Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    শ্রীদেবীর সঙ্গে সত্যিই কি ছিল সম্পর্ক খারাপ? এত দিন পর গুঞ্জনে মুখ খুললেন মাধুরী

    মাধুরী দীক্ষিত এবং শ্রীদেবী একই সময় রাজত্ব করেছিলেন বলিউডে। শোনা যায়, একেবারেই নাকি সম্পর্ক ভালো ছিল না দুই নায়িকার। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই নিয়ে কথা বললেন মাধুরী। 

    Published on: Dec 22, 2025 11:00 AM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউডের নায়িকাদের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই কোনো নতুন ঘটনা নয়! এক সময় মাধুরী দীক্ষিত ও শ্রীদেবীর মধ্যেেকার ‘ক্যাটফাইট’ বারবার আলক খবরে। তবে শ্রীদেবীর মৃত্যুর এতগুলো দিন পর, এই নিয়ে কথা বললেন মাধুরী দিক্ষীত।

    মাধুরী ও শ্রীদেবী।
    মাধুরী ও শ্রীদেবী।

    ৯০-এর দশকের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন মাধুরী। অভিনেত্রীকে বলতে শোনা গেল, ‘আমাদের মধ্যে এমন কোনও কারণ ছিল না যে, আমরা একে-অপরকে অসম্মান করব। তিনি এমন একজন যিনি তাঁর কেরিয়ারে খুব কঠোর পরিশ্রম করেছেন। আমিও তাই। আমি মনে করি আমরা দুজনেই এটা জানতাম।’

    শুধু তাই নয়, শ্রীদেবী মারা গেলে মাধুরী কলঙ্ক ছবিতে তার জায়গা নেন। শুধু তাই নয়, শ্রীদেবী-কন্যা জাহ্নবী কাপুর সেই সময় মাধুরীর জন্য একটি বিশেষ পোস্টও শেয়ার করে নিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, করণ জোহরের 'কলঙ্ক' ছবিতে শ্রীদেবীর থাকার কথা ছিল। তবে জলে ঢুবে অভিনেত্রী মারা যাওয়ার পর, করণ সেই প্রস্তাব নিয়ে যান মাধুরীর কাছে। জাহ্নবী সেই সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন যে, কলঙ্ক তাঁর মায়ের হৃদয়ের খুব কাছের একটি সিনেমা। বাবা, খুশি (শ্রীদেবীর ছোট মেয়ে) এবং আমি মাধুরীজির কাছে কৃতজ্ঞ এই ছবির অংশ হওয়ার জন্য।

    মাধুরী আপাতত তাঁর নতুন সিরিজ মিসেস দেশপান্ডের মুক্তি উপভোগ করছেন, যা ভালো সাড়া পাচ্ছে। এতে তিনি এমন একজন বন্দী চরিত্রে অভিনয় করেছেন যিনি একটি খুনের মামলায় পুলিশকে সহায়তা করেন।

    ২০১৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি শ্রীদেবী জলে ডুবে মারা যান। তবে এখনও দর্শক মনে একইভাবে জায়গা আছে মাধুরীর তাঁর কালজয়ী সিনেমা দিয়ে। সঙ্গে তাঁর দুই মেয়ে জাহ্নবী ও খুশি কাপুরও নায়িকা হিসেবে কাজ করে চলেছেন। হামেশাই দুই কন্যাকে জন্মদিন বা সিনেমা রিলিজের সময় মায়ের পোশাক পরে আসতে দেখা যায়।

    News/Entertainment/শ্রীদেবীর সঙ্গে সত্যিই কি ছিল সম্পর্ক খারাপ? এত দিন পর গুঞ্জনে মুখ খুললেন মাধুরী
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes