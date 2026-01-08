Edit Profile
    'আমরা নাটক বা তর্ক…', জয়ের সঙ্গে বিচ্ছদের পর প্রথম মুখ খুললেন মাহি

    মাহি ভিজ এবং অভিনেতা জয় ভানুশালী কয়েক দিন আগে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। জয় ভানুশালী তাঁর স্ত্রীকে সম্মান করেন না এবং সম্ভবত এই কারণেই মাহি জয়ের থেকে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবার মাহি এই প্রসঙ্গে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

    Published on: Jan 08, 2026 11:15 PM IST
    By Sayani Rana
    মাহি ভিজ এবং অভিনেতা জয় ভানুশালী কয়েক দিন আগে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তারপর থেকেই জয়ের কিছু পুরানো ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে শুরু করে। সেই ভিডিয়োগুলির পাশাপাশি দাবি করা হয় যে জয় ভানুশালী তাঁর স্ত্রীকে সম্মান করেন না এবং সম্ভবত এই কারণেই মাহি জয়ের থেকে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবার মাহি এই প্রসঙ্গে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্তটি তাঁর এবং জয়ের একসঙ্গে নেওয়া একটি সিদ্ধান্ত ছিল।

    'আমরা নাটক বা তর্ক…', জয়ের সঙ্গে বিচ্ছদের পর প্রথম মুখ খুললেন মাহি
    'আমরা নাটক বা তর্ক…', জয়ের সঙ্গে বিচ্ছদের পর প্রথম মুখ খুললেন মাহি

    মাহি বলেন, ‘আমরা দু’জনেই খুব শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমরা নাটক বা তর্ক পছন্দ করি না। আমরা দু'জনেই একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আমাদের আলাদা পথ বেছে নেওয়াই ভালো হবে।'

    মাহি জানান, তিনি মন্তব্য বিভাগে অনেক কিছু পড়ছেন যেখানে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে তিনি যদি বিবাহবিচ্ছেদ করতেই চান তাহলে কেন তিনি সন্তানদের দত্তক নিলেন। এই ধরনের মন্তব্যের জবাবে মাহি বলেন, ‘আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খালি হয়ে যায়নি। আমরা সন্তানদের দেখাশোনা করতে পারি, এবং এটা এমন নয় যে জয় পালিয়ে গিয়েছে বা আমার কিছুই নেই। তিন সন্তানই তাদের মতোই জীবনযাপন করবে।’

    মাহি বলেন যে, তিনি এবং জয় সবসময় ভালো বন্ধু থাকবেন। তিনি আরও বলেন যে, তাঁরা দু'জনেই সন্তানদের সমান দায়িত্ব নেবেন। তিনি বলেন, ‘আমরা ওঁদের ভালোবাসি।’ মাহি আরও বলেন যে, ‘এমন নয় যে শিশুরা অনাথ হয়ে গিয়েছে বা রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছে তাদের। তারা তাদের প্রাপ্য পাবে।’

    অভিনেত্রী বলেন যে, জয়ের পরিবার তারার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ। জয়ের ভাই এবং বৌদি তাঁকে ম্যাসেজ করে বলেছিলেন যে, তারা এখনও দেখা করবেন। মাহি জানান যে, জয় তাঁর জায়গাকে সম্মান করবেন এবং তিনিও জয়ের জায়গাকে সম্মান করবেন।

