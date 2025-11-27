ছোট পর্দার গন্ডি পেরিয়ে রাজের নায়িকা মধুপ্রিয়া, কোন সিরিজে দেখা যাবে তাঁকে?
শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের সেই পুরনো রূপ আবার ফিরে আসতে চলেছে ওয়েব সিরিজের পর্দায়। চলতি মাসেই নৈহাটির বড় মায়ের কাছে পুজো দিয়ে এই ওয়েব সিরিজের শুভ সূচনা করেন রাজ চক্রবর্তী। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে শ্যুটিং।
শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের সেই পুরনো রূপ আবার ফিরে আসতে চলেছে ওয়েব সিরিজের পর্দায়। চলতি মাসেই নৈহাটির বড় মায়ের কাছে পুজো দিয়ে এই ওয়েব সিরিজের শুভ সূচনা করেন রাজ চক্রবর্তী। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে শ্যুটিং।
ছবিতে শাশ্বত ছাড়াও অভিনয় করবেন জুন মালিয়া। বহুদিন পর আবার কাজে ফিরতে চলেছেন জুন। তবে এই ওয়েব সিরিজের নতুন গল্প দেখা যাবে নাকি পুরনো গল্পকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা সেটা জানা যায়নি।
এই ওয়েব সিরিজেই নাকি অভিনয় করতে দেখা যাবে টেলি পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মধুপ্রিয়া চৌধুরী। তিতলি, অনুরাগের ছোঁয়া, তোমাদের রানী সহ একাধিক ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন এই অভিনেত্রী। ছোট পর্দায় অভিনয় করার সুবাদে পেয়েছেন অনেক জনপ্রিয়তা।
তবে আর পাঁচজন অভিনেত্রীদের মত মধুপ্রিয়ার স্বপ্ন ছিল বড় পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার। অবশেষে সেই স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। রাজ চক্রবর্তীর নায়িকা হতে চলেছেন এই অভিনেত্রী। কোনও ছবি? না, কোনও ছবি নয় বরং রাজের আগামী ওয়েব সিরিজে কাজ করতে চলেছেন মধুপ্রিয়া।
সোশ্যাল মিডিয়ায় আবার প্রলয় টু ছবির স্ক্রিপ্ট পোস্ট করে অভিনেত্রী লেখেন, ‘ফিংগার ক্রস। এটা সত্যিই সম্ভব হত না আপনাকে ছাড়া। আমার ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য ধন্যবাদ। আমি যে কতটা কৃতজ্ঞতা বলে বোঝাতে পারবো না। আরও অনেক মাইলস্টোন ছুঁতে যেন পাই।’
ছবিতে আবার ‘প্রলয় ২’ স্ক্রিপ্টের ওপর লেখা রাজ চক্রবর্তীর নাম এবং চিত্রনাট্যকারের নাম। অভিনয়ের কেরিয়ারে এই সুযোগ আগামী দিনের মধুপ্রিয়াকে আরো অনেক বড় জায়গায় নিয়ে যাবে বলে বিশ্বাস সকলের।
প্রসঙ্গত, শাশ্বত ছাড়া অভিনয় করবেন ওম সাহানি, অনুজয় ভট্টাচার্য সহ আরও অনেকে। তবে নতুন সিরিজের কাজ শুরু হয়ে গেলেও সিরিজটি কবে মুক্তি পাবে তা এখনও জানা যায়নি। তবে গল্প যাই হোক না কেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে আবার অনিমেষ দত্তের চরিত্র দেখার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন ভক্তরা।
News/Entertainment/ছোট পর্দার গন্ডি পেরিয়ে রাজের নায়িকা মধুপ্রিয়া, কোন সিরিজে দেখা যাবে তাঁকে?