Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    যার রূপে মত্ত গোটা বিশ্ব, সেই মাধুরীকেও নাক নিয়ে শুনতে হয়েছিল কটাক্ষ!

    যে অভিনেত্রী রূপের জাদুতে একসময় মুগ্ধ হয়েছিলেন গোটা বিশ্ব। যার হাসিতে আজও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন গুনমুগ্ধ ভক্তরা সেই মাধুরী দীক্ষিতকেও একসময় নাক নিয়ে শুনতে হয়েছিল কটাক্ষ। হয়তো শুনলে অবাক হতে হয় কিন্তু এটি একটি সত্য ঘটনা।

    Published on: Dec 23, 2025 7:30 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    যে অভিনেত্রী রূপের জাদুতে একসময় মুগ্ধ হয়েছিলেন গোটা বিশ্ব। যার হাসিতে আজও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন গুনমুগ্ধ ভক্তরা সেই মাধুরী দীক্ষিতকেও একসময় নাক নিয়ে শুনতে হয়েছিল কটাক্ষ। হয়তো শুনলে অবাক হতে হয় কিন্তু এটি একটি সত্য ঘটনা।

    সেই মাধুরীকেও নাক নিয়ে শুনতে হয়েছিল কটাক্ষ!
    সেই মাধুরীকেও নাক নিয়ে শুনতে হয়েছিল কটাক্ষ!

    সম্প্রতি নয়নদ্বীপ রক্ষিতের ইউটিউব চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে মাধুরী দীক্ষিত নিজের ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে হওয়া একটি ঘটনার কথা বলেন। অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি যখন প্রথম কাজ শুরু করেছিলাম তখন অনেকেই আমাকে আমার চেহারা নিয়ে কথা বলতো। কেউ কেউ বলতেন আমার নাক একদম ঠিক নয়, সেটিকে অবিলম্বে ঠিক করা প্রয়োজন। আমি বাড়িতে এসে ভেঙে পড়তাম মায়ের কাছে।’

    আরও পড়ুন: 'ছেলে যখন ঘুম থেকে উঠে...', বাবা-মা বা ঈশ্বরকে নয় শুভশ্রী ভয় পান শুধু ইউভানকে!

    মাধুরী আরও বলেন, ‘আমি মাকে জিজ্ঞাসা করতাম যে মা আমি কি করবো তখন আমার মা বলতেন একেবারেই চিন্তা না করতে। সিনেমা যদি সফল হয় তাহলে মানুষ এইসব কথা ভুলে যাবে। এরপর যখন ‘তেজাব’ মুক্তি পায় এবং হিট হয় তখন মায়ের কথাই সত্যি হয়ে যায়। মানুষ সব কিছু রাতারাতি ভুলে যায় এবং আমি পরিচিতি তৈরি করি নিজের।’

    আরও পড়ুন: দুষ্কৃতীদের নিগ্রহের শিকার মিঠি, মেয়েকে নিয়ে কোন অজানা আশঙ্কায় কমলিনী?

    অভিনেত্রী বলেন, ‘তেজাব ছবি মুক্তি পাওয়ার পর আর কেউ আমার শারীরিক গঠন নিয়ে কিছু বলেনি। আমি ঠিক যেমন তেমনই আমাকে গ্রহণ করেছে সকলে। তাই আমি আজও সকলকে বলি, কারোর কথা শুনে নিজেকে বদলানোর চেষ্টা করো না। তুমি যেমন তুমি তেমনি ভালো। তুমি যদি আলাদা হও তাহলে সেটা অন্যভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করো। তোমার পরিচিতি তৈরি হলে কেউ আর তোমাকে নিয়ে কটাক্ষ করতে পারবে না’

    প্রসঙ্গত, সম্প্রতি নাগেশ কুকুনুর পরিচালিত ওয়েব সিরিজ ‘মিসেস দেশপান্ডে’ সিরিজের অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে মাধুরী দীক্ষিতকে। এই সিরিজে তিনি একজন সিরিয়াল কিলারের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। বহু বছর পর মাধুরীকে আবার অন্যরকম একটি চরিত্রে দেখতে পেয়ে ভীষণ খুশি ভক্তরা।

    News/Entertainment/যার রূপে মত্ত গোটা বিশ্ব, সেই মাধুরীকেও নাক নিয়ে শুনতে হয়েছিল কটাক্ষ!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes