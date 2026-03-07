‘প্যান্ট খুলে…’! ঠেসে ধরে কিছু ছেলে গোপনাঙ্গ দেখার চেষ্টা করে, স্মৃতিচারণ মহেশের
পূজা ভাটের পডকাস্টে এসে মহেশ ভাট জানিয়েছিলেন কীভাবে ছোটবেলায় তাঁর প্যান্ট খুলে গোপনাঙ্গ দেখার চেষ্টা করেছিল, তাঁর থেকে বয়সে বড় কিছু ছেলে!
একটু যেন বেশিই ঠোঁটকাটা মহেশ ভাট। আমরা নয়, এমনটা মত নেটপাড়ার। নাহলে কেউ নিজের মেয়ে পূজাকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন! সে যাই হোক, মহেশ একবার পূজা ভাটের পডকাস্টে এসে জানিয়েছিলেন কীভাবে ছোটবেলায় তাঁর প্যান্ট খুলে গোপনাঙ্গ দেখার চেষ্টা করেছিল, তাঁর থেকে বয়সে বড় কিছু ছেলে!
পূজার পডকাস্টে এসে জীবনের এই অন্ধকার অধ্যায়ের কথা ভাগ করে নেন মহেশ ভাট। তিনি বর্ণনা করেছেন কিভাবে কিছু ছেলে তাঁকে ধমক দিয়েছিল এবং তার মুসলিম মাকে গালি দিয়েছিল।
মহেশ জানান, ‘হঠাৎ চারজন বয়সে বড় ছেলে আমার পথ আটকে দাঁড়ায়। তাঁরা আমাকে জোরে ধরে দেয়ালে ঠেসে দেয়। আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়ি, এবং আমার হৃদয়ের গভীর থেকে ঈশ্বরদের কাছে আমাকে উদ্ধার করার জন্য আর্তনাদ ভেসে ওঠে। কিন্তু ঈশ্বর তো বরাবরের মতোই উদাসীন ছিলেন; তিনি চুপ ছিলেন।’
‘এরপর একজন ছেলে চিৎকার করে বলে 'ওর প্যান্ট খুলে ফেলো'। আমি ওদের কাছে জানতে চাই, 'তোমরা আমার সঙ্গে এমন কেন করছ?' তাদের মধ্যে একজন বলে, 'আমি দেখতে চাই তুমি আমাদের একজন কি না! তোমার মা তো তোমার বাবার উপপত্নী। একজন মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করেছে। সস্তা সিনেমায় নাচত। তাহলে তোমার নাম মহেশ কেন?' আমি কাঁদতে শুরু করি ভয়ের চোটে।’
এরপর মহেশ যখন সেই ছেলেদের ভয় দেখান যে, তিনি তাঁর বাবাকে সব বলে দেবেন, তখন সেই ছেলেরা পালটা প্রশ্ন করেন, ‘বলো উনি এখন কোথায়? উনি নিজের পরিবার ও তোমার আরেক মায়ের সঙ্গে আন্ধেরিতে থাকেন।’ এরপর ছেলেগুলি ছেড়ে দেয় মহেশকে। ‘দাড়ি আলা ছেলেটি এরপর আমাকে ছেড়ে দেয়। ইশারায় চলে যেতে বলে।’, বলেন আলিয়া ভাটের বাবা।
মহেশ ভাট ব্যাখ্যা করেন যে, তিনি সেদিন চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু মানসিক ক্ষত রয়ে গিয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, সেই ঘটনার পরে তাঁর মা শিরিন আলী মোহাম্মদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে। তাঁর মা তাঁকে নিজের জীবন থেকে সরিয়ে দেন সম্পূর্ণরূপে।