জয়ের সঙ্গে ডিভোর্স হচ্ছে না মাহির? 'এলোমেলো করবেন না…', বরের সঙ্গে ছবি দিয়ে যা লিখলেন নায়িকা

জয়ের সঙ্গে ডিভোর্স হচ্ছে না মাহির? 'এলোমেলো করবেন না…', বরের সঙ্গে ছবি দিয়ে যা লিখলেন নায়িকা
মাহি ভিজ এবং জয় ভানুশালী সম্প্রতি একটি পোস্ট শেয়ার করেছিলেন। যা দেখে অনেকেই ভেবেছিলেন যে তাঁরা বুঝি বিচ্ছেদের ঘোষণা করেছেন। আসলে বেশ কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল যে তাঁদের দু'জনের সম্পর্কে চিড় ধরেছে। তারপর তাঁদের পোস্ট দেখে সকলে অনুমান করেন এবার বুঝি আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁদের ১৫ বছরের সম্পর্ক শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন তাঁরা। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ একটা ভুল খবর বলে দাবি করলেন মাহি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া গুঞ্জনের কড়া জবাব দিলেন নায়িকা।
মাহি ইনস্টাগ্রামে কয়েকটি পোস্ট করেছেন। যা দেখে অনেকেই অনুমান করেছিলেন যে তিনি সম্ভবত জয়ের কথা বলছেন। কিন্তু এটা যে আসলেই সত্যি নয় তা স্পষ্ট করার জন্য, মাহি নিজের এবং জয়ের একটি ছবি শেয়ার করেন। সেই ছবিতে দু'জনেই মাস্ক পরেছিলেন। মাহির পরনে ছিল বেগুনী রঙের ফ্লোরাল প্রিন্ট করা একটি সাদা রঙের পোশাক।
এবার বলি মাহির পোস্টে কী ছিল। মাহির একটি পোস্ট করে লিখেছিলেন, ‘যারা আমার সন্তানদের ভালোবাসে আমি তাঁদের ভালোবাসি। আমার মনে তাঁদের একটা বিশেষ জায়গা রয়েছ।’ আরও একটিতে লেখা ছিল, ‘এমন মানুষ হোন যে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন, দয়ালু হৃদয় এবং ভালো শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের বিশ্বাস করতে।’ আরও একটিতে লেখা ছিল, ‘আপনি যদি আশা করেন যে, তাঁরা আপনার জন্যও একই কাজ করবে যেমন আপনি অন্যদের জন্য করেছেন তা হওয়ার না।'