Madhuri Dixit: গোটা সিনেমায় পরতে দেখা হয় মাত্র ২টি পোশাক, কেন মাধুরীর সঙ্গে এমন করেন সুভাষ ঘাই?

Madhuri Dixit: গোটা সিনেমায় পরতে দেখা হয় মাত্র ২টি পোশাক, কেন মাধুরীর সঙ্গে এমন করেন সুভাষ ঘাই?
Madhuri Dixit: অভিনেত্রীরা সিনেমায় নানা রকম পোশাক পরেন, যা তাদের চরিত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আপনি কি জানেন, এক সময় মাধুরী দীক্ষিতকে মাত্র ২ জোড়া পোশাকে পুরো একটি সিনেমার শুটিং শেষ করতে হয়েছিল?
Madhuri Dixit: সুভাষ ঘাই বলিউডের একজন জনপ্রিয় পরিচালক। তাঁর সঙ্গে অনেক শিল্পী কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে মাধুরী দীক্ষিত একজন। মাধুরী ও সুভাষ 'খলনায়ক' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। জানা যায়, এই ছবির শুটিংয়ের সময় সুভাষ ঘাই মাধুরীকে কাঁদিয়েছিলেন। কী ঘটেছিল?
সুভাষ ঘাই একটি শো-তে ছবির একটি ঘটনার বিবরণ দেন। তিনি বলেন, ‘অভিনেতারা যেন একটু বিগড়ে যাওয়া বাচ্চার মতো হন। একবার আমি মাধুরীকেও কাঁদিয়েছিলাম। আমার ছবি ছিল 'খলনায়ক'। এই ছবিতে তিনি মাত্র ২ জোড়া পোশাক পরেছিলেন, কখনও লাল, কখনও নীল। কারণ ছবিতে তাঁকে অপহরণ করা হয়েছিল। পুরো ছবির গল্পটাই এর ওপর ভিত্তি করে, তাই অপহৃত মেয়ে তো আর সঙ্গে করে জামাকাপড় নিয়ে আসবে না, তাই তাঁকে পুরো ছবিতে ২ জোড়া পোশাক পরানো হয়েছিল।’
তিনি আরও বলেন, 'ও বারবার বিরক্ত হয়ে যেত। মাধুরী আমাকে বারবার বলত যে আমি কি অন্য ড্রেস পরতে পারি? আমি তাকে বারণ করে দিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, একদম না। কিন্তু যখন গান আসবে, তখন আমি তোমাকে ৩ গুণ বেশি সাজিয়ে আনব। আমি অভিনেতাদের খুব ভালোবাসতাম, কিন্তু যদি তারা সামান্যতম ভুল করত, আমার মাথা গরম হয়ে যেত।'
সঞ্জয় দত্তের চরিত্র নিয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন সুভাষ ঘাই:
সঞ্জয় দত্তকে নিয়ে সুভাষ ঘাই একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘খলনায়ক ছবিটি খুব পরিশ্রম করে তৈরি করা হয়েছিল। সঞ্জয় এতে ঠিক তেমনই কাজ করেছিল যেমনটা আমি চেয়েছিলাম। তাঁর লুক এবং সংলাপ ডেলিভারি, সবকিছুই আমার স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী ডিজাইন করা ছিল, তাই তাঁর চরিত্রটি খুব আলাদা এবং হিট ছিল।’
চোলি কে পেছে গানে বিতর্ক হয়েছিল:
এই ছবির 'চোলি কে পেছে' গানটি এর শুরুর কিছু লাইনের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে খবর। এই গানটি ছবিতে, ক্যাসেটে বা সিডিতে দেখানো হয়নি। পরে যখন গানটি হিট হয়, তখন এর জনপ্রিয়তা দেখে এটিকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়। শুধু তাই নয়, এই গানের জন্য অলকা ইয়াগনিক এবং ইলা অরুণ 'ফিল্মফেয়ার বেস্ট প্লেব্যাক সিঙ্গার' পুরস্কার পেয়েছিলেন। এটি প্রথমবার ঘটেছিল যখন ২ জন গায়ক সেরা প্লেব্যাক গায়কের পুরস্কার পেয়েছিলেন। আইএমডিবি-র রিপোর্ট অনুযায়ী, 'খলনায়ক' ছিল প্রথম ভারতীয় ছবি যা কানাডায় থিয়েট্রিকাল রেকর্ড ভেঙেছিল।
জানা যায়, এই ছবির শুটিং চলাকালীন সঞ্জয় দত্ত জেলে গিয়েছিলেন। সঞ্জয় জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর ছবির ডাবিং করেছিলেন। এটিই প্রথম ছবি যা সঞ্জয় জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর ডাবিং করেছিলেন।
শুধু তাই নয়, যখন সুভাষ ঘাই 'খলনায়ক' বানাচ্ছিলেন, তখন সাওয়ান কুমার 'খলনায়িকা' নামে একটি ছবি বানাচ্ছিলেন। দুটি ছবির গল্প ভিন্ন হলেও, এই ছবিগুলো নিয়ে অনেক দিন ধরে বিতর্ক চলছিল। কিন্তু সবকিছুর পরেও খলনায়ক একটি কালজয়ী ছবি হয়ে থাকে মানুষের মনে।
মাধুরীর অন্যান্য ছবি:
মাধুরী শেষবার 'ভুল ভুলাইয়া ৩' ছবিতে দেখা গিয়েছিল, যেখানে তাঁর সঙ্গে কার্তিক আরিয়ান, তৃপ্তি দিমরি এবং বিদ্যা বালান গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ছিলেন। ছবিটি ২০২৪ সালে মুক্তি পেয়েছিল এবং সুপারহিট হয়েছিল। এখন মাধুরী 'মা-বেহেন'-এ দেখা যাবে, যেখানে তাঁর সঙ্গে তৃপ্তি দিমরি প্রধান চরিত্রে আছেন। ছবিটি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে।