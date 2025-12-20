কলেজে ওঠার আগে নাকি মাধুরীর ছেলেরা দেখেইনি মায়ের সিনেমা! জানেন কেন?

বলিউড তথা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে মাধুরী দীক্ষিত এমন একটি নাম, যাকে ভালবাসে না এমন মানুষ আপনি খুঁজে পাবেন না। শুধু অভিনয় নয়, নাচের মাধ্যমেও কোটি কোটি মানুষের মন জয় করেছেন তিনি। একটা সময় পাকিস্তান মাধুরী দীক্ষিতের বিনিময়ে কাশ্মীরি ছেড়ে দিতেও রাজি হয়েছিল। এহেন একজন অভিনেত্রীর ছেলে হয়েও মায়ের সিনেমা দেখেন না তার সন্তানরা।
সম্প্রতি হিন্দুস্তান টাইমসের সঙ্গে একটি আলাপচারিতায় মাধুরী বলেছিলেন, তিনি যখন একজন খলনায়ক বা সিরিয়াল কিলারের চরিত্রে অভিনয় করেন তখন তিনি নিজেও স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন না। তিনি একজন শান্ত স্বভাবের ব্যক্তি, যে বাড়িতে রান্না করতেই ভালোবাসে।
অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘আমার দুই ছেলে আরিন ২২ বছরের এবং রায়ান ২০ বছরের, তারা দুজনেই ছোটবেলা থেকে আমার ছবি দেখেনি।যদিও এটা ভীষণ মজার ব্যাপার যে ওদের বন্ধুরা বেশিরভাগ ভারতীয় হওয়ার কারণে আমার অনেক ছবি দেখেছে কিন্তু ওরা ছোটবেলা থেকে আমার ছবি দেখে বড় হয়নি।’
অভিনেত্রী আরও জানান, মাঝেমধ্যেই আমার ছেলেদের সহপাঠীরা তাদের জিজ্ঞাসা করতে যে তারা আমার সিনেমা দেখেছে কিনা কিন্তু তারা বলতো, না তারা দেখেনি। এই কথা শুনে খুব স্বাভাবিকভাবেই ওরা ভীষণ অবাক হয়ে যেত। পরবর্তীকালে সহপাঠীদের জোরাজুরিতে স্কুল শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমার বেশ কিছু পুরনো সিনেমা দেখেছিল আমার ছেলেরা।
মাধুরীর নতুন ধারাবাহিক মিসেস দেশপাণ্ডে পরিচালনা করেছেন নাগেশ কুকুনুর। এতে আরও অভিনয় করেছেন প্রিয়াংশু চ্যাটার্জী এবং সিদ্ধার্থ চান্দেকর। অনুষ্ঠানটি জিওহটস্টারে সম্প্রচারিত হচ্ছে।