বিচ্ছেদের জল্পনায় সিলমোহর দিলেন মাহি-জয়! ‘এই গল্পে খলনায়ক…’, যা লিখলেন তাঁরা

বিচ্ছেদের জল্পনায় সিলমোহর দিলেন মাহি-জয়! ‘এই গল্পে খলনায়ক…’, যা লিখলেন তাঁরা
জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেতা মাহি ভিজ এবং জয় ভানুশালী টিনসেলটাউনের এক সময়ের সবচেয়ে প্রিয় জুটি ছিলেন। তাঁরা রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ভক্তদের অবাক করে নিজেদের বিচ্ছেদের ঘোষণা করলেন।
জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেতা মাহি ভিজ এবং জয় ভানুশালী টিনসেলটাউনের এক সময়ের সবচেয়ে প্রিয় জুটি ছিলেন। তাঁরা রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ভক্তদের অবাক করে নিজেদের বিচ্ছেদের ঘোষণা করলেন
আরও পড়ুন: 'ছেলের জন্য কিছু বলিনি... ', সত্যিই কী আলাদা হয়ে গেল জয়জিৎ-শ্রেয়ার পথ?
১৪ বছর ধরে বিবাহবন্ধনে থাকার পর তাঁরা বিচ্ছেদ ঘোষণা করলেন। তাঁরা তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা আলাদা হয়ে গেলেও, তাঁরা সবসময় একে অপরের পাশে থাকবে এবং বিশেষ করে তাঁদের তিন সন্তান তারা, খুশি এবং রাজবীরের জন্য।
আরও পড়ুন: এবার বড় পর্দায় শ্যামৌপ্তি! শিবপ্রসাদ-নন্দিতার এই ছবিতে দেখা যাবে নায়িকাকে
বিবৃতিতে লেখা ছিল, ‘আজ আমরা জীবন নামক একটি যাত্রায় বিচ্ছেদ বেছে নিয়েছি, তবুও আমরা একে অপরের সঙ্গে রয়েছি। শান্তি, বিকাশ, দয়া এবং মানবতা সর্বদা আমাদের পথপ্রদর্শক মূল্যবোধ।’
আরও পড়ুন: রাইমা-কনীনিকাকে বিয়ের পর পর্দায় পরকীয়া অর্জুনের! ৬ বছর পর ফিরে বড় চমক নায়কের
সন্তানদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁরা বলেন, ‘আমাদের সন্তানদের খুশি, রাজবীরের জন্য, আমরা সেরা বাবা-মা, সেরা বন্ধু এবং তাঁদের জন্য যা সঠিক তা করার জন্য যা যা করা দরকার তা করব আমরা।’
আরও পড়ুন:
এই বিচ্ছেদের মধ্যে কোনও বিতর্ক নেই তা তুলে ধরে তাঁরা লিখেছেন, ‘যদিও আমরা আলাদা পথে হাঁটছি, এই গল্পে কোনও খলনায়ক নেই এবং এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে কোনও নেতিবাচকতা জড়িত নেই। কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে, দয়া করে জেনে রাখুন যে আমরা সবকিছুর চেয়ে শান্তিকে বেছে নিয়েছি।’
আরও পড়ুন:
শেষে লিখেছেন, ‘আমরা একে অপরকে সম্মান করি, একে অপরকে সমর্থন করি এবং বন্ধু হিসেবে আমাদের সবসময় পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকবে। এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং দয়া কামনা করি।’
তাঁরা তাঁদের দাম্পত্য জীবনের সমস্যার খবর বেশ কয়েক মাস আগে প্রকাশ্যে আনে। অক্টোবরে HTCity প্রথম রিপোর্ট করেছিল যে তাঁরা দু'জন ভিন্ন দিকে যাচ্ছে। সূত্র মতে, জয়ের সঙ্গে মাহির বিশ্বাসের সমস্যা নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়েছিল।
অগস্টে তারার জন্মদিনে তাঁদের শেষ একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু অনুষ্ঠানের ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছিল যে তাঁরা দূরত্ব বজায় রেখেছেন। জুলাই মাসে তাঁদের বিচ্ছেদের গুঞ্জন আরও তীব্র হয়। ২০১১ সালে তাঁরা দু'জনে বিয়ে করেন এবং তাঁদের সন্তান রয়েছে।