিভোজের আসর। তবে এর আগেও ঘর বেঁধেছিলেন মধুমিতা। তখন তাঁর অনেকটাই অল্প বয়স ছিল। প্রথম মেগা 'সবিনয় নিবেদন' চলাকালীনই সৌরভ চক্রবর্তীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেটেই হয়েছিল আলাপ। ২০১৫ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে বিয়ে করে ফেলেন মধুমিতা। তারপর ২০১৯ সালে বিচ্ছেদ হয় তাঁদের। এরপর থেকে নিজেকে 'সিঙ্গল' বলেই দাবি করতেন টলি নায়িকা।

    News/Entertainment/'তোমাকে চুরি করার…', বিয়ের একমাস পূর্ণ হতেই বরের সঙ্গে আদুরে ছবি দিয়ে লিখলেন মধুমিতা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes